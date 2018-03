Comisia Europeana: Romania a facut unele progrese in combaterea platilor informale (spagi) din Sanatate, dar coruptia este perceputa la un nivel ridicat/Ce au reclamat telefonic anul trecut pacientii externati

"Unele progrese. Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sanatatii este legat de Agentia Nationala de Integritate si primeste sprijin din partea Directiei Nationale Anticoruptie. Compartimentul de integritate monitorizeaza mecanismul de feedback al pacientului care a fost regandit in decembrie 2016. Mecanismul de feedback are la baza doua elemente: un chestionar de feedback al pacientilor care se transmite pacientilor externati si o linie telefonica securizata. In perioada iulie - octombrie 2017 s-au inregistrat in total 164 de apeluri, din care 48 de apeluri priveau infractiuni, iar 37 de apeluri priveau acte legate de coruptie. Lunar se intocmeste un raport privind rezultatele chestionarului (care se trimite Comisiei). Guvernul si spitalele desfasoara campanii de sensibilizare. Cu toate acestea, este prea devreme sa se evalueze impactul acestor masuri asupra reducerii platilor informale.", se arata in raportul de tara.

"Conform unui sondaj Eurobarometru din 2017, 19 % dintre respondenti au declarat ca, in cursul anului precedent, au trebuit, cu ocazia vizitei medicale la un medic generalist sau intr-un spital, sa efectueze o plata suplimentara pe langa costul standard al consultatiei. In ciuda unei imbunatatiri in comparatie cu sondajul anterior, aceasta cifra este in continuare una dintre cele mai ridicate din UE (media la nivelul UE: 4 %).", se mentioneaza in raport (vezi documentul atasat).

Recentul raport de tara publicat in aceasta luna de Comisia Europeana contine un tabel sinoptic cu recomandari specifice fiecarei tari pentru 2017 (RST) adresate Romaniei, si ceea ce s-a realizat intre timp.In domeniul sanatatii, se precizeaza ca Romaniei i s-a recomandat sa combata platile informale si oficialii europeni subliniaza acum ca in Romania s-au realizat unele progrese in acest sens:Expertii europeni mai noteaza insa faptul ca ", dand ca exemplu rezultatele unui Eurobarometru asupra coruptiei din 2017.Potrivit oficialilor europeni, 'coruptia in sectorul sanatatii acopera un spectru vast: practica larg raspandita a platilor informale, practicarea meseriei atat in clinici publice, cat si in clinici private, precum si coruptia legata de achizitionarea dispozitivelor medicale, de autorizarea si achizitionarea medicamentelor, de numirea managerilor de spitale sau a functionarilor din cadrul Ministerul Sanatatii, precum si coruptia existenta in sistemul de formare pentru profesia de medic. In acest context, exista inca motive de ingrijorare cu privire la transparenta si eficacitatea procedurilor de achizitii publice in vederea construirii celor trei spitale regionale'.