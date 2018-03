Peste 1.500 de cazuri de gripa, confirmate in sezonul rece 2017 - 2018, 465 fiind in Bucuresti. Din numarul deceselor, cele mai multe sunt in Capitala si in judetul Iasi

Cele mai multe imbolnaviri de gripa au aparut in Capitala, adica 465. Peste o suta de cazuri au fost in judetele Iasi (158) si Constanta (124), iar mai mult de 50 de cazuri s-au inregistrat in judetele Olt (97), Arges (96), Caras-Severin (82), Bihor (62) si Hunedoara (51).De la inceputul sezonului 2017-2018 au fost inregistrate 109 decese confirmate cu virus gripal, fata de 27 in intreg sezonul precedent, pana la aceeasi data. Cate 12 decese au fost in Bucuresti si in judetul Iasi, fiind 11 decese in Bihor, 10 in Mures, 7 in Cluj. In zece judete - Bacau, Bistrita-Nasaud, Braila, Buzau, Gorj, Mehedinti, Olt, Teleorman, Valcea si Vrancea - nu s-a inregistrat niciun deces.Totodata, CNSCBT a anuntat ca in ultima saptamana au fost inregistrate 1.134 de suspiciuni de gripa, la persoane care prezentau simptome specifice, fata de 73 cazuri inregistrate in aceeasi saptamana a sezonului trecut. Totusi, numarul este mai mic decat cel inregistrat in saptamana precedenta, respectiv 1.343."Activitatea gripala a evoluat cu intensitate medie in municipiul Bucuresti, judetele Brasov si Sibiu si cazuri sporadice in unele judete", anunta CNSCBT.De asemenea, la nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinic, infectii acute respiratorii si pneumonii) a fost de 113.952, cu 33.5% mai mare comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent.