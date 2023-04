SANATATE Luni, 03 Aprilie 2023, 16:28

Alina Neagu • HotNews.ro

​Una dintre principalele cauze ale crizei de medicamente este că sunt probleme legate de materia primă din care se fabrică medicamente în toată Europa, afirmă ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, adăugând că ia în calcul câteva schimbări „concrete” pentru ca anumite materii prime să fie produse în România, nu în țări din Asia.

„Site-urile de producţie a materiei prime pentru aceste produse generice sunt în China şi în India şi există acum o politică la nivelul UE ca ţările membre să devină sau să redevină producătoare ale acestor materii prime. Mă gândesc foarte serios să venim cu o propunere concretă pentru anumite materii prime pe care am putea să le producem în ţara noastră, şi lucrul ăsta să ţină sub control două elemente, unul e legat de aprovzionarea cu medicamente iar al doilea e legat de politica de preţ care poate fi controlată din moment ce nu mai eşti la bunul plac al altor producători din Asia şi îţi produci singur medicamentele de care ai nevoie. Antibiotice Iaşi are experienţă în producerea de substanţe active pentru antibiotice, în momentul de faţă produce un antifungic, dar în rest...toate ţările datorită comodităţii, dacă vreţi, de a produce în Asia, preţul ceva mai mic, condiţiile de mediu diferite apropos de reglementări, au preferat ca lucrurile să se întâmple acolo. Toate ţările din UE s-au confruntat cu lipsuri în această perioadă, pentru că acolo unde se produce substanţa activă fie nu au lucrat, fie au mărit foarte mult preţul, şi lucrul ăsta a creat foarte mari perturbări pe piaţa europeană a medicamentului”, a declarat ministrul Sănătății, pentru News.ro.

Criza medicamentelor ar putea fi diminuată mai devreme de jumătatea anului, susține Rafila. Proiectele legate de măsurile propuse sunt aproape gata şi sunt menite să readucă pe piaţă o mare parte din medicamentele generice ieftine care au dispărut în ultimii ani de pe piaţa din România, spune ministrul Sănătății: „Cu clawback-ul cred că vom termina acum, în perioada imediat următoare, alinierea claw back-ului, cealaltă măsură, alinierea preţului, până la jumătatea anului, mai avem o veste bună pentru pacienţii din România, medicamentele care au fost aprobate pentru intrare în contracte cost-volum încă de la finalul anului trecut, în zilele viitoare aceste medicamente vor putea fi incluse pe lista medicamentelor compensate şi gratuite, medicamente inovative de această dată. Efectele pe piaţa medicamentelor se vor putea vedea mai devreme de jumătatea anului. O să fie o Hotărâre de Guvern, nu discutăm de Ordine de Ministru pentru că acolo unde discutăm şi de buget, de bani publici discutăm despre Hotărâri ale Guvernului României. Nu e vorba neapărat numai de pacienţii care sunt transplantaţi, este vorba despre pacienţii care au anumite afecţiuni care necesită un tratament cronic şi pacienţii cu transplant sunt unii dintre ei, ştiţi că am găsit o situaţie care durează de ani de zile, în care medicamentele ieftine dispar, fie că sunt medicamente generice, în general medicamentele ieftine sunt generice dar să ştiţi că sunt şi medicamente originale care sunt ieftine, costă sub 50 de lei, există o criză a acestor medicamente din cauza politicii de preţ care a existat în România de mult timp.”

Rafila mai susține că a luat câteva „măsuri concrete” care ar trebui să rezolve criza medicamenelor în România: „Prima dintre ele se referă la eliminarea produselor care stabileau preţul de referinţă şi care de fapt nu existau în România, şi era o situaţie artificială care ducea automat la dispariţia tuturor medicamentelor din aceeaşi categorie pentru că se referenţiau la un preţ foarte mic al unui produs inexistent, deci o anomalie clară, cea de-a doua problemă a fost legată de claw-back, taxa care era diferenţiată, unii plăteau 15%, alţii 20%, mă refer la cei cu medicamente generice, noi am uniformizat-o la 15% şi acest lucru a fost primit foarte bine de producătorii de medicamente, şi a treia măsură se referă la actualizarea preţurilor pentru moleculele foarte ieftine. Adică acele produse care au o valoare de până la 50 de lei, ele sunt apreciabile ca pondere, discutăm de mii de produse, care au un astfel de preţ şi am propus, am discutat şi cu Ministrul Finanţelor în acest sens încât să acceptăm o indexare cu inflaţia a preţului acestor medicamente şi să le readucem pe piaţă. Toată lumea a fost pozitivă în urma discuţiilor cu Ministerul Sănătăţii şi a prezentării poziţiei noastre publice, atât producătorii cât şi distribuitorii, iar anumite situaţii punctuale care duc la lipsa din farmacii a unor medicamente...suntem în legătură cu organizaţiile de pacienţi, avem întâlniri periodice şi îi punem şi în legătuă cu distribuitorii şi producătorii. Sunt situaţii paradoxale în care în depozit apare un medicament iar în farmacie lipseşte acel medicament, încercăm să rezolvăm toate aceste probleme, ne dorim un dialog cu organizaţiile pacienţilor care uneori sesizează lucruri care sunt mai greu de observat dintr-o zonă administrativă.”

