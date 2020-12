Cine l-a ucis pe John Lennon. Vietile, iubirile si mortile celui mai mare star rock

​Recomandare de lectura

In seara zilei de 8 decembrie 1980, milioane de oameni de pe planeta au amutit cand a aparut stirea ca cel mai iubit star rock din lume a fost impuscat cu sange-rece in New York.

In aceasta poveste fascinanta, Lesley-Ann Jones, biograf muzical si jurnalist reputat, face o analiza completa – a omului, a vietii sale, a relatiilor pe care le-a avut, a mortii premature si a eternei sale mosteniri muzicale –, cum nu s-a mai facut pana acum. Analizand strat dupa strat, Jones identifica suisurile si coborasurile vietii profesionale si ale celei personale care l-au determinat pe Lennon sa se mute la New York, unde a fost impuscat mortal in fata cladirii in care locuia, in acea noapte fatidica de iarna. Dar cine sau ce l-a ucis cu adevarat? Si cand a murit „adevaratul” John Lennon?

Cu ajutorul unor anchete de ultima ora si de prima mana, al unor imagini nemaivazute pana acum si al unor interviuri in exclusivitate cu unele persoane care l-au cunoscut cel mai bine pe Lennon, dorinta autoarei de a gasi niste raspunsuri se transforma intr-o imagine panoramica si captivanta a celei mai emblematice legende din lumea muzicala, care incepe cu exact patru decade inainte de tragica sa moarte.

Dupa ce a stat de vorba cu nenumarati oameni care au avut legatura cu Lennon de-a lungul timpului – printre care Cynthia, prima sotie, Julian, primul fiu, Sir Paul McCartney, colegul de trupa, May Pang, fosta iubita, si Andy Peebles, ultimul jurnalist care l-a intervievat cu doar cateva zile inainte de a fi ucis –, Jones a ajuns la o arhiva personala uimitoare.

Despre Beatles si John Lennon s-au scris nenumarate carti. Dar niciuna nu a fost ca aceasta.



Este necesar sa ne punem urmatoarea intrebare: cine sau ce l-a ucis pe John Lennon si cand a murit „adevaratul” John Lennon? Pentru ca gloantele trase de asasinul sau au fost doar lovitura finala. De ce a fost asa? Oare comportamentul nonsalant pe care l-a avut in copilarie a fost anulat de moartea mamei sale Julia?

A fost atat de afectat de decesul unchiului sau George, primul om care l-a ajutat sa-si dezvolte creativitatea, si atat de devastat de pierderea bunului sau amic Stuart Sutcliffe, care a murit din cauza unei tumori cerebrale (John persecutandu-l, ridiculizandu-l si pedepsindu-l tocmai pe acest prieten de care era venerat), ca pur si simplu nu a mai vazut sensul de a mai fi in viata? Oare vina fata de Stu si imposibilitatea de a se ierta au fost catalizatorii tendintei sale spre autosabotaj? Oare ce l-a facut sa renunte atat de repede la imaginea de rocker in haine de piele si sa permita ca trupa nonconformista pe care a infiintat-o singur si pe care a dus-o la perfectiune sa se transforme intr-un grup de patru tipi care se bataiau fara grija, in costume identice? De ce si-a permis siesi sa se transforme intr-o simpla umbra a eului sau real?

Lesley-Ann Jones l-a urmat pe Ken Jones, raposatul sau tata, fost jurnalist sportiv, pe strada Fleetwood. Aici a petrecut peste un sfert de secol, lucrand ca jurnalist si editorialist pentru cele mai multe dintre ziarele nationale britanice. A scris nenumarate carti, printre care Hero: David Bowie si Bohemian Rapsody: The Definitive Biography of Freddie Mercury, bestseller Sunday Times.