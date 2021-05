​VIDEO Răzvan Cherecheș: Nu este niciun motiv rațional pentru care să mai existe restricții pentru populația vaccinată. Toată discuția despre discriminare, o discuție falsă

Nu există "niciun motiv rațional pentru care să mai existe restricții pentru populația vaccinată", iar Guvernul și Parlamentul trebuie să se mobilizeze și să ajusteze legislația, "pentru că în acest moment avem un vid legislativ", afirmă Răzvan Cherecheș, profesor de Sănătate Publică și fost consilier onorific în Ministerul Sănătății, la Interviurile HotNews LIVE.











"Toată discuția despre discriminare este o discuție falsă. În sensul că depinde cu ce comparăm. Dacă comparăm cu situația de dinainte de pandemie, atunci pare că unele persoane nu au aceleași drepturi. Dar nu acesta este standardul. Standarul în acest moment înseamnă restricții, testare, carantină. Iar persoanele vaccinate sunt persoanele care pot să sară peste rând pentru că au făcut un pas suplimentar și și-au securizat și sănătatea lor și sănătatea celor din jur. Iar acest lucru ar trebui să se reflecte și în legislație. Mi se pare că politicienii au avut rețineri să facă acest lucru ca să nu supere electoratul care încă este sceptic sau chiar electoratul conspiraționist, care luptă cu organisme imaginare. Dacă legislația ar fi ajustată, am putea să relaxăm deja de astăzi pentru persoanele vaccinate, persoanele care au trecut prin boală sau persoanele testate recent", este de părere Răzvan Cherecheș.











"Mi se pare că politicienii au avut rețineri să facă acest lucru ca să nu supere electoratul care încă este sceptic sau chiar electoratul conspiraționist, care luptă cu organisme imaginare. Dacă legislația ar fi ajustată, am putea să relaxăm deja de astăzi pentru persoanele vaccinate, persoanele care au trecut prin boală sau persoanele testate recent", declară Răzvan Cherecheș.El subliniază, de asemenea, faptul că, în cazul persoanelor vaccinate, riscul de infectare și de transmitere a infecției este foarte mic, în timp ce riscul de a dezvolta simptome grave sau de a ajunge pe un pat de spital este zero: "Pentru persoanele complet vaccinate, cu ambele doze plus perioada de după rapel (în care dezvoltă anticorpi - n.red.), în funcție de eficacitatea vaccinului, există într-adevăr riscul de dezvoltare și transmitere, dar este un risc extrem de mic. Riscul de dezvoltare de simptome ușoare sau moderate este mic, iar 100% dintre vaccinuri protejează de simptome severe, internări și decese. Un studiu făcut pe vaccinurile Pfizer a arătat că, dintre persoanele vaccinate cu două doze de Pfizer, 90% nici nu s-au infectat și nici nu au mai transmis infecția mai departe. Doar 10% au fost expuși acestui risc. Răspunsul este că probabilitatea să te infectezi și să transmiți infecția este una extrem de mică, în comparație cu să nu fii vaccinat deloc, probabilitatea să dezvolți simptome severe sau să fii internat este zero, după ce ai fost vaccinat, în timp ce, dacă nu ești vaccinat, toate riscurile sunt pe masă."Răzvan Cherecheș este sigur că "un grad de relaxare vom avea fără îndoială în jurul datei de 1 iunie, afirmă expertul în sănătate publică, pentru că deja ratele de incidență au scăzut în foarte multe zone și avem o parte din populație deja vaccinată", dar subliniază că "nu există niciun motiv rațional pentru care să mai existe restricții pentru populația vaccinată"."De exemplu, în acest moment, indiferent de rata de transmitere a virusului, dacă avem un restaurant în care tot personalul este complet vaccinat și care vrea să deschidă doar pentru persoanele vaccinate, nu există niciun motiv de sănătate publică pentru care acest lucru să nu se întâmple. Argumentul este doar acela că legea nu permite, dar din punctul de vedere al sănătății publice, nu există niciun risc dacă sunt doar persoane complet vaccinate. Iar aici, Guvernul și Parlamentul trebuie să se mobilizeze și să ajusteze legislația, pentru că în acest moment avem un vid legislativ - care este diferența dintre persoanele vaccinate și nevaccinate?; care sunt facilitățile de care beneficiază persoanele vaccinate? Pentru că persoanele vaccinate pot să beneficieze de unele facilități care pentru persoanele nevaccinate nu pot să existe în acest moment", afirmă expertul în sănătate publică.