Cum vrea Ministerul Sănătății să evite blocarea de către manageri a posturilor vacante din spitale - una dintre cauzele deficitului de medici

(12) Condițiile și modul de organizare al concursului național prevăzut la alin. (11) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe."





Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății poate fi consultat integral aici.













Concursurile la care nu s-a înscris nimeni. Cum motivează Ministerul Sănătății necesitatea organizării unui concurs la nivel național



Totodată, "ținând cont de faptul că la data de 15 septembrie 2021 încetează aplicabilitatea prevederilor Legii nr.33/2021 și având în vedere faptul că la data de 1 ianuarie 2022 medicii care susțin examenul de specialitate în sesiunea octombrie 2021 trebuie reîncadrați / angajați ca medici specialiști, după caz, se impune crearea instrumentului legal care să permită Ministerului Sănătății să își poată exercita rolul de autoritate centrală în domeniul asistenței de sănătate publică, inclusiv în ceea ce privește politica resurselor umane în sistemul sanitar", se mai precizează în Nota de fundamentare a proiectului de Ordonanță de Urgență.



Blocarea posturilor din spitale și exodul medicilor, printre cauzele deficitului de personal medical



Practic, în 2019 și în 2020, exodul medicilor români a continuat, în ciuda creșterilor salariale substanțiale din anul 2018.









Salariile angajaților din sistemul sanitar, în special medici și asistente, au crescut substanțial începând din martie 2018.









Principala noutate pe care o aduce această propunere de modificare a Legii nr. 95/2006 este introducerea concursului național centralizat pentru toate posturile vacante din spitale. Concursurile se organizau până acum pentru fiecare spital în parte, la inițiativa conducerii unității sanitare.În unele spitale din România există locuri vacante, însă acestea pur și simplu nu sunt scoase la concurs, fiind vorba despre o decizie a conducerii spitalului. Vorbim de așa-numitele posturi "blocate" - sunt vacante, dar nimeni nu le scoate la concurs."La articolul 16, după alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatul (11) și alineatul (12) cu următorul cuprins:Art. 16 - (11) Ministerul Sănătăţii poate organiza anual, prin excepție de la art. 30 din Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, concurs național pentru ocuparea posturilor vacante de medici aparținând unităților sanitare publice din rețeaua Ministerului Sănătății, precum și aparținând ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.Ministerul Sănătății arată, în Nota de fundamentare a proiectului de Ordonanță de Urgență, că "în contextul epidemiologic actual, atât pe perioada stării de urgență, cât și pe perioada stării de alertă, instituite în condițiile legii, în unitățile sanitare publice nu s-au putut organiza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de medici".Pe de altă parte, "deși în perioada anterioară declarării pandemiei de către Organizația Mondială a Sănătății, precum și începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 33/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi, deși foarte multe unități sanitare au scos posturile vacante la concurs, la acestea nu s-au înscris medici pentru ocuparea lor. Din acest motiv este necesară publicarea posturilor vacante la nivel național și organizarea unui concurs la nivel național, astfel încât să se asigure accesul medicilor din alte județe care ar putea fi interesați de posturi aflate în structura spitalelor din alte zone / județe ale țării", arată reprezentanții instituției conduse de Ioana Mihăilă.Țara noastră are un deficit major de medici, printre principalele cauze numărându-se exodul personalului medical peste hotare, pensionarea medicilor, blocarea posturilor din spitale etc.România are aproximativ 63.000 de medici în total, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică, publicate în anul 2020.În jur de 25.000 de medici au părăsit România în ultimii 10 ani, afirma fostul ministru al Sănătății, Victor Costache, în anul 2020.2.173 de medici români, medici stomatologi și farmaciști au solicitat, în anul 2020, primul an al pandemiei, eliberarea de certificate de conformitate (documente care le permit să profeseze în afara țării), arată datele obținute de HotNews.ro de la Ministerul Sănătății. 2.173 de medici într-un an înseamnă o medie de 5,95 de medici pe zi - aproape un medic la fiecare 4 ore.Certificatele de conformitate în baza cărora medicii români au dreptul să profeseze în afara țării sunt eliberate, la cerere, de Direcțiile de Sănătate Publică, instituții aflate în subordinea Ministerului Sănătății.Este adevărat că eliberarea unui certificat de conformitate nu înseamnă automat și plecarea din țară, ci doar intenția. Pe de altă parte, de ce ar parcurge un medic procedura birocratică de a solicita aceste documente, dacă nu este decis să plece?În cazul în care solicitanții utilizează documentele eliberate în vederea exercitării profesiei în alt stat membru al Uniunii Europene, aceștia solicită de regulă suspendarea calității de membru din Colegiul Medicilor din România/Colegiul Medicilor Stomatologi din România/Colegiul Farmaciștilor din România, au precizat reprezentanții Ministerului Sănătății, pentru HotNews.ro. Practic, numărul exact al medicilor care au utilizat aceste documente și au părăsit țara poate fi aflat doar de la organizațiile profesionale, precum Colegiul Medicilor. Ulterior eliberării acestor documente, beneficiarii nu informează Ministerul Sănătății referitor la utilizarea acestora în alte state membre ale Uniunii Europene, ci organizația profesională, arată instituția condusă de Ioana Mihăilă.Creșterile salariale semnificative pe care anul 2018 le-a adus în sistemul sanitar par să nu îi fi convins pe o parte dintre medici să rămână să profeseze în țară. Chiar dacă salariile unora dintre ei au crescut substanțial sau chiar s-au dublat începând din martie 2018, numărul celor care au făcut cerere pentru a obține certificate de conformitate (documente care le permit să profeseze în afara țării) a scăzut nesemnificativ în 2018, după creșterea substanțială a salariilor din sistem, comparativ cu anul 2017, arătau datele transmise HotNews.ro de Ministerul Sănătății în urmă cu 2 ani, la câteva luni după creșterea consistentă a salariilor din sistemul sanitar.Datele de atunci arătau că România a pierdut, în medie, 6 medici în fiecare zi din 2018.În total, 2.312 medici au cerut eliberarea certificatelor de conformitate în anul 2018, în timp ce în 2017, numărul total a fost de 2.794 de medici, arătau datele transmise de Ministerul Sănătății la solicitarea HotNews.ro în urmă cu 2 ani.2.312 medici înseamnă o medie de 6 medici pe zi care au cerut documentele pentru a părăsi țara și a putea profesa în străinătate în anul 2018.Cu un an mai devreme, în 2017, înainte de creșterea salariilor din sistemul sanitar, totalul de 2.794 însemna o medie de 7,6 medici plecați zilnic din țară.