Ministrul Sănătății ia în calcul renunțarea la tichetele de masă pentru vaccinați / Rafila: "Stimulentele financiare nu mai produc efecte"

​Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, ia în calcul renunțarea la acordarea tichetelor de masă de 100 de lei pentru persoanele vaccinate împotriva COVID-19, într-un moment în care numărul românilor care se vaccinează este în continuă scădere. Potrivit legii, tichetele se acordă persoanelor care se vaccinează cu schema inițială (primele două doze Pfizer, Moderna sau Astra Zeneca sau doza unică Johnson&Johnson), nu și pentru doza booster (doza 3), până la data de 31 decembrie 2021.

Alexandru Rafila a afirmat, într-o întâlnire cu medicii de familie, că se gândește să nu mai prelungească acordarea tichetelor după 1 ianuarie 2022 și a confirmat, ulterior, informația pentru HotNews.ro, motivând că "stimulentele financiare nu mai produc efecte".

Alexandru Rafila: Probabil trebuie căutate alte soluții care să impulsioneze vaccinarea





Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a confirmat, pentru HotNews.ro, că ia în calcul renunțarea la acordarea tichetelor, motivând că acestea "nu mai produc efecte", însă a subliniat că discuția cu medicii de familie, în timpul căreia a vorbit despre această posibilitate, "a fost informală și nu a presupus luarea unor decizii".









Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila







"Am avut discuții cu reprezentanții medicilor de familie privind măsurile care trebuie luate urgent în această perioadă pentru creșterea acoperirii vaccinale și testării, evaluării și tratamentului pacientilor COVID în ambulator. A fost o discuție care s-a referit la necesitatea plății restanțelor pentru serviciile de vaccinare către medicii de familie și despre scăderea interesului pentru vaccinare, în ciuda acordării voucherelor de 100 de lei. Probabil trebuie căutate alte soluții care să impulsioneze vaccinarea, dacă stimulentele financiare nu mai produc efecte. Discuția a fost informală și nu a presupus luarea unor decizii", a declarat ministrul Sănătății, prof. dr. Alexandru Rafila, pentru HotNews.ro.







Președintele Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie: Pentru o parte dintre pacienți tichetele funcționează, este ceea ce îi atrage la vaccinare



"Noi, medicii de familie care am fost în sală, chiar am spus: 'Nu știm dacă nu merg, pentru că atunci când am avut bonuri, oamenii chiar au venit la vaccinare.' Eu chiar am avut o situație - a venit o pacientă să se vaccineze, iar în aceeași zi au venit încă vreo 7 oameni de pe aceeași stradă, care aflaseră că avem tichete. Iar în ziua aceea am terminat toate tichetele pe care le aveam. Adică pentru o parte dintre pacienți funcționează, este ceea ce îi atrage la vaccinare", a explicat medicul Raluca Zoițanu pentru HotNews.ro.



Medicul Raluca Zoițanu povestește că voucherele pentru vaccinați nu au reprezentat tema principală a întâlnirii cu ministrul Sănătății, însă discuția a pornit "de la solicitarea unor colegi, medici de familie, ca aceste tichete să nu mai fie distribuite prin medicii de familie, dar nu pentru că ne-ar deranja foarte tare să le dăm pacienților, ci din cauza modului în care a fost gestionată problema în lunile acestea - s-au dat banii pentru aceste tichete cu foarte întârziere. Luna aceasta ar urma ca noi, medicii de familie, să primim tichete în cantitate mai mare - zeci, sute, în funcție de câte persoane a vaccinat fiecare - și va trebui să chemăm toți pacienții la cabinet pentru a le da tichetele, de aici a pornit solicitarea colegilor mei ca aceste tichete să nu mai fie distribuite prin medicii de familie și să se găsească o altă soluție."







Dr, Raluca Zoițanu, președintele Federației Naționale a Patronatelor Medicilor de Familie





În ceea ce privește mutarea distribuirii tichetelor de la medicii de familie, medicul Raluca Zoițanu admite faptul că "este foarte greu să mai modifice acum și să mai deblocheze această situație, pentru că noi avem lista cu cei cărora le-am dat până acum bonuri și este o listă pe hârtie, și noi trebuie să verificăm cui am dat, pentru a nu le da de două ori. Am avut și colegi care au refuzat pur și simplu să le primească, iar pacienții care s-au vaccinat trebuie să se ducă pur și simplu la Direcția de Sănătate Publică, să întrebe acolo. Dar și aici este o problemă pentru că DSP-ul ar trebui să intre în Registrul de vaccinări, să verifice dacă pacientul s-a vaccinat la un medic de familie care a refuzat să primească bonurile și să își facă o evidență, adică este ceva extrem de complicat.



Care ar fi soluția? "Ideal ar fi să se aloce banii la timp, ca să poată fi cumpărate bonurile în avans, iar în momentul în care ne aduc dozele de vaccin, să ne aducă și bonurile", încheie medicul Raluca Zoițanu.





Voucherele pentru vaccinați, introduse în mandatul Ioanei Mihăilă cu scopul de a stimula vaccinarea împotriva COVID-19. Ele sunt acordate însă cu luni de zile întârziere



Românii care s-au vaccinat anti-COVID-19 începând cu 31 august pot primi vouchere în valoare de 100 de lei începând de la acea dată. Voucherele se acordă sub forma a 5 tichete de masă în valoare de 20 de lei fiecare.



Tichetele au fost o măsură gândită în timpul mandatului fostului ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, în încercarea de a stimula campania de vaccinare, într-un moment în care aceasta era în cădere liberă.



De vouchere beneficiază toți cei care s-au vaccinat cu schema completă - două doze Pfizer, Moderna sau Astra Zeneca sau o doză Johnson&Johnson - după momentul publicării în Monitorul Oficial a Ordonanței de Urgență ce stabilește beneficiarii, adică data de 31 august, clarifica, în luna octombrie, Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății și vicepreședintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19.



Conform legii, românii care fac acum doza 3 de vaccin, așadar au făcut primele două doze în urmă cu cel puțin 6 luni, înainte de apariția Ordonanței de Urgență, nu pot beneficia de aceste vouchere.











Inițial, legea prevedea că voucherele trebuie acordate în cel mult 60 de zile de la data vaccinării. Voucherele se ridică, teoretic, din același loc unde te-ai vaccinat - din centrul de vaccinare sau din cabinetul medicului de familie.



Practic însă, după adoptarea Ordonanței de Urgență, nu au fost însă alocați și suficienți bani pentru aceste vouchere sau au fost alocați mereu cu întârziere, astfel că s-a ajuns în situația ca unii dintre românii vaccinați în luna septembrie să nu își fi primit nici până astăzi tichetele.



La începutul lunii noiembrie, Ministerul Sănătății, condus pe atunci de Cseke Attila, ministru interimar, a decis să crească la 6 luni termenul până la care se pot acorda bonurile de masă de 100 de lei, pe fondul întârzierilor apărute.



Un număr mai mare de tichete, pentru a acoperi restanțele, ar urma să fie distribuite în luna decembrie, spun medicii participanți la întâlnirea cu ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.



Doar 12.976 de români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore cu prima doză de vaccin împotriva COVID-19, 17.601 cu a doua doză și 24.597 cu doza 3 (booster), arată datele puse la dispoziție de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19.