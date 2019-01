Tifon uitat în corpul unei fetițe de 11 ani care a fost operată de apendicită în urmă cu un an la spitalul din Sinaia

O fetiță de 11 ani din Sinaia a ajuns în stare gravă la spitalul din Brașov după ce a fost tratată câteva zile la Sinaia pentru o infecție puternică. Potrivit părinților, fetița a făcut infecție din cauza unor bucăți de tifon pe care medicii le-au uitat în corpul ei în urmă cu un an, când a fost operată de apendicită.





Mama fetiței a declarat corespondentului Mediafax că fetița a început să aibă dureri foarte puternice în 19 ianuarie. A doua zi, fetița a ajuns la urgențe la Sinaia, unde medicii i-au pus o perfuzie, i-au făcut analize și au stabilit că are o infecție.





Fetița a primit antibiotic, însă se simțea din ce în ce mai rău, iar medicul le-a spus părinților că aceasta are nevoie de antibiotic intravenos.





”Am fost la urgențe din nou pentru că fetița era rău. Am fost la spital, i s-a pus perfuzie, nu și-a mai făcut efectul. Mi s-a spus că are infecție foarte puternică. Am plecat la Pediatrie Sinaia. Aici, medicul de gardă a confruntat analizele și mi-a zis că are o infecție foarte mare și părerea lui este să plecăm mai departe. Am plecat la Brașov. Am ajuns la Brașov la primire urgențe. Avea senzații dese să urineze. Era albă ca varul, tremura, transpira și nu mai putea de durere”, a declarat mama fetiței, Maria Marcu.





Aici, fetița a eliminat un tifon, iar medicii au găsit și extras un al doilea tifon. Mama spune că tifonul a fost uitat la operația de apendicită la care fetița a fost supusă anul trecut.





Luni, fetița va fi operată la Brașov pentru a fi curățată.





"Suntem terminați. Este un caz aparte în România. A ieșit prin uretră tifonul. Medicii de la Brașov au confirmat că este un tifon uitat la operație, ea a fost operată de apendicită la Spitalul Sinaia, anul trecut. Este practic al doilea caz în România, medicilor nu le-a venit să creadă. La început mi s-a spus că este ceva introdus. Nu credea nimeni că s-a putut întâmpla ce s-a întâmplat. (...) Au confirmat doctorii că este uitat tifonul de la operația de apendicită. Corpul nu produce tifon, altă operație nu a avut, de introdus nu se putea introduce. Sunt clipe de coșmar pentru un copil de 11 ani. Mi-e teamă, dar am încredere în Dumnezeu și în doctori. Copilul meu luptă și o iubește Dumnezeu. Va fi bine”, a adăugat mama copilei.





Conducerea spitalului din Sinaia nu a putut fi contactată până la această oră.