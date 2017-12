VIDEO Trafic complet blocat pe Valea Oltului, dupa ce doua microbuze s-au ciocnit. Trei persoane au fost ranite, una fiind incarcerata

Accidentul s-a produs la intrarea in localitatea Boita, pe Valea Oltului.Doua microbuze s-au ciocnit, iar unul dintre ele s-a rasturnat. Unul dintre microbuze transporta pasageri, in urma accidentului cel putin trei persoane fiind ranite."O persoana se afla incarcerata in microbuzul rasturnat. Alte doua victime, in stare buna, au fost preluate de ambulantele SMURD si SAJ. Toate sunt constiente. Se lucreaza pentru descarcerarea victimei", au precizat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Sibiu.Potrivit acestora, persoana incarcerata are piciorul prins intre fiarele masinii.In zona accidentului, traficul este complet blocat, politistii incercand sa afle modul in care s-a produs coliziunea.