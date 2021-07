Cum se vede testarea obligatorie, pe banii lor, a medicilor nevaccinați: "Dacă mie ca pacient mi se cere să mă testez sau să mă vaccinez pentru a fi internat în spital, am aceeași pretenție și de la medici"

"Aș vrea să aud sindicatele că întreabă: Cum facem să protejăm pacienții?"







Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC), cea mai mare organizație care reprezintă bolnavii cronici din România, amintește faptul că, de mai bine de un an, românii sunt primiți în spitale doar pe bază de test negativ COVID și, mai nou, dacă sunt vaccinați. El spune că este firesc să avem aceeași pretenție și de la personalul medical. Mai ales că, de cele mai multe ori, și pacienții s-au testat pe banii lor: "Atâta timp cât mie, ca pacient, mi se cere să mă testez sau să mă vaccinez pentru a fi internat într-un spital, eu cred că pot să am aceleași pretenții și din partea personalului medical. Este dovadă de respect și este dovada că pun siguranța celui de lângă mine mai presus de siguranța mea. Iar aici cred că noi am pierdut acești 7 ani de acasă. Cu părere de rău o spun, dar am pierdut aceste lucruri."





La rândul său, Rozalina Lăpădatu, vicepreședintele Alianței Pacienților Cronici din România și președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, nu înțelege de ce unele cadre medicale nu se vaccinează și subliniază că "sunt de acord și cu ministrul Sănătății, care spune: dacă nu ești de acord să te vaccinezi, îți ofer o alternativă, pentru că eu nu sunt dispusă să îți plătesc ție veșnic testarea."





"E clar că un cadru medical nevaccinat reprezintă un pericol pentru el și cei apropiați, dar și un risc pentru pacient", adaugă Rozalina Lăpădatu.





Radu Gănescu afirmă și că vocea sindicatelor din sistemul sanitar se aude în acest moment mai puternic decât cea a pacienților: "Noi nu avem aceeași forță ca sindicatele din sănătate. Aș vrea să aud sindicatele că întreabă: Cum facem noi să protejăm pacienții?", declară pentru HotNews.ro Radu Gănescu, președintele COPAC, el însuși diagnosticat cu o boală cronică - talasemie.

De cealaltă parte, ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, declara vinerea trecută, într-o emisiune la B1 Tv, că testarea personalului medical nevaccinat pe banii proprii este susținută și de Colegiul Medicilor.







"Orice cadru medical nevaccinat - un risc major pentru pacienți"



Radu Gănescu vede în decizia de a nu se vaccina a unora dintre cadrele medicale "o lipsă de respect": "Noi suntem un pic îngrijorați, mi se pare un pic de lipsă de respect faptul că medicii refuză să se vaccineze și faptul că personalul medical nu se gândește atât la siguranța sa, din punctul de vedere al sănătății, cât și la siguranța familiilor lor și a pacienților pe care îi îngrijesc. Ei lucrează într-un sistem de sănătate, trebuie să aibă grijă de pacienți și, de multe ori, acești pacienți sunt persoane cu diverse probleme de sănătate, probleme la care pot apărea complicații. Iar pacienții, mai ales cei care au afecțiuni oncologice, boli autoimune sau au trecut printr-un transplant, sunt foarte vulnerabili. Mulți dintre ei, din nefericire, nu se pot vaccina într-un anumit moment - nu se pot vaccina când fac tratament, nu se pot vaccina dacă au anumite reacții. Cred că din rândul pacienților, numărul celor care nu se pot vaccina este mult mai mare decât al celor din rândul personalului medical. Am văzut că una dintre pozițiile foarte vehemente este că o parte din personalul medical nu se poate vaccina, sunt oameni care au contraindicații. Eu sunt de acord, este normal."





"Pacienții nu mai merg la spital din cauză că nu se simt în siguranță"





Pandemia a adus întârzieri mari în tot ceea ce înseamnă diagnosticarea și monitorizarea unor pacienți, a închis luni de zile unele spitale, iar în perioadele în care numărul de cazuri de COVID este în scădere, pacienții cronici se tem în continuare să meargă la spital, și din cauza personalului nevaccinat, spune Radu Gănescu: "pandemia a adus întârzieri mari în ceea ce înseamnă diagnosticarea și monitorizarea pacienților, această pandemie a închis multe spitale, care au fost sau sunt inaccesibile pacienților. Iar acum, când am putea să revenim la normalitate, vedem că pacienții nu mai merg la spital pentru că nu se simt în siguranță. Și am avut diverse studii care au arătat că pacienți cu boli cardiace, cu boli reumatismale, procente mari dintre ei nu au mers deloc la medicul specialist în pandemie, mai ales din cauza fricii de a nu se infecta. Iar noi pe de o parte facem apel ca acești pacienți să vină la control, dar pe de altă parte vedem că personalul medical nu face niciun fel de efort pentru a oferi siguranță pacienților. Aici este o îngrijorare pe care o avem și cred că și o lipsă de respect a anumitor persoane."









