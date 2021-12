Superbrandul Electric Castle, festival de muzică și creator de experiențe memorabile

Articol recomandat de Superbrands

Rezultatele sunt cu atât mai puternice, cu cât această cercetare a fost derulată după un an în care nu au avut loc festivaluri de muzică. Acest lucru ne indică faptul că Electric Castle este un brand care a reușit să creeze în mintea iubitorilor de festivaluri structuri solide în memorie.Statutul de Superbrand a venit după o perioadă în care brandul Electric Castle și-a extins activitatea, explorând noi zone și manifestări culturale. În primăvara lui 2021, când situația era foarte complicată pentru organizatorii de evenimente, echipa Electric Castle a fost suficient de curajoasă să creeze un festival cu totul special. După un an fără festivaluri, publicul avea o dorință puternică de a socializa, de a se bucura de muzică, a dansa și a se simți bine alături de prieteni. EC_Special s-a născut din dorința de a readuce oamenii împreună și de recăpăta încrederea colectivă.15.000 de ore de muzică, 250 de artiști, instalații spectaculoase de new media au fost oferite publicului timp de 10 zile. Ediția specială 2021, organizată după o cu totul altă formulă, a ținut în primul rând cont de siguranța sanitară a participanților, a artiștilor și a tuturor lucrătorilor și colaboratorilor. Muzical, a fost o mână întinsă artiștilor români, blocați în activitate un an și jumătate, o propunere artistică km zero, cum s-a realizat în toată Europa de Vest unde s-au organizat festivaluri anul acesta. Pentru prima dată, festivalul s-a desfășurat în Cluj. Muzica live a inundat curți centrale celebre, orașul a căpătat o nouă atmosferă prin prezența instalațiilor new media, veselia și spiritul festiv s-au difuzat pe străzi istorice.După ediția specială, echipa Electric Castle a plecat direct spre mare, unde a derulat a doua ediție glo Creative Camp. Începută în 2020, tabăra creativă are scopul de a oferi un context propice colaborării dintre artiști, un spațiu, o atmosferă care să încurajeze explorarea muzicală. Anul acesta, trei artiști cunoscuți au lucrat împreună cu tinere talente pentru a remixa trei dintre cele mai îndrăgite hituri vintage. Piesele pe care le-au realizat tinerii artiști alături de Inna, Grasul XXL și Adrian Despot vor fi lansate în curând.În noiembrie, echipa Electric Castle a semnat un parteneriat cu Primăria Brașov pentru organizarea unui festival de muzică în Parcul Rulmentul. Va fi un concept de festival nou, gândit special pentru Brașov și Rulmentul. Nu întâmplător a fost ales acest loc. Patrimoniul a jucat mereu un rol important în cultura Electric Castle. Castelul Banffy, în vecinătatea căruia se desfășoară festivalul, se reface de câțiva ani și cu un ajutor important oferit de festival.Început ca un festival de muzică, Electric Castle a devenit mult mai mult de atât. Fiecare ediție oferă participanților șansa de a evada din rutină și a avea o experiență surprinzătoare, pe care vrei să o repeți. Este printre puținele festivaluri din Europa ce oferă activități pe tot parcursul zilei și nopții, singurul din România în care te bucuri de muzică, natură, artă, de farmecul statului în camping. Dacă la prima ediție au participat 32.000 de persoane, la cea de-a opta ediție, 231.000 de persoane au ales să aibă parte de o experiență electrică.Creșterea constantă a festivalului Electric Castle a fost observată și premiată de organisme internaționale ale industriei de festivaluri. În 2019, Electric Castle a câștigat premiul „The Best Music Festival” acordat de European Festival Awards. În anii anteriori, festivalul a fost premiat pentru cel mai bun camping și cea mai bună ofertă de food&drinks într-un festival de către European Festileaks Awards.Privind optimist înspre viitor, dacă pandemia va fi îmblânzită și în România ca în Europa de Vest, astfel încât viețile oamenilor să se bucure de mai multă predictibilitate și planurile lor pentru vară să poată fi reluate cu încredere, merită reamintit că Electric Castle îi are confirmați ca headlineri pentru ediția din 13-17 iulie, 2022, pe Gorillaz, Twenty One Pilots și Deftones.Gorillaz și Twenty One Pilots vor concerta pentru prima dată în România. Aceste show-uri memorabile, plus multe altele care urmează să fie anunțate, plus camping, natură, party-uri, activități antrenante, toate desfășurate în condiții de festival fără egal, fac din Electric Castle cel mai atractiv plan pentru la vară. See you at the Castle!Articol recomandat de Superbrands