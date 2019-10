Culmea concursului la Agenția Medicamentului: Viitorul președinte nu are nevoie să fie absolvent de Farmacie. Marius Șișu, actualul președinte interimar, a picat admiterea la Farmacie

1.absolvenți de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, economicofinanciar sau juridic.

2. absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master sau doctorat în domeniul managementul sanitar, economic, resurselor umane, administrativ, psihologie sau juridic sau al unor cursuri de perfecționare în management

3. Vechime în muncă: minim 10 ani;

4. Vechime în funcții de conducere: minim 5 ani.

Marius Daniel Șișu, actualul președinte al Agenției Medicamentului, a picat admiterea la Farmacie

Agenția Națională a Medicamentului este una dintre cele mai tehnice instituții din domeniul medical și este cea care decide ce medicamente intră sau ies de pe piața din România. De asemenea, Agenția Națională a Medicamentului ar trebui să monitorizeze permanent stocurile de medicamente din țara noastră, în condițiile în care medicamente esențiale lipsesc adesea de pe piața din România.Ministerul Sănătăţii a anunțat, luni, că organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante de conducere din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România: președinte, un vicepreședinte pentru activităţile specifice științifice din domeniul medicamentelor de uz uman şi dispozitivelor medicale și un vicepreședinte pentru activitățile tehnico-administrative care susţin activităţile specifice științifice.Practic, viitorului președinte al Agenției și viitorilor vicepreședinți nu li se cere să aibă studii de Farmacie, cu toate că Agenția Națională a Medicamentului este una dintre cele mai tehnice instituții din domeniul medical și este cea care decide ce medicamente intră sau ies de pe piața din România."Fiți atenți ce nouă mârșăvie face acest guvern PSD, deși a fost deja demis! Azi au fost scoase la concurs cele mai importante 3 poziții din domeniul farmaceutic în România: președintele și vicepreședinții Agenției Naționale a Medicamentului. Condiția principală de înscriere: să ai diplomă de absolvent de medicină, economie sau drept. De Farmacie NU!!! Repet: de Farmacie NU!!! Ghici cine a picat admiterea la Facultatea de Farmacie în urmă cu 6 ani și nu are diplomă? Ați ghicit: actualul președinte interimar al Agenției Medicamentului, domnul Marius Șișu. Ați priceput cum vine logica? Deci dacă ai studii în domeniul farmaceutic nu poți conduce cea mai importantă Agenție din domeniu, dar dacă ai picat admiterea la Farmacie da. Dacă ești prieten cu cine trebuie, ți se croiesc după măsură și condițiile la concurs. IN-CRE-DI-BIL!", a scris Vlad Mixich, expert în politici de Sănătate și fost vicepreședinte al Agenției Naționale a Medicamentului, pe pagina sa de Facebook."Notă tehnică: pentru ca să fie permis accesul la concurs și pentru absolvenții de farmacie sau biochimie (cum e firesc în toată lumea civilizată) în anunțul de concurs trebuia să apară scris la condiții fie studii "în domeniul biologic și biomedical" (cf HG 326/2019), fie să se enumere clar inclusiv farmacia, ca să nu fie confuzii; apare însă doar "domeniul medicină", care nu include și farmacia", adaugă Vlad Mixich.Marius Daniel Șișu (36 de ani), președintele interimar al Agenției Naționale a Medicamentului, nu a reușit să treacă examenul de admitere la Facultatea de Farmacie, iar experiența lui în domeniul sănătății se limitează la falimentarea unor mici afaceri cu medicamente, scria în luna aprilie Recorder.ro. În iulie 2018, numele lui apărea pe lista candidaților respinși la examenul de admitere al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, însă instituția de învățământ a șters PDF-ul de pe site. Informația a rămas în căutările din Google, dar link-ul duce către o pagină goală. Șișu a fost evaluat la două probe, unde a luat notele 8.45 și 4.25, potrivit Recorder.ro.Marius Daniel Șișu a fost numit la conducerea Agenției Naționale a Medicamentului în luna februarie, după ce Adriana Cotel, o apropiată a lui Darius Vâlcov, a condus timp de 4 luni instituția, fără ca CV-ul ei să fie public, la acea vreme. Nici în comunicatul care a anunțat numirea lui Marius Daniel Șișu, în februarie, la conducerea ANM nu s-a oferit vreo informație despre pregătirea lui profesională."Pentru a forța, totuși, intrarea la Facultatea de Farmacie a Universității din Craiova, Marius Daniel Șișu a profitat de o portiță legală care-i permite unui tânăr să devină medicinist fără să dea examenul de admitere. Universitatea din Craiova are alocate câteva locuri pentru studenții străini. Aceștia nu sunt nevoiți să dea examen de admitere, departajarea făcându-se în urma unui concurs de dosare. Regulamentul le permite, însă, și studenților români să aplice pentru aceasta categorie, la grupa cu predare în limba engleză și după achitarea taxelor de școlarizare. La Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, taxa anuală pentru studenții străini este de 5.000 de euro, de trei ori mai mare decât taxa obișnuită pe care o plătesc studenții care nu prind locuri 'la buget' ", au scris jurnaliștii de la Recorder.Într-un răspuns adresat redacției Recorder, Ion Rogoveanu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, confirmă că: "în anul universitar 2013-2014, Șișu Marius Daniel a ocupat un loc cu taxă, destinat cetățenilor din state membre UE și SEE (n.r. - Spațiul Economic European). Ca urmare a nefrecventării activităților obligatorii prevăzute în planul de învățământ, dl. Șișu Marius Daniel a fost exmatriculat în anul 2014".Asociația Dăruiește Viață, fondată de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, care construiește din donații și sponsorizări primul spital de oncologie pediatrică din România, a inițiat în luna iunie o petiție online în care cerea demiterea președintelui Agenției Naționale a Medicamentului, Marius Daniel Șișu. Petiția este intitulată "Stop incompetenței care decide soarta noastră medicală!" și este adresată președintelui României, primului ministru și ministrului Sănătății."România se confruntă constant, în ultimii 30 de ani, cu crize ale medicamentelor în toate domeniile. De multe ori pacienții sunt nevoiți să-și cumpere singuri medicamentele sau dispozitivele medicale de care au nevoie pentru tratament în spital sau acasă. Medicii și spitalele nu au soluții, iar vina nu este asumată de nimeni. Mai mult, autoritățile responsabile, inclusiv ANMDM, nu caută soluții pentru remedierea situației. ANMDM este direct răspunzătoare pentru accesul la medicamente și dispozitive medicale", subliniază inițiatorii petiției."Profesioniștii din cadrul ANMDM sunt, în prezent, subordonați unei persoane căreia îi lipsește un minimum de competență profesională pentru o funcție cu o asemenea responsabilitate", se mai arată în textul petiției."Astăzi incompetența decide soarta noastră medicală. Tăcerea și neimplicarea noastră fac victime", atrag atenția inițiatorii.