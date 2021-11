Vaccinați vs. nevaccinați: cine transmite mai ușor infecția cu SARS-CoV2 și de ce

Cu ce ne ajută efectiv certicatul verde? "Este foarte simplu: arma cea mai bună pe care o avem este impunerea vaccinării. Știți foarte bine că vaccinul este principala armă pe care o avem împotriva pandemiei", explică, într-un interviu acordat HotNews.ro, Radu Ciornei, doctor în Imunologie, Microbiologie și Genetică Moleculară, deputat USR și unul dintre inițiatorii amendamentului care propune ca certificatul verde să fie aplicat în România tuturor angajaților.







Radu Ciornei, doctor in Imunologie, Microbiologie și Genetică Moleculară

Radu Tudor Ciornei, este medic, doctor in Imunologie, Microbiologie și Genetică Moleculară, după studiile doctorale la University of Kentucky din Lexington, continuate cu un contract de cercetător postdoctoral la University of Missouri. În 2010, a câştigat un prestigios proiect european, Marie Curie International Incoming Fellow (IIF), acordat de Comisia Europeană, implementat în cadrul Universităţii de Medicină din Viena. Radu Tudor Ciornei este în prezent cercetător asociat la proiectul European microDIAB în cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, este deputat USR și membru al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților.







De ce vaccinații și nevaccinații nu răspândesc la fel infecția, chiar dacă există voci și studii care susțin acest lucru

Nu este adevărat, răspunde hotărât medicul Radu Ciornei.







Care sunt însă motivele, potrivit medicului Radu Ciornei?



1. Vaccinarea conferă o imunitate mai puternică, de lungă durată, cu anticorpi neutralizanți. Există foarte multe studii care consfinţesc faptul că imunitatea dobândită prin vaccin este mult mai puternică, iar tipul de anticorpi care se dezvoltă prin vaccin este diferit. Prin vaccinare dezvoltăm anticorpi neutralizanți care sunt anti proteina spike - țepul acela pe care l-am văzut în imaginile cu virusul - așadar se dezvoltă anticorpi specifici pentru neutralizarea acelui domeniu, care facilitează intrarea virusului în celulă.





2. Concentrația de virus activ care nu are anticorpi atașați, exprimată în atmosferă de persoanele nevaccinate, este mult mai mare decât la persoanele vaccinate, astfel că oamenii care s-au vaccinat nu transmit boala la fel de mult.











"Dacă ești vaccinat, păstrezi normele de sănătate și normele de distanțare, eu cred că nu poate nimeni să spună că face rău cuiva", afirmă Radu Ciornei.







De ce mai am nevoie de vaccin dacă am trecut prin boală?

Trecând prin boală, anticorpii se dezvoltă și împotriva capsulei nucleare, anticorpi antinucleocapsidă, dar aceia nu au aceeași capacitate de neutralizare - de a împiedica intrarea virusului în celulă - precum cei post-vaccinare.







"Prea mulți anticorpi" - vaccinare + trecere prin boală - riscă să declanșeze boli autoimune? Fals



Medicul Radu Ciornei îi liniștește și pe cei care se tem că "prea mulți anticorpi" - de la trecerea prin boală și de la vaccin - ar risca să declanșeze boli autoimune.



"Noi avem capacitatea să generăm anticorpi pentru zeci, sute de milioane de antigene diferite - pentru tot ce întâlnim în jur, de la hrană, praf, alte persoane, absolut tot - și să le ținem și minte. Iar anticorpii aceia nu se calcă pe picioare, anticorpii pentru o boală sau pentru praf sunt complet diferiți. Nu se pune problema că atunci când sunt prea mulți nu au ce să facă și încep să roadă organismul, generând boli autoimune. Nu, acest lucru se poate întâmpla din niște defecte de recombinare și rearanjare a anticorpilor, nu pentru că sunt prea mulți. Asta niciodată."

Medicul Radu Ciornei îi liniștește și pe cei care se tem că "prea mulți anticorpi" - de la trecerea prin boală și de la vaccin - ar risca să declanșeze boli autoimune.













Și totuși, de ce în țări cu o rată mare de vaccinare vedem o creștere a numărului de cazuri?



Am luat exemplul concret al Germaniei, țară cu o rată de vaccinare de aproximativ 67% - cu 50% mai mare decât România. Germania se pregătește pentru noi restricții după ce a atins pragul de 50.000 de îmbolnăviri și în jur de 1.110 de decese pe zi, la o populație de 80 de milioane de locuitori.







Pentru a avea aceeași rată a deceselor pe care o are România, Germania ar trebui să aibă 18.000 de decese pe zi, explică medicul.











S-a vorbit mult despre faptul că eficacitatea vaccinului nu este de 100%. Statistic, niciun tratament și nicio procedură medicală nu are eficiență 100%

"Dar vreau să întreb așa, retoric: fiecare dintre noi cunoaște multe persoane care au pierdut lupta cu virusul. Întrebând pe toți din jurul meu dacă cunosc pe cineva care a avut o complicație post-vaccinală severă, măcar o persoană, toată lumea ridică din umeri. Numai în România s-au vaccinat peste 7 milioane de persoane cu cel puțin o doză de vaccin. Dar nu ne putem uita în jur și nu putem spune: uitați, aceste 3 persoane pe care le cunosc au suferit niște reacții post-vaccinale extraordinar de severe. Pe când, uitându-ne în jur, vedem cazuri de oameni care nu mai sunt din cauza infectării cu acest virus."









"Certificatul verde nu este o invenție românească"

"Problema care se pune este că în România avem un număr foarte mare de persoane care refuză vaccinul, din cauză că propaganda anti-vaccin a fost făcută mult mai bine și a pătruns mult mai ușor în mințile oamenilor care erau poate dispuși să se vaccineze, dar au ascultat primele argumente care le-au fost aduse, care le-au venit în față", mai spune medicul imunolog.

"Sistemul politic și sanitar din România nu au reușit să își protejeze cetățenii"





Radu Ciornei este de părere că "faptul că România este acum lider mondial, cap la cap cu Bulgaria, la numărul de morți la milionul de locuitori, este un lucru care era ca și anunțat. Este cronica unor morți anunțate, care știam că vor veni în valul 4. Lipsa vaccinării, în principal, și marea relaxare din vară, care ne-a făcut să lăsăm garda foarte jos, ne-au adus aici."

"Din punctul meu de vedere, al medicului și al specialistului, principalul lucru pe care trebuie să îl facă o națiune, un sistem medical, în lupta cu o pandemie este să își țină cât mai mulți oameni în viață. Din păcate, România a eșuat lamentabil la acest capitol, iar acest lucru este arătat de numărul de morți la milionul de locuitori, care este cel mai sensibil și cel mai bun indicator pentru succesul unui sistem medical de a își ține populația în viață."









"Din punctul meu de vedere, este un dezastru, iar sistemul politic și sanitar nu au reușit să își protejeze cetățenii, ceea ce ar fi fost principalul lucru pe care ar fi trebuit să îl facem ca națiune", este concluzia medicului Radu Ciornei.



Există voci și studii care susțin că vaccinații și nevaccinații răspândesc la fel infecția.Vizavi de transmitere, "și nu avem toate datele, dar din ceea ce s-a studiat până acum, este clar că vaccinații transmit boala mai puțin."În actualul context, în care anumite lucruri nu sunt încă bătute în cuie și nu sunt încă studiate până în cel mai mic amănunt, luăm însă măsurile cele mai bune în momentul de față, explică medicul.Circulă și ideea că am anticorpi, am făcut boala, de ce să mai am anticorpi și de la vaccin, spune medicul Radu Ciornei. "Este o tâmpenie sinistră", afirmă acesta.Și totuși, de ce vedem în această perioadă o creștere a numărului de cazuri chiar și în țări cu o rată de vaccinare mult mai mare decât a României?Putem compara cu situația României? "Ceea ce se întâmplă la noi este incomparabil", arată medicul Radu Ciornei.- în toate bolile cu transmitere aerogenă, vârful începe să se vadă de la mijlocul - sfârșitul lunii noiembrie, când2. La rândul lor,- picături nazofaringiene pe care le eliminăm în timpul vorbitului, tusei și strănutului - care răspândesc această boală cu transmitere aerogenă.3.Vaccinul ne protejează cel mai mult împotriva formelor grave de boală și a decesului și într-o proporție mai mică față de infectare.O altă problemă care este scoasă în față, amintește medicul Radu Ciornei, este aceea că vaccinul nu are o eficacitate de 100%, "dar gândiți-vă mai bine că în toate terapiile pe care le facem, operațiile, pastilele pe care le luăm, nimic nu are nicio eficiență de 100%. În plus, nicio manevră medicală nu este lipsită de riscuri".Obligativitatea certificatului verde nu este o invenție românească, amintește dr. Radu Ciornei, "Este un instrument european, iar țările la care ne uităm de foarte multă vreme de jos în sus și care au rată de vaccinare foarte mare au certificatul verde activ deja - uitați-vă la Italia, la Spania, la Portugalia, Olanda și multe alte țări din Uniunea Europeană."El mai spune că, la finalul valului 4, "avem toate șansele să împărțim această statistică neagră, să fim primii în Europa alături de vecinii din Bulgaria la numărul de morți la milionul de locuitori, iar acest lucru se corelează fantasic de bine, din păcate, cu numărul scăzut al vaccinărilor în populația generală. Ne îndreptăm către primul loc în Europa, la egalitate cu bulgarii, la mortalitatea la milionul de locuitori."Ce am fi putut să facem mai bine, pentru a nu ajunge aici? "Ar fi fost să facem o campanie de vaccinare mult mai bună, se putea foarte bine ca, în loc să anunțăm triumfalist victoria asupra pandemiei în vară, să ne fi unit forțele - pentru că în țările în care certificatul verde a fost introdus și vaccinarea a fost un succes, toate partidele au stat umăr lângă umăr."