"Cum le pot eu spune acum pacienților: 'da, duceți-vă în spital, suneți în siguranță!' Noi nu eram în siguranță nici înainte de pandemie în spitale", este concluzia tristă la care a ajuns Radu Gănescu.







În timp ce o parte dintre medici refuză testarea cu bani din buzunar, mulți pacienții se testează pe banii lor





Funcționează testarea gratuită a pacienților, despre care a vorbit ministrul Sănătății?







"Funcționează da și nu. În București, în principal, funcționează, dar dacă locuiești în altă parte decât în București, e mai greu să faci două drumuri - unul ca să te testezi și altul a doua zi, ca să te internezi. Dacă ești pacient cronic, ești din Constanța și te tratezi la un spital din București, că acolo e specialitatea ta, tu trebuie să faci testul în Constanța, pe banii tăi, ca să nu faci două drumuri. Dar sunt și spitale în țară unde ești trimis să îți faci testul COVID pe banii tăi. Doamna ministru spune degeaba că testarea este gratuită, dacă nu sunt decontate acele costuri", explică Rozalina Lăpădatu, vicepreședintele Alianței Pacienților Cronici din România și președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune.





"Personalul medical care nu se vaccinează sădește neîncredere în populație"

La râdul său, Radu Gănescu vede "o chestie de bun simț ca tu, ca personal medical, să le arăți celorlalți, să le arăți celor pe care îi tratezi, că tu te vaccinezi. Aici nu înțeleg, pentru că dacă vorbeam despre sindicatul din învățământ sau de la metrou... Tocmai cei care ne tratează, tocmai cei care ar trebui să se gândească la pacienții care îi tratează, nu se vaccinează. Trebuie să ne protejăm noi pe noi toți și dacă nu ne protejăm noi, nu știu cine ar putea să ne protejeze."









"Părerea mea este că tot educația este cea mai bună soluție. Părerea mea este și că, până la penalizări, trebuie educație. Este și vina Ministerului Sănătății, care a eșuat lamentabil în a convinge personalul medical să se vaccineze. Dacă personalul medical nu are încredere, cum să îl conving eu pe nea Gică? Eu m-aș gândi la o strategie de a merge în spitale și a discuta cu medicii, în zonele unde sunt probleme (procent mare de personal medical nevaccinat - n.red.)", este concluzia Rozalinei Lăpădatu.







Care este soluția pentru a asigura un act medical sigur?

Rozalina Lăpădatu se întreabă, de asemenea, și dacă Ministerul Sănătății "alocă bani, nu mâine, nu peste o săptămână, ci astăzi, ca să se facă pregătirea pentru valul 4".



Un cadru medical nevaccinat reprezintă "un pericol pentru el și cei apropiați, dar și un risc pentru pacient. Însă în momentul în care va veni valul 4, probabil medicul respectiv va avea șanse minime să infecteze un pacient, pentru că de obicei, când vine un nou val, spitalele se închid (pentru pacienții non-COVID - n.red.)", declară pentru HotNews.ro Rozalina Lăpădatu, vicepreședintele Alianței Pacienților Cronici.Și Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, spune că "este o opinie la nivel european că este importantă vaccinarea cadrelor medicale și faptul că orice persoană nevaccinată din rândul cadrelor medicale poate reprezenta un risc major pentru pacienți. Nu e doar o problemă românească".Pacienții nevaccinați împotriva COVID-19 au dreptul să ceară testarea gratuită la internarea în spital, afirma în luna iunie ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, într-o conferință de presă. Declarațiile ministrului Sănătății au venit în contextul în care spitalele nu primesc pacienți nevaccinați împotriva COVID-19 decât după ce aceștia fac test PCR, iar rezultatul este negativ. Multe spitale trimit pacienții să facă aceste teste contra cost, la laboratoare private."Realitatea este că foarte mulți pacienți spun că au fost nevoiți să se testeze pe banii lor, chiar dacă normal și legal ar fi ca această testare să fie gratuită. Nu se face peste tot, nu toate spitalele au fonduri, iar multe dintre spitalele care au făcut testarea gratuită a pacienților au făcut-o din fonduri diferite, cum ar fi sponsorizări sau donații. Din nefericire, asta ne arată că suntem într-o situație complicată: acel buget care ar trebui să asigure testarea gratuită a pacienților la intrarea în spital nu este suficient. Încă sunt în acest moment pacienți care își plătesc testarea din propriul buzunar, este o mare problemă", este răspunsul lui Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice.O altă problemă este aceea că nehotătârea personalului medical face ca și alți oameni să ezite în privința vaccinului, spun Rozalina Lăpădatu și Radu Gănescu."Un doctor care spune că el nu se vaccinează pentru că nu are încredere, care îi spune unei persoane de pe stradă chestia asta, normal că persoana de pe stradă tinde să aibă încredere în ce spune doctorul", afirmă Rozalina Lăpădatu.Rozalina Lăpădatu adaugă că "este o problemă majoră, dar sunt conștientă că nu poți să îi obligi (să se vaccineze - n.red.). Nu înțeleg de ce personalul medical nu se vaccinează, nu înțeleg de ce personalul medical este ezitant. Și mă refer nu numai la asistente și la infirmiere - acolo e numărul mai mare de nevaccinați - dar mă refer și la medici, pentru că sunt destui medici care nu vor să se vaccineze, care nu au încredere în vaccin și așa mai departe. Iar problema cea mai mare este că ei și transmit aceste lucuri mai departe. Am mers astăzi cu un taximetrist care luase un medic de la spital, iar medicul îi spusese că el nu se vaccinează. Iar dacă un medic spune că nu se vaccinează, oamenii ce să spună?"Radu Gănescu nu este pentru obligativitatea vaccinării, însă consideră că medicii care refuză vaccinarea sădesc neîncredere și în populație: "Eu susțin doar să gândim logic, să fim umani și să se gândim la comunitate, pentru că vaccinarea nu se face doar pentru a mă ajuta pe mine personal, înseamnă și a ajuta comunitatea și pe oamenii care nu se pot vaccina și au diverse probleme de sănătate. Este o problemă la nivel european și sunt țări care au mers pe obligativitate, dar eu unul nu aș susține obligativitatea, aș susține mai degrabă conștientizarea și realizarea faptului că suntem într-o situație complexă. Faptul că există medici, asistente, personal TESA, ei intră în contact frecvent cu pacienții, unii dintre ei lucrează în terapii intensive sau intră în sălile de operație, să aibă inconștiența de a nu se gândi că vaccinul nu îi ajută doar pe ei, ci și pe cel pe care vor să îl trateze... Mi se pare că e un motiv în plus care ne provoacă neîncredere în sistemul de sănătate. Pentru că dacă până acum neîncrederea în sistemul de sănătate se datora faptului că nu ne poate oferi serviciile de care avem nevoie sau condițiile de care avem nevoie, acum personalul medical care nu se vaccinează ne arată cu vârf și îndesat cât de multă neîncredere sădește în populația țării. Mai ales că ne pregătim pentru valul 4, e foarte posibil să avem din nou dificultăți de a ajunge la medic, de a ajunge într-un spital.""Eu văd două probleme: una ține de explicarea a tot ceea ce înseamnă vaccinul, inclusiv pentru populația largă, pentru toți cei care oscilează și nu știu, dar în special pentru personalul medical. Mie mi se pare inacceptabil ca personalul medical să refuze vaccinarea, asta înseamnă că au un nivel de pregătire și de înțelegere a descoperirilor medicale foarte slab. Lucrurile sunt destul de complexe și mă uitam ce scandal e și în Franța și în Italia, cu obligativitatea la personalul medical, a ieșit lumea în stradă", mai spune Rozalina Lăpădatu, vicepreședintele Alianței Pacienților Cronici.La final, Radu Gănescu, președintele COPAC, spune că asociațiile de pacienți au susținut întotdeauna medicii și personalul medical, însă nu pot fi de acord ca aceștia să își expună pacienții la riscul de a se infecta: "Noi am susținut întotdeauna medicii și personalul medical: am susținut că trebuie să aibă salarii corecte, să lucreze în medii bune, pentru că dacă ei sunt mulțumiți și lucrează în condiții bune, suntem și noi mulțumiți și este o chestie de normalitate. Dar în momentul în care te gândești la tine și nu te gândești în ansamblu, la riscurile tuturor... nu sunt de acord. Iar noi nu avem aceeași forță ca sindicatele din sănătate. Aș vrea să aud sindicatele că întreabă: Cum facem noi să protejăm pacienții?"De cealaltă parte, Rozalina Lăpădatu, vicepreședintele Alianței Pacienților Cronici, se așteaptă ca sindicatele din sistemul sanitar să vină și cu soluții, nu doar cu nemulțumiri: "Sindicatele ar trebui să vină și cu soluții: nu vreți să vă vaccinați, nu vreți să vă testați, voi cum vedeți rezolvarea? Care este soluția pentru a asigura un act medical sigur? Când critici ceva, trebuie să vii și cu o propunere de soluție. Nu poți să spui doar: mie nu-mi convine, eu nu sunt de acord, eu nu vreau."