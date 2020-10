"Masca este o barieră imperfectă, dar reală. Împreună cu celelalte măsuri creează premisele limitării transmiterii". INTERVIU cu unul dintre cei mai cunoscuți epidemiologi români

"Masca este o barieră imperfectă, dar o barieră reală, care împreună cu celelalte măsuri creează premisele unei limitări a transmiterii ", spune Doina Azoicăi.

Medicul Doina Azoicăi admite că "este însă și această reacție a oamenilor, care, după mai mult de 7 luni, deja suportă mai greu toate aceste măsuri care sunt, evident, măsuri cu caracter restrictiv, dar sunt absolut necesare".









"Din păcate, respectarea regulilor depinde și de comportamentul fiecărei persoane și este foarte greu de anticipat cum se va reacționa, chiar la impactul acestor cifre, care relevă în mod evident faptul că crește zi de zi numărul de cazuri și am depășit deja pragul de 3 - 4.000 de cazuri. O să vedem ce se întâmplă și în zilele următoare", afirmă președintele Societății Române de Epidemiologie.







Creștere susținută a numărului de cazuri, în România și în Europa. Modelările matematice estimează că numărul de cazuri va continua să crească

"Eu iau ca reper incidența la 100.000 de persoane în ultimele 14 zile. De exemplu, pe data de 12 octombrie, aceasta a fost de 168 de cazuri la suta de mii de locuitori în România, ceea ce a însemnat o creștere cu 70% față de perioada anterioară de două săptămâni. De asemenea, am avut o creștere a ratei cumulative a deceselor, tot pe 14 zile, de 25%", explică președintele Societății Române de Epidemiologie.















"Modelările matematice care se fac nu estimează că lucrurile vor fi în descreștere ci, dimpotrivă, în creștere", atrage atenția președintele Societății Române de Epidemiologie.





Ce putem face pentru ca numărul de cazuri să înceapă să scadă

În ultima perioadă s-a văzut și o creștere a numărului de testări. De asemenea, atenție mare la sezonul rece, deoarece simptomatologie cauzată de SARS-CoV2 poate să fie confundată cu ușurință cu cea provocată de alte tipuri de infecții respiratorii, în această perioadă, avertizează Doina Azoicăi: "În paralel cu măsurile care se iau în zona spitalicească, sunt în continuare celelalte acțiuni, care vizează identificarea focarelor și încercarea ținerii sub control și stingerii cât mai rapide a acestor focare, precum și o creștere a numărului de testări, ceea ce s-a văzut în ultima perioadă, pentru a-i identifica cât mai rapid pe cei care sunt simptomatici și sunt contagioși. Mai ales că în perioada aceasta se pune problema diferențierii de alte infecții acute respiratorii. Adica simptomatologia cauzată de SARS-CoV2 poate să fie confundată cu cea provocată de alte tipuri de infecții respiratorii, în această perioadă."









"Și, bineînțeles, măsura care a fost extinsă și în România, cum a fost și în alte țări: purtarea măștii atât în spațiile închise, cât și în spațiile deschide, atunci când sunt aglomerări de persoane. Consider necesară această măsură, pentru că, dată fiind această transmisibilitate crescută a virusului, chiar dacă este spațiu deschis, apropierea dintre persoane nu se poate realiza la distanța ideală, de 1,5 - 2 metri. Și atunci, sigur că inclusiv în spațiile deschise, unde există aglomerări de persoane, masca este utilă, dovadă că și alte țări din Europa au adoptat această decizie."





"Este foarte greu de spus cum va reacționa populația" după 7 luni de restricții





După 7 luni de restricții, "Este foarte greu de spus cum va reacționa populația" în fața unor noi măsuri, admite medicul epidemiolog Doina Azoicăi: "Sigur că nu trebuie încălcate drepturile oamenilor - de circulație, de activitate - dar condiția este ca aceste lucruri să se facă cu maximul de măsuri de siguranță pe care puteam să le aplicăm la modul real."











"Deja, purtarea măștii nu mai este o noutate, nu mai este o problemă. Deja lumea s-a lămurit în legătură cu faptul că nu aduce prejudicii stării individului. Este o barieră imperfectă, nu poate să fie 100% sigură, dar este o barieră reală, care împreună cu celelalte măsuri creează premisele unei limitări a transmiterii", adaugă Doina Azoicăi.



"Din păcate, lucrurile sunt influențate și de aceste curente care sunt împotriva nu atât a măștii cât împotriva măsurilor, a autorităților, și atunci ele se răsfrâng și asupra comportamentelor oamenilor, iar astfel de informații dăunează populației largi, care poate fi influențată de acești destabilizatori", încheie președintele Societății Române de Epidemiologie.





