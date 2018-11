Criza imunoglobulinei revine, avertizează managerul unei firme care importă medicamentul: Este începutul unui nou episod, poate chiar mai sever decât cel de anul trecut

Întrebată dacă există posibilitatea ca unele spitale să nu primească bani, la rectificarea bugetară, pentru imunoglobulină, ministrul Sănătăţii a precizat că medicamentul există, iar instituţiile sanitare îl pot cumpăra din banii pentru servicii: "Programele naţionale de sănătate sunt complementare tratamentelor efectuate de spital. Nu putem invoca lipsa unui medicament pentru că nu avem bani. Chiar dacă în programul naţional în acel moment nu sunt bani, aceştia se dau ulterior, se pot deconta. Spitalul e obligat să asigure tratamentul pacientului, continuitate. (...) Am primit şi eu semnale că sunt mai multe spitale în Bucureşti care nu au achitat imunoglobulina. Imunoglobulină există în acest moment în depozitul Unifarm. (...) Pot lua pe banii spitalului, pentru că ei efectuează nişte servicii medicale decontate de Casa de Asigurări în Sănătate. (...) Cu siguranţă e o problemă de management", a precizat Sorina Pintea.





Florin Hozoc subliniază, de asemenea, că soluția pentru criza imunoglobulinei este ca "România să colecteze plasma, prin centre de plasmafereză, private sau de stat, și să o prelucreze pentru a obține produsele care salvează viețile pacienților".Florin Hozoc este directorul firmei Besmax Pharma Distribution, unic importator în România al Intratect și Pentaglobin, medicamente din gama imunoglobulinelor.Rozalina Lăpădatu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune, scria, la finalul săptămânii trecute, într-o postare pe Facebook: "Ati văzut filmul "Ziua cârtitei"? Ei la mine de un an jumate este scenariul cu Ziua imunoglobulinei. Nu trece o zi fără să fiu întrebată sau să întreb dacă avem imunoglobulină. Și nu înțeleg cum la Unifarm e depozitul plin, iar în farmaciile spitalelor e gol!""În sfârșit, se trezește lumea că nu s-a terminat criza de imunoglobulină. Din păcate acesta este doar începutul unui nou episod, poate chiar mai sever decât cel de anul trecut.Motivele pentru care criza nu s-a terminat sunt simple:1. Europa traversează cea mai gravă criză de imunoglobulină din ultimii ani, criză agravată de un incident major la una dintre cele mai mari fabrici din UE, unde un lot mare de derivate plasmatice a fost compromis. Reamintesc că reprezentanții PPTA (asociația producătorilor) au susținut anul trecut că nu este criză. Au mințit.2. Ministerul Sănătății nu a făcut mare lucru... Doar s-a mulțumit să cumpere imunoglobulina vandută la supra-preț de acei producători care au speculat criza și s-au folosit de mecanismul de protecție civilă.3. Bugetele alocate spitalelor pentru achiziția de imunoglobulină au fost ajustate la nivelul consumului din 2017, anul în care acest produs a fost deficitar. Astfel, spitalele au fost nevoite să se încadreze într-un buget total insuficient, pe care l-au consumat cumpărând produsele venite la prețuri duble, prin mecanismul de protecție civilă. Banii și-așa puțini au fost folosiți pentru tratarea a de două ori mai puțini pacienți. Asta e realitatea!4. Recomandarea doamnei ministru Sorina Pintea, de a se cumpăra imunoglobulina din banii de spital, este de-a dreptul sinistră. Spitalele abia se descurcă să plătească salariile dublate ale cadrelor medicale; oricât de bun manager ai fi, dacă încasezi aproximativ aceleași tarife pentru serviciile medicale, din care trebuie să plătești salarii duble, e greu de crezut că îți mai rămân bani ca să achiziționezi medicamentele pe care statul ar fi trebuit să ți le deconteze separat, pe programe.Cu siguranță pare complicat ce vă scriu, dar medicii și ceilalți profesioniști din sănătate înțeleg bine. Doar că toți tac! Tac și acei producători care s-au folosit de criza de imunoglobulină, ca să vândă la prețuri duble, sau ca să oblige statul să deconteze imunoglobuline mai scumpe.Soluția este ca România să colecteze plasma, prin centre de plasmafereză, private sau de stat, și să o prelucreze pentru a obține produsele care salvează viețile pacienților.Până atunci, soluția intermediară este organizarea de licitații corecte, prin care să fie aleși minim trei câștigători, în ordinea prețului. Astfel, dacă primul nu onorează comanda în maxim 48 ore, este solicitat următorul.Sunt deja spitale care au astfel de contracte, dar încă sunt puține."Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, declara, marțea trecută, că există imunoglobulină în depozitul Unifarm, iar lipsa acestui medicament din spitale este o problemă de management. "Din punctul de vedere al Ministerului Sănătăţii am făcut tot ce trebuie, am aprovizionat cu imunoglobulină depozitele Unifarm. Mai departe ţine de managementul fiecărui spital."România a traversat o criză gravă a imunoglobulinei începând din vara anului 2017 până în primăvara anului 2018, când aceste medicamente au lipsit aproape în totalitate din țara noastră. În primăvara acestui an, Sorina Pintea a activat mecanismul european de protecție civilă pentru a putea cumpăra în procedură de urgență imunoglobulină de la alte țări.