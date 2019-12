​VIDEOREPORTAJ Locul unde inima copiilor reînvață să bată. Un medic din Italia vine în fiecare lună în România pentru a opera bebeluși cu malformații grave la inimă, cu sprijinul unui ONG​

Vezi un videoreportaj HotNews.ro în centrul de cardio-chirurgie pediatrică de la Spitalul Marie Curie și un interviu cu Alexandru Popa, fondatorul și președintele Asociației Inima Copiilor, și cu medicul Tammam Youssef, șeful echipei de chirurgi care operează copii cu malformații cardiace la Spitalul Marie Curie:







Imagine: Matei Budeș











În România se nasc în fiecare an peste 1.000 de copii cu malformații cardiace grave. O operație în primele zile sau luni de viață le oferă șansa la o viață normală.

Statul român nu are soluții pentru toți copiii cu malformații cardiace: anual se operează doar în jur de 200 de copii în centrul de la Spitalul Marie Curie din București, alți în jur de 200 de copii la Târgu Mureș și 50-60 de copii la Cluj.

O parte dintre cei rămași se operează în afara țării, dar cei mai mulți dintre ei nu au această șansă.

În București și în partea de sud a țării nu exista niciun astfel de centru până acum 6 ani, când ONG-ul Inima Copiilor a reușit să construiască și să doteze, din bani proveniți din donații și sponsorizări, un centru de cardio-chirurgie pediatrică la Spitalul Marie Curie.

În centrul de cardio-chirurgie pediatrică de la Marie Curie au loc lunar misiuni medicale organizate de Asociația Inima Copiilor, în cadrul cărora o echipă de specialiști străini operează alături de medici români.

Asociația Inima Copiilor are nevoie de 200.000 de euro, bani proveniți din donații și sponsorizări, pentru ca 200 de copii români bolnavi de inimă să poată fi operați aici în fiecare an.





Primul centru de cardio-chirurgie pediatrică din partea de sud a României, înființat de un ONG



De atunci, pe baza unui program guvernamental dedicat cardio-chirurgiei pediatrice, dar și cu ajutorul Asociației Inima Copiilor, în Departamentul de cardio-chirurgie de la Marie Curie sunt operați, lunar, timp de câteva zile, copii cu malformații cardiace - unii dintre ei au nevoie de operație încă din primele zile de viață. Alexandru Popa, fondatorul și președintele Inima Copiilor, le spune "misiuni". Pentru că România nu are destui astfel de medici, o echipă de medici din Italia, condusă de chirurgul cardiolog pediatru Tammam Youssef, vine, de 6 ani, în fiecare lună, timp de câteva zile în România, și operează bebeluși și copii în cadrul "misiunilor".





Alexandru Popa, fondatorul și președintele Inima Copiilor





Medicul Tammam Youssef mărturisește, într-un interviu acordat HotNews.ro, că "Trebuie să fii dedicat acestui lucru. Sigur că o grămadă de specialități sau o grămadă de lucruri pe care le faci în viață îți aduc bani mai mulți, dar să salvezi viața unui copilaș este cel mai frumos. Pentru mine personal e o mare onoare să vin aici 10 zile în fiecare lună să operez copii români. Dumnezeu ne-a dat această capacitate și ne-a binecuvântat să putem să vindecăm acești copii."

Odată operați, acești copii pot să ducă o viață perfect normală, spune Alexandru Popa, fondatorul și președintele Inima Copiilor, care subliniază că "operațiile astea fac diferența între viață și moarte. Adică dacă nu se operează la timp o malformație cardiacă, riscurile sunt foarte mari. De la o malformație care necesită o operație simplă, poți să ajungi la o situație de pacient care nu mai poate fi operat și care se îndreaptă inevitabil către deces. Sunt o grămadă de copii care mor în România din cauză că nu pot fi operați la timp pe inimă. Reversul pozitiv este că, în cazul în care copilul este operat la timp, el poate avea o viață normală în peste 90% din cazuri. Sunt malformații care se rezolvă complet sau care mai au nevoie de reintervenții după un an, după 3, după 5, depinde, dar între acestea, pacienții se comportă normal, își văd de viață, merg la grădiniță, la școală. Asta e diferența, e foarte mare. Ajuți și salvezi niște vieți cu adevărat."





