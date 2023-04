SANATATE Joi, 13 Aprilie 2023, 13:20

​Este posibil ca, pe fondul schimbărilor climatice, să reapară boli considerate eradicate, cum ar fi malaria, afirmă prof. dr. Ábrám Zoltán, coordonatorul Proiectului ClimateMED, derulat de Disciplina de Igienă a Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) din Târgu Mureş în parteneriat cu universităţi din alte trei state.

„Fără să fim oameni de ştiinţă, sesizăm că există schimbări climatice, un lucru simplu, când este caniculă sunt mai multe apeluri de urgenţe medicale, mortalitatea creşte mai ales la bolile cardiovasculare. Pe de altă parte, în mod mai lent, cresc bolile infecţioase transmise prin vectori, ne putem aştepta, de exemplu dacă aşa merg lucrurile, ca în România unde exista malaria şi s-a eradicat, să revină din cauza creşterii temperaturilor în zonele de frig. Sunt şi astfel de prognoze”, a declarat doctorul Ábrám Zoltán în cadrul Conferinţei ClimateMED, găzduită de UMFST „George Emil Palade” Târgu Mureş, potrivit Agerpres.

Proiectul ClimateMED este derulat în cadrul unei cooperări a şase universităţi şi instituţii din patru ţări, Ungaria (Universităţile de Medicină din Pécs, Budapesta şi Szeged), Irlanda (University College Cork ), România (UMFST Târgu Mureş) şi Serbia (Universitatea de Medicină din Novi Sad), scopul fiind dezvoltarea unei curricule şi extinderea cunoştinţelor despre efectele schimbărilor climatice asupra sănătăţii.

Proiectul se desfăşoară în perioada 2022-2025 sub coordonarea Universităţii din Pécs, cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

„Am organizat o conferinţă şi o întâlnire cu membrii proiectului ClimateMED care urmăreşte pregătirea unor materiale privind schimbările climatice şi efectele acestora asupra sănătăţii care se pot introduce în curicula universităţilor şi şcolilor medicale atât în format clasic, cât şi în format e-learning. În cadrul conferinţei au fost prezentate diferite părţi ale acestuia, privind problematica şi am urmărit şi opiniile studenţilor şi a medicilor deja practicieni. Cam toată lumea a subliniat că există destul de puţine informaţii privind această problematică şi ar dori să afle mai multe. Noi am şi realizat un pas dorit din partea proiectului. Am avut posibilitatea să introducem deja la universitatea noastră un curs opţional de schimbări climatice şi efecte asupra sănătăţii, atât la medici, secţiile română şi maghiară, cât şi la asistenţi”, a declarat coordonatorul proiectului din UMFST Târgu Mureş.

Totodată, coordonatorul proiectului de la Universitatea de Medicină din Pécs, prof dr Girán János, a afirmat că studiile arată că la mijlocul acestui secol medicina va avea de tratat probleme cauzate strict de schimbările climatice şi că medicii trebuie să se pregătească în acest sens.

„Studiile arată că la mijlocul acestui secol medicina va avea de tratat probleme cauzate strict de schimbările climatice şi noi trebuie să ne pregătim pentru acest lucru. Aceste probleme vor fi atât de specifice încât vor avea nevoie de o atenţie specială. În acest moment, noi pregătim viitori medici şi trebuie să le dăm instrumentele necesare pentru a fi pregătiţi pentru acest lucru. Sunt probleme la care vor trebui să facă faţă în viitorul apropiat pentru că noi deja putem simţi impactul din ce în ce mai mare al schimbărilor climatice în viaţa de zi cu zi. Prin acest proiect pe care îl derulăm încercăm să pregătim materiale de pregătire pentru un curs de 14 săptămâni şi acesta poate fi integrat în curicula facultăţilor de Medicină”, afirmă prof. dr. Girán János.

