Primaria Capitalei nu mai permite accesul cetatenilor pe podul de cale ferata din Parcul Herastrau: "Aici se termina parcul"

Problema traversarii lacului s-ar putea rezolva in curand, anunta Uniunea Salvati Bucurestiul intr-un comunicat de presa."Joi, arhitectul șef al Capitalei a semnat avizul solicitat de ALPAB pentru instalarea provizorie a unui ponton plutitor, astfel încât cetățenii să traverseze în mod sigur între cele două maluri ale lacului Herăstrău. Această măsură a fost luată în urma presiunilor USR din această săptămână", se arata in comunicatul emis de formatiunea politica.Din pacate, doar de la inceputul anului doua persoane si-au pierdut viata pe acest pod.Intr-un comunicat emis recent, Primaria Municipiului Bucuresti spune ca a incercat inca din anul 2015 sa gaseasca o solutie sigura pentru pietonii si biciclistii care traverseaza parcul Herastrau pe podul de cale ferata si sa faca o pasarela pentru pietoni si biciclisti, dar nu a primit aprobare de la Ministerul Transporturilor intrucat pasarela s-ar afla langa calea ferata."Desi ALPAB avea prevazuti bani in buget pentru constructia unei pasarele, Ministerul Transporturilor nu si-a dat avizul pentru realizarea acesteia. Din pacate, aceasta situatie are urmari neplacute, intrucat seria accidentelor produse in acea zona continua. Parcul Herastrau, in suprafata de 110 ha, este impartit in doua zone de-o parte si de cealalta a laculu. In ambele zone ale parcului au fost amenajate alei pietonale si piste pentru biciclisti. In pofida semnalizarii "Accesul interzis", trecerea pietonilor si a biciclistilor de pe un mal pe celalalt al lacului Herastrau, respectiv intre cele doua zone ale parcului, se face pe langa calea ferata Bucuresti-Constanta, pe podul de cale ferata. Urmare a numeroaselor reclamatii ale cetatenilor care au semnalat atat pericolul traversarii caii ferate in aceasta zona, cat si accesul dificil pe podul de cale ferata (scari cu trepte si unghi de inclinare mare, atat la urcare cat si la coborare, care fac imposibila trecerea persoanelor cu dizabilitati locomotorii si dificila trecerea peste calea ferata a biciclistilor si a parintilor cu copii in carucior), Primaria Municipiului Bucuresti, prin Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti (ALPAB) a prevazut in buget, inca din anul 2015, fondurile necesare pentru intocmirea studiului de fezabilitate in vederea construirii unei pasarele pietonale peste lacul Herastrau in aceasta zona. Tot in anul 2015, prin mai multe adrese, ALPAB a solicitat Ministerului Transporturilor avizul de principiu privind amplasarea unei pasarele pietonale si distanta minima la care se poate apropia cu aceasta de podul de cale ferata. Atat in 2015, cat si in anul 2016, Ministerul Transporturilor a refuzat propunerea Municipalitatii, argumentand ca solutia propusa nu se incadreaza in regulile privind amplasarea si autorizarea constuctiilor in zona de protectie a caii ferate", se arata in comunicatul Primariei Capitalei.Ministerul Transporturilor a dat marti o replica dura Primariei Bucuresti, precizand ca a informat inca din 2015 Primaria Bucurestiului ca va emite avizul pentru construirea unei pasarele pietonale in zona podului de cale ferata din Herastrau, unde a murit duminica un om, dar nici pana astazi nu a primit documentatia tehnica pentru a emite acest document.Intr-un comunicat publicat marti, Ministerul Transporturilor anunta insa ca "a informat oficial Primaria Capitalei ca va emite avizul de principiu pentru construirea pasarelei pietonale in zona podului de cale ferata din Parcul Herastrau. Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti nu a transmis nici pana astazi, 13.06.2017, documentatia tehnica in baza careia Ministerul sa emita acest document".In plus, Ministerul Transporturilor precizeaza ca "exista de asemenea tot pe sub podul feroviar o alta zona de acces (imprejmuita cu gard si inchisa de proprietar - ALPAB) care ar putea permite accesul pietonal pe sub pod, insa aceasta zona nu este administrata de MT sau de CFR". ALPAB este institutia de administrare a lacurilor si parcurilor si se afla in subordinea Primariei Generale."Referitor la solicitarea Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti de a construi in aceasta zona o pasarela pietonala, mentionam faptul ca reprezentantii companiei feroviare si-au exprimat in scris inca din anul 2015 (prin actele cu nr. 5/10/468/22.06.2015 si nr. 7/5/1003/14.12.2015) sustinerea acestui proiect de utilitate si siguranta publica prin emiterea avizului de principiu cu conditia sa fie transmisa documentatia tehnica, intocmita de un proiectant de specialitate autorizat AFER (Autoritatea Feroviara Romana) si verificata de verificatori atestati pentru acest tip de constructie. De asemenea CFR SA a transmis informatiile referitoare la conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca pentru amplasarea pasarelei, conform legislatiei in vigoare.Pana la ora actuala, documentatia tehnica pentru construirea pasarelei pietonale nu a fost transmisa de Primarie catre CFR, astfel incat sa poata fi emis avizul necesar", mai precizeaza Ministerul Transporturilor.Aceasta replica vine in contextul in care Gabriela Firea a criticat in mai multe randuri Ministerul Transporturilor, pe care il acuza ca nu permite trecerea in administrarea Capitalei a centurii Bucurestiului, dar si al atacurilor lansate de primarul general la adresa premierului Sorin Grindeanu.