Unul dintre cei doi mari arși după incendiul de la o hală de prelucrare a produselor petroliere va fi transferat în Belgia. Pentru al doilea pacient se așteaptă un răspuns de la AKH Viena

În paralel, Ministerul Sănătății a declanșat mecanismul de transfer în străinătate pentru mari arși.





Conform ultimelor informații primite în această dimineață de la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, pentru unul dintre pacienții arși, DSU a obținut accept pentru transfer de la Spitalul Militar Reine Astrid din Belgia. În acest moment se așteaptă un răspuns și de la AKH Viena pentru al doilea pacient.



Conducerea Ministerului Sănătății a fost informată în această dimineață de către Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății că au fost primite rapoartele medicale ale celor doi pacienți cu arsuri, suferite în incendiul din localitatea Inotești, județul Prahova.



Rapoartele au fost transmise de către Spitalul Judetean Ploiești, completate de comisia de specialitate constituită la nivelul spitalului în baza Ordinului Ministrului Sănătații 2063/2020 în vederea transferului în străinătate.



Conform informațiilor transmise, pacientul de 59 de ani are arsuri de grad IIA, IIB și III pe 60% din suprafața corporală. Pacientul de 53 de ani are arsuri de gradul IIA, IIB și III pe 70% din suprafața corporală. Ambii pacienți au arsuri ale căilor aeriene superioare.



Documentele au fost transmise și Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne în vederea identificării unor locuri în centre de mari arși din Europa și a efectuarii unor transferuri, conform OMS 2063/2020.







Mecanismul de transfer al marilor arși, aprobat de Ministerul Sănătății după ani întregi de ezitări

Mecanismul de transfer la spitale din străinătate al pacienților cu arsuri grave (mari arși) care nu pot fi tratați în țară a fost aprobat de Ministerul Sănătății în decembrie anul trecut, după ani întregi de ezitări. Mecanismul de transfer a fost elaborat de medici și de supraviețuitori ai incendiului din clubul Colectiv. La elaborarea lui s-a început să se lucreze acum mai bine de 2 ani, în timpul mandatului de ministru al Sănătății al Sorinei Pintea, iar proiectul de act normativ era aproape finalizat la momentul plecării acesteia de la conducerea instituției. Mecanismul a fost aprobat însă de Ministerul Sănătății abia un an mai târziu, la începutul lui decembrie 2020.



În România se înregistrează anual între 600 și 800 de cazuri de mari arși, cele mai multe din Europa, dar țara noastră nu are niciun centru performant specializat în tratarea marilor arși.



Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, declara recent că țara noastră are, în acest moment, mai puține paturi pentru pacienți cu arsuri grave decât avea în 2015, la momentul incendiului din clubul Colectiv.









Un bărbat în vârstă de 53 de ani a suferit arsuri pe 60-70% din suprafața corporală, iar un bărbat de 59 de ani pe 60% din corp după un incendiu produs luni seară la o hală de prelucrare a produselor petroliere din Prahova. Ambii răniți au căile aeriene superioare afectate, anunța aseară Ministerul Sănătății.Ei au fost transportați imediat după incendiu la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Ploiești pentru a primi asistență medicală de urgență și a fi evaluați.