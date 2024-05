POLITIC Joi, 09 Mai 2024, 20:06

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, afirmă că nu este interesat de niciun „portofel” la nivel european şi nici de vreo altă funcţie la nivel internaţional. Replica sa vine după ce preşedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a pronunţat „portofelu”, în loc de „portofoliu”, referindu-se la funcţia de comisar european pentru apărare pe care ar putea-o negocia statul nostru la nivel european, informează News.ro.

„Nu sunt interesat de niciun portofel european. Sunt un pic ironic. Am spus-o şi cu alte ocazii: închei cinci ani de muncă în cadrul NATO, sunt interesat să pot să dau înapoi ţării mele experienţa şi entuziasmul meu. Nu sunt interesat de nicio poziţie la nivel european, nu sunt interesat de alte poziţii la nivel internaţional, sunt interesat să pot să dau înapoi într-o formă sau alta ţării mele ceea ce am de oferit şi ceea ce cred că România are nevoie”, a declarat Mircea Geoană joi după amiază, la Alba Iulia.

Întrebat în ce formă ar putea „să dea înapoi” țării, Geoană a afirmat că sunt o multitudine de variante, spunând că funcția de președinte al României nu este singura.

„Poţi să dai înapoi şi prin implicarea în viaţa civică, predând la universitate, aducând o investiţie, animând viaţa politică din România. Nu politica este singurul lucru prin care poţi să ajuţi ţara ta să se transforme. (...) Dau înapoi ceea ce fiecare patriot român trebuie să dea ţării sale. Nu trebuie să fii neapărat preşedintele României ca să poţi să contribui. Dar, încă o dată, despre politica românească vom discuta mai direct după ce voi termina mandatul de la NATO”, a răspuns Geoană.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat miercuri, întrebat dacă România va cere, în negocieri, să aibă funcţia de comisar european pentru Apărare, că ţara noastră deja a început să negocieze. El a pronunţat „portofelu”, în loc de „portofoliu”, referindu-se la această funcţie pe care ar putea-o negocia statul nostru la nivel european.

De asemenea, întrebat dacă secretarul adjunct al NATO Mircea Geoană ar putea fi o opţiune luată în considerare pentru această poziţie, liderul PSD a răspuns: „Nu, nu mi-a trecut prin cap”. „Acum că m-aţi întrebat, chiar mă întrebam cum o să arate Mănăstirea Voroneţ cu Hristos a Înviat, fără sigla NATO, doar cu sigla Comisiei”, a completat şeful Guvernului.

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a participat joi, la Alba Iulia, la prima dezbatere a mișcării „România Renaşte”, despre care a spus că este „una civică, cu sens politic, dar care nu are caracter electoral”.

„Evident că orice mişcare civică are şi un scop politic în sensul că a milita pentru nişte cauze, de a avea o viziune pentru România, este o chestiune politică până la urmă, dar nu este în sens îngust electoral politic, ci este o mişcare civică cu sens politic, iar dacă oameni atât de mulţi şi atât de diverşi şi atât de frumoşi din toate colţurile ţării şi din diasporă intră în această mişcare este, recunosc, şi pentru mine o încurajare de a mă uita şi mai serios la perspectivele vieţii mele publice de după poziţia de la NATO”, a declarat Mircea Geoană, citat de News.ro.