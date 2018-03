Spitalul de boli infectioase din Iasi, singurul de acest fel in regiunea Moldovei, a ramas fara nicio doza de ser antirabic

Mihnea Hurmuzache spune ca serul antirabic lipseste din cauza ca nu a mai fost importat de Ministerul Sanatatii."Nu este o situatie singulara. Toti il achizitionam din acelasi loc, de la Unifarm. Ei nu au ser antirabic. Nimeni altcineva nu importa seruri si vaccinuri in Romania decat aceasta societate a Ministerului Sanatatii. Nu e prima data cand ne confruntam cu o astfel de situatie. Noi suntem doar beneficiarii. Achizitiile serului se fac prin unica firma de distributie a Ministerul Sanatatii, Unifarm. Altfel nu avem cum", a precizat Mihnea Hurmuzache, directorul medical al Spitalului de Boli Infectioase, pentru Agerpres.Spitalele care au facut comanda de ser antirabic au fost informate ca nu li se pot onora cererile, in lipsa produsului.In cazul in care bolnav ajunge la Spitalul de Boli Infectioase cu suspiciune de rabie (turbare), singura solutie a medicilor este sa ceara ajutor de la Ministerul Sanatatii, in speranta ca in vreun spital din tara se gaseste o doza care poate fi "imprumutata" spitalului din Iasi.