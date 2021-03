DOCUMENT Cum vrea Ministerul Sănătății să rezolve problema crizelor de medicamente: reintroduce lista OMS de medicamente esențiale, dar menține prețul medicamentelor la media celor mai mici 3 prețuri din UE

Proiectul de Ordin ce prevede reintroducerea în lege a listei OMS de medicamente esențiale, dar și menținerea prețului medicamentelor la media celor mai mici prețuri din Uniunea Europeană, a fost publicat de Ministerul Sănătății în transparență pe site-ul instituției. Proiectul de Ordin este semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan, omul care coordonează politica medicamentului în mandatul de ministru al lui Vlad Voiculescu.





Proiectul de Ordin poate fi consultat integral aici.





Referatul de aprobare poate fi consultat integral aici.







Citește pe larg despre Lista OMS de medicamente esențiale aici.

Măsura ca medicamentele care intră pe piața din România să nu depășească media celor mai mici 3 prețuri din Uniunea Europeană a fost introdusă de Guvernul Ponta în anul 2015, ca urmare a unei promisiuni făcute în campania electorală - Victor Ponta promitea atunci că România va avea cele mai ieftine medicamente din Uniunea Europeană.Câteva sute de medicamente, în special dintre cele foarte ieftine, cu prețul sub 10, 20 sau 30 de lei, au dispărut în ultimii 5 ani de pe piața din România, din cauza prețului neatractiv, potrivit producătorilor și distribuitorilor de medicamente."În ultimii ani, au fost înregistrate o serie de bariere în ceea ce privește accesul pacientului la medicamente, prin retragerea de pe piață a unui număr semnificativ de medicamente, prin discontinuitățile de la comercializare notificate de către deținătorii autorizațiilor de punere pe piață, precum și prin livrările intracomunitare către alte piețe din Uniunea Europeană. În acest context, pentru asigurarea accesului continuu al pacientului la medicamente esențiale, este nevoie de stabilirea unui cadru de încurajare a menținerii sau pătrunderii în piața farmaceutică din România a acelor medicamente din lista medicamentelor esențiale recomandată de către Organizația Mondială a Sănătății, medicamente considerate ca fiind de bază pentru orice sistem de sănătate. Din informațiile furnizate de către Agenția Națională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, doar în anul 2020 au fost notificate 270 de medicamente pentru întrerupere temporară și definitivă de punere pe piață, în timp ce 432 de medicamente au fost notificate pentru retragerea autorizației de punere pe piață sau pentru procedură de reînnoire. O parte semnificativă din motivele discontinuităților sau retragerii de pe piață sunt de natură comercială. În perioada ianuarie 2017- martie 2018 au fost înregistrate 1440 de notificări ale deținătorilor de autorizații de punere pe piață (DAPP) privind intenția de necomercializare sau renunțare la Autorizația de Punere pe Piață (APP). Dintre acestea un numar de 139 de APP/ medicamente reprezintă unicul comercial/denumirea comună internațională (DCI)", se arată în referatul de aprobare a acestui Ordin."Prin prezentul proiect de ordin, se dorește asigurarea accesului pacientului la medicamente esențiale prin aplicarea unei noi modalități de calcul a prețului pentru aceste produse, a căror discontinuitate temporară sau chiar lipsă reprezintă un risc la adresa sănătății populației. Pentru a evita un potențial impact negativ asupra co-plății pacientului sunt selectate acele produse aflate pe sub-lista C de decontare a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, medicamente care se adresează unor boli cronice grave (leucemie, epilepsie, insuficiență renală cronică, Parkinson, etc.) precum și eliberate în cadrul unor programe naționale de sănătate ca oncologia, tuberculoza, HIV/SIDA, transplant, diabet zaharat", se mai arată în document.