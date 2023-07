RĂZBOI ÎN UCRAINA Luni, 17 Iulie 2023, 18:00

Vicepremierul ucrainean Mihailo Fedorov a declarat luni după-amiaza că Podul Kerci a fost „sfâșiat” de drone maritime, părând a fi primul oficial de rang înalt de la Kiev care confirmă că Ucraina s-a aflat în spatele exploziilor care au avariat podul ce leagă Crimeea de Rusia continentală.

Vicepremierul ucrainean Mihailo Fedorov, aici in dreapta presedintelui Zelenski Foto: Ukraine Presidents Office / Alamy / Profimedia

Într-o postare făcută pe Telegram și citată de revista The New Voice of Ukraine, Fedorov a promis de asemenea creșterea producției de drone ucrainene ca răspuns la un reportaj difuzat în urmă cu o zi de televiziunile rusești în care proiectantul-șef al concernului rusesc Kalașnikov afirma că Rusia și va spori semnificativ capacitățile în acest sens și va lansa și un nou tip de „drone-roi”.

„Ieri în mediul online s-a viralizat o înregistrare video cu producția de drone Lancet rusești. Iar azi Podul Crimeii a fost aruncat în aer de drone maritime, așadar [creșterea producției] va avea loc pentru fiecare tip de dronă”, a scris el.

„Este mai bine să acționăm și să ne aprovizionăm forțele decât să ne lăudăm cu fotografii cu unitățile noastre de producție”, a mai scris Fedorov, care pe lângă funcția de vicepremier o ocupă și pe cea de ministru pentru transformare digitală în guvernul condus de Denîs Șmîhal.

„Iar ele (dronele) vor veni”, a conchis Mihailo Fedorov.

Comitetul antitero din Rusia a acuzat luni dimineața Ucraina că a atacat Podul Kerci cu drone maritime în cursul nopții, Kremlinul declarând ulterior că președintele Vladimir Putin a primit toate informațiile relevante cu privire la atac.

Ce a comunicat Ucraina cu privire la exploziile de pe Podul Kerci

Mass-media ucraineană a relatat și ea că podul ar fi fost vizat de o acțiune specială a Serviciului de Securitate de la Kiev și a forțelor navale ucrainene.

Însă Natalia Humeniuk, purtătoarea de cuvânt a comandamentului militar de sud al Ucrainei, a declarat încă de la primele ore ale dimineții că „incidentul” de la podul Kerci ar putea fi o provocare a Moscovei.

„Crearea unor astfel de provocări, pe care autoritățile de ocupație din Crimeea le raportează imediat foarte tare, este o modalitate tipică de rezolvare a problemelor de către autoritățile din Crimeea și țara agresoare", a declarat Humeniuk pentru postul național de televiziune Rada.

Artem Dehtiarenko, purtătorul de cuvânt al SBU, a declarat în schimb că serviciul ucrainean „urmărește cu interes” modul în care „unul dintre simbolurile regimului lui Putin a eșuat încă o dată să reziste încărcăturii militare”. El a mai afirmat că podul din Crimeea este unul dintre coridoarele de transport pentru aprovizionarea armatei ruse.

Mihailo Podoliak, un consilier al biroului președintelui ucrainean, a comentat, de asemenea, atacul asupra podului. „Orice structură ilegală folosită pentru a livra instrumentele rusești de ucidere în masă este de scurtă durată. Indiferent de motivele distrugerii”, a scris el pe Twitter.

Poziția autorităților ucrainene pare prin urmare de a nu confirma, dar nici infirma, implicarea Kievului în atac, comentariile lui Fedorov fiind însă cele mai clare în acest sens. În schimb, Ucraina a negat că a fost responsabilă de exploziile care au scos din acțiune Podul Kerci în luna octombrie a anului trecut, afirmând că acestea au fost rezultatul unei operațiuni de tip „steag fals” a Moscovei.

Noul atac asupra Podului ce leagă Crimeea de Rusia a provocat furie la Moscova

Mai mulți oficiali și propagandiști ruși au reacționat virulent după apariția informațiilor despre noile explozii de pe acest pod, cel mai mare proiect de infrastructură încheiat în timpul mandatului de peste 20 de ani a lui Vladimir Putin în fruntea țării și un coridor vital pentru forțele ruse din Crimeea.

Margarita Simonian, șefa canalului Russia Today, a sugerat ca Rusia să lovească faimosul pod Tower Bridge, unul dintre cele mai cunoscute repere ale Londrei, drept răspuns la avarierea Podului Kerci.

„Dacă este adevărat că atacul asupra Podului Crimeii a fost efectuat cu ajutorul