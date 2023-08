SANATATE Luni, 28 August 2023, 17:33

​Una dintre cele mai importante manifestări științifice medicale internaționale ale acestui an, dedicate neuroreabilitării și proceselor adaptative cerebrale – a -VII-a ediție a Congresului Federației Europene de Neuroreabilitare – va reuni în Franța, la Lyon, în perioada 30 august - 2 septembrie, peste 700 de neurologi (cercetători științifici, lectori, medici primari și medici specialiști) din 57 de țări de pe cinci continente: Africa, America, Asia, Australia și Europa.

Evenimentul va fi organizat sub patronajul Federației Europeane a Societăților de Neuroreabilitare (The European Federation of NeuroRehabilitation Societies - EFNR) și al Federației Mondiale a Societăților de Neuroreabilitare (The World Federation for NeuroRehabilitation - WFNR).

Congresul European de Neuroreabilitare se va desfășura în format hibrid (fizic și online) și va fi un adevărat maraton științific în domeniul neurologiei și al neuroștiințelor, în care participanții, ce vor fi prezenți la Lyon, precum și cei care se vor afla în online, vor interacționa, pe parcursul celor patru zile ale evenimentului, cu 98 de profesori de top ai lumii într-o amplă dezbatere științifică configurată în : 30 de Simpozioane, 13 Workshopuri și 7 lucrări plenare.

Toate aceste sesiuni științifice vor fi realizate de către Federația Europeană a Societăților de Neuroreabilitare și Federația Mondială a Societăților de Neuroreabilitare în parteneriat cu Academia Multidisciplinară de Neurotraumatologie, Societatea pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității, Organizația Europeană a AVC si Organizația Mondială a Sănătății.

„Prin amploarea acestui eveniment științific ce va fi dată de prezența unora dintre cei mai renumiți cercetători științifici din domeniul neurologiei ai lumii, de numărul foarte mare de participanți și mai ales de valoarea lucrărilor științifice ce vor fi aduse în dezbatere, putem spune că a șaptea ediție a Congresului European de Neuroreabilitare va aduce un imens plus de valoare neurologiei și în mod special neuroreabilitării - proces integrat, extrem de complex și totodată imperios tuturor pacienților care au trecut printr-o traumă neurologică, fapt ce mă determină să adaug că, prin prezența României la acest eveniment, neurologia românească continuă să se reconfigureze într-o permanentă ascensiune și să rămână conectată la cele mai noi și înalte standarde medicale și științifice ale lumii, ceea ce le va conferi pacienților noștri soluții inovative și de ultimă generație atât din punct de vedere al proceselor de diagnostic și tratament, dar mai ales al celui de neuroreabilitare care să conducă la o îmbunătățire substanțială a calității vieții acestora”, a declarat președintele Federației Europene a Societăților de Neuroreabilitare (EFNR) și al Congresului European de Neuroreabilitare Prof. Univ. Dr. Dafin Mureșanu.

Mai mult, ca un preambul al Congresului European de Neuroreabilitare, Federația Europeană a Societăților de Neuroreabilitare (The European Federation of NeuroRehabilitation Societies -EFNR) și Organizația Europeană a AVC, (European Stroke Organization - ESO) vor continua proiectul integrat în Planul de Acțiune pentru Accidentele Vasculare Cerebrale în Europa (SAP-E) prin reluarea cursului inovativ dedicat disfagiei – post AVC, care va avea loc la Lyon, în data de 29 August.

De acest curs de instruire profesională vor beneficia 22 de medici neurologi din 12 țări : România, Croația, Cehia, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldova, Polonia, Serbia, Slovacia, Ucraina și Slovenia. Cursul dedicat disfagiei – post AVC face parte din proiectul integrat în Planul de Acțiune pentru Accidentele Vasculare Cerebrale în Europa (SAP-E) la care a aderat și România la finele lunii mai a acestui an, plan strategic dezvoltat de European Stroke Organization și Stroke Alliance for Europe care trebuie implementat până în anul 2030.

Accidentele vasculare cerebrale, traumatismele cranio-cerebrale și bolile neurodegenerative reprezintă, la nivel mondial, principala cauză de dizabilitate dobândită , deficiențele fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale punând în imposibilitatea de a rămâne integrate în societate pe majoritatea persoanelor afectate. Pentru acestea, în funcție de tipul și complexitatea afecțiunilor existente, procesul de redobândire a capacităților fizice, cognitive, emoționale și psiho-sociale, este unul de durată și extrem de laborios și poartă denumirea de neuroreabilitare.

Țările participante la 7 th European Congress on Neurorehabilitation: Algeria, Anglia, Arabia Saudită, Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Canada, Cehia, China, Coreea de Sud, Croația, Danemarca, Egipt, Elveția, Emiratele Arabe Unite, Estonia, Franța, Georgia, Germania, Grecia, India, Iordania, Iran, Israel, Italia, Japonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malaezia, Republica Moldova, Nigeria, Norvegia, Noua Zeelandă, Olanda, Paraguay, Polonia, Portugalia, ROMÂNIA, Rusia, Scoția, Senegal, Serbia, Singapore, Slovacia, Slovenia, Spania, Taiwan, Thailanda, Turcia, Ucraina, Ungaria, USA și Uzbekistan.

Al 7-lea Congres European de NeuroReabilitare (ECNR 2023), Lyon, Franța, este acreditat de către Consiliul European de Acreditare pentru Educație Medicală Continuă (EACCME®) cu 21 de credite CME europene (ECMEC®).

The European Federation of NeuroRehabilitation Societies (EFNR) – EFNR este o organizație științifică internațională nonprofit dedicată cercetării, educației, schimburilor intelectuale, activităților de advocacy și filantropice în domeniul medical al neuroreabilitării și al ariilor de expertiză conexe. Având sediul permanent la Viena, EFNR are în componenţa sa membri din toate ţările Uniunii Europene, la care se adaugă şi alţi specialişti şi cercetători ştiinţifici în domeniul neurologiei din întreaga lume.

The World Federation for NeuroRehabilitation-WFNR – Înființată în 1996, WFNR este o organizație multidisciplinară, cu sediu în Marea Britanie și deschisă tuturor profesioniștilor din întreaga lume implicați în domeniul neuroreabilitării. WFNR numără în prezent peste 5.000 de membri în întreaga lume, 38 de grupuri de interes special și are afiliate 41 de Societăți Naționale de profil din diferite țări

Despre Societatea pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) – Societatea pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) a fost înființată în 2005 de către un grup internaţional de medici şi cercetători, la inițiativa Prof. dr. Dafin F. Mureşanu, de la Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca, a Prof. dr. Ovidiu Băjenaru și a Prof.Dr.Bogdan Popescu de la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti. SSNN este o organizaţie ştiinţifică dedicată cercetării fundamentale şi clinice, crearea unui forum de discuţii pentru a contribui la o mai bună înțelegere a proceselor neurobioligice endogene și dezvoltarea unor strategii terapeutice farmacologice şi non-farmacologice în domeniul neuroprotecției şi neuroregenerării.