Medicul care vine o dată pe lună din Italia pentru a opera copii români



De la prima astfel de operație făcută la Spitalul Marie Curie au trecut 6 ani. De atunci, aici au fost operați peste 1.000 de cazuri de cardio-chirurgie și au fost în jur de 300 de cazuri de tratamente și diagnostic intervențional de cardiologie pediatrică. "Am operat și la o zi de viață, la 2-3 zile, la o lună, și am reușit să îi facem bine și să trăiască. 40% din cazurile noastre sunt urgențe. Am format peste 50 de persoane care au devenit autonome, în special asistente medicale, de care este o lipsă extraordinară peste tot în lume. Am introdus cultura aceasta de cardio-chirurgie pediatrică în România", spune Tamman Youssef.









Medicul Tamman Youssef





Alexandru Popa, fondatorul și președintele Inima Copiilor, povestește că "am înființat asociația în anul 2006, după ce în anul 2005 fratele meu a fost diagnosticat cu o malformație cardiacă. Avea 30 de ani pe atunci și a fost operat în Italia de profesorul Vanini, care are o asociație care se numește The Heart of Children. Domnia sa, împreună cu echipa lui, veneau și făceau niște misiuni medicale la Spitalul Militar din București, în speranța că acolo se va înființa un centru de cardio-chirurgie pediatrică. Nu s-a înființat, din păcate. O perioadă am făcut operații cu echipa domniei sale la Cluj. După care ne-am apucat să facem ceva, pentru că tot ei ne-au spus că e foarte bine să existe un centru de cardio-chirurgie pediatrică într-un spital de copii. Pentru că atunci nu va mai exista tendința migrării personalului de la copii la adulți. La adulți e mult mai ușor, copilul este mult mai delicat și, ca urmare, și disciplina de cardio-chirurgie pediatrică este mult mai dificilă. Vorbim despre copii care se nasc și au nevoie de operație din a doua sau a treia zi sau din primele săptămâni de viață. Unii sunt foarte mici. Cel mai mic pacient care a fost operat aici a avut un kilogram jumate, ceva de genul ăsta."

Așa a ajuns Asociația Inima Copiilor să construiască și să doteze, cu bani proveniți din donații, centrul de la Marie Curie, în colaborare cu Ministerul Sănătății. De 6 ani, aici se fac operații și, în plus, centrul a reușit să aibă o echipă de 40 de oameni: "Drumul este lung, nu avem o baghetă magică sau o lampă lui Aladin, ca să facem în 10 minute cardio-chirurgie pediatrică. Ai nevoie de 10 ani ca să faci un centru, nu ca să construiești o clădire, dar ca să formezi personalul și să fie o echipă ai nevoie de 10 ani", subliniază medicul Tamman Youssef.







Inima copiilor are nevoie de 200.000 de euro pe an pentru ca 200 de copii să poată fi operați



Tamman Youssef mai spune că țările occidentale nu au nicio problemă în privința copiilor cu malformații cardiace și îi pot opera pe toți care au nevoie. Probleme au fost, în Europa, doar în câteva dintre țările ex-comuniste, dar chiar și unele dintre acestea au găsit soluții mult înaintea României: "În Ungaria nu au nicio problemă, ceea ce facem noi acum ei au făcut acum 10-15 ani, în Bulgaria nu există nicio problemă, în Grecia așa și așa."









"La ora actuală nu există o țară civilizată care să nu poată să opereze toți copiii cu malformații congenitale cardiace", este concluzia medicului Tamman Youssef.

