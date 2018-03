Vaccinarea contra febrei Dengue- un fiasco al companiei Sanofi

Dupa decesul mai multor copii in Filipine, industria a intrerupt brusc campania de vaccinare contra acestei maladii tropicale. "Copiii filipinezi nu sunt cobai" - acesta este mesajul care a facut inconjurul lumii in decembrie 2017, relateaza Le Monde Cateva saptamani mai tarziu, compania farmaceutica franceza Sanofi a afirmat ca vaccinul lor, Dengvaxia, lansat la finalul anului 2015, prezinta un risc pentru persoanele care nu au contactat niciodata aceasta boala tropicala. Campania s-a oprit iar declaratia companiei a instalat teama in randul populatiei. Mai bine de 830.000 de elevi au facut unul sau mai multe vaccinuri in cadrul unui program de vaccinare publica lansat in martie 2016.Filipine este prima tara care ar trebui sa beneficieze de o vaccinare in masa contra febrei. In momentul de fata, in mintea tuturor apare o singura intrebare: Sanofi a minimalizat riscurile? In 2008, Sanofi a obtinut pentru suma de 332 milioane de euro o biotehnologie anglo-americana, prin care promitea crearea unui vaccin contra Febrei Dangue. Vaccinul ar fi trebuit sa previna mai mult de 3 milioane de cazuri severe ale bolii si aproximativ 10.000 de decese pe an dintr-un numar de 100 de milioane de cazuri simptomatice.Guvernul de la Manila ar putea solicita rambursarea a 1,4 miliarde de pesos (23,4 milioane de euro) pentru vaccinurile neutilizate si crearea unui fond de compensare pentru a acoperi costurile de spitalizare a copiilor vaccinati in timpul campaniei publice, care s-ar imbolnaviFebra Dengue este cunoscuta si sub numele de febra oaselor rupte deoarece durerile osoase pot fi atat de intense incat creeaza senzatia ca oasele se rup. Printre simptomele acestei boli se numara febra, durerile de cap, eruptiile cutanate asemanatoare celor care apar in cazul rujeolei si durerile musculare si articulare. Boala este provocata de virusul cu acelasi nume care este transmis de tantarii Aedes.