SANATATE Sâmbătă, 23 Decembrie 2023, 19:48

De Crăciun sau de Anul Nou, la români se mănâncă salată boeuf. În plus, acum, iarna, ea este „un aliment complet și foarte consistent” și este binevenită, explică Lygia Alexandrescu, consultant în nutriție sportivă, educație alimentară și comunicare nutrițională, pentru HotNews.ro.

Salată boeuf Foto: Laurentiu Iordache | Dreamstime.com

Salata boeuf înseamnă mulți carbohidrați - cartof fiert, mazăre, morcov. Din start avem 3 legume bogate în amidon, ne spune nutriționistul.

Pe lângă aceste legume, adăugăm și maioneza, care de cele mai multe ori este bogată în grăsimi și în colesterol, până la urmă - atât grăsimi saturate de la ou, de la gălbenuș, cât și nesaturate, de la ulei.

Lygia Alexandrescu, consultant în nutriție sportivă, educație alimentară și comunicare nutrițională / Foto: HotNews.ro

Putem îmbunătăți rețeta și scădea valoarea ei calorică prin folosirea unor mici trucuri, spune Lygia Alexandrescu:

1. În primul rând, putem crește cantitatea de mazăre și de morcov în detrimentul cartofului. Nu foarte mult, undeva la 20% din cartof va fi înlocuit cu mazăre și morcov, deoarece acestea au indice glicemic mai mic. Există zone unde cartoful se înlocuiește cu păstârnacul. Totuși, această compoziție trebuie să rămână pe structura celor 3 legume cu care am fost obișnuiți.

2. În salata boeuf se adaugă și castraveți murați - și este bine să punem castraveți cu adevărat murați, nu în oțet, ci în saramură, iar gustul va fi unul special, în așa fel încât probioticele din castraveți, în amestec cu maioneza și cu celelalte legume, să ajute la digestie. În plus, valoarea calorică este mai mică.

3. Maioneza poate fi și ea îmbunătățită, ca rețetă: în loc de ou, putem adăuga iaurt. De asemenea, pentru gust bun, ușor picant, putem adăuga și câteva lingurițe de muștar. Este bine să fie un muștar de bună calitate, care conține chiar boabe de muștar și să nu conțină foarte multă sare și foarte mult amidon. Ulei putem adăuga, dar este de preferat să folosim un ulei de bună calitate - un ulei care să aibă un gust neutru, precum cel din sâmburi de struguri de exemplu, deci nu un ulei foarte rafinat. Astfel, valoarea calorică a salatei boeuf scade, pentru că acel gălbenuș care aducea mult colesterol este înlocuit cu un iaurt care are probiotice. Iar produsul, salata boeuf, are și un aspect frumos, dar are și valoare calorică mai mică și, în plus, este mai ușor de digerat.

Salată boeuf / Foto: Marian Mocanu | Dreamstime.com

Foto: Dreamstime.com