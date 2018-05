Darwin. Portretul unui geniu

Recomandare de lectura

Nici o alta figura din istoria stiintei nu a avut un asemenea impact cultural ca Darwin. In aceasta biografie, Paul Johnson ne arata cine a fost Charles Darwin, cum a trait si a gandit el si cum au schimbat ideile lui, care au reverberat in atatea domenii, fata lumii moderne.

Unul dintre lucrurile care uimesc la istoricul englez este capacitatea sa de a condensa in putine cuvinte o extraordinara bogatie de fapte si idei: atmosfera lumii victoriene si povestea familiei lui Darwin, marea sa calatorie in jurul lumii si indelunga elaborare a teoriei despre evolutia speciilor sunt prezentate la fel de viu si de fluent ca si relatia cu sotia sa, Emma, spinoasa tema a religiei sau deraierile darwinismului social. Dupa cum scria The Washington Post, Johnson isi face protagonistii „destul de umani si de failibili incat sa-i putem recunoaste imediat, evidentiind totodata ce i-a transformat in eroi“.

Paul Johnson (nascut in 1928 la Manchester) este un bine-cunoscut ziarist si istoric englez. A studiat la Stonyhurst College, apoi la Magdalen College (Oxford). S-a afirmat ca jurnalist in anii '50, la The New Statesman. In anii '70, a inceput sa aiba conceptii tot mai conservatoare; pe fundalul problemelor economiei britanice, s-a opus miscarii sindicale. Sustinator al lui Margaret Thatcher, a de venit unul dintre consilierii ei si i-a scris o serie de discursuri. Din 1981 pana in 2009, a detinut o rubrica in The Spectator. S-a preocupat de problemele si evenimentele care indicau, in opinia sa, declinul general, de la educatie la practicarea religiei si comportamentul social.

A scris regulat in The Daily Telegraph si intr-o serie de publicatii americane (The New York Times, The Wall Street Journal, Commentary, The National Review). Johnson este un critic al modernitatii. Ii dezaproba pe cei care folosesc teoria evolutionista pentru a-si justifica ateismul sau pentru a-si promova experimentele biotehnologice. Catolic conservator, Johnson priveste teologia eliberarii ca pe o erezie si pledeaza pentru celibatul preotilor, desi considera ca exista motive intemeiate pentru hirotonirea femeilor. In anul 2006, Johnson a primit, din partea presedintelui George W. Bush, The Presidential Medal of Freedom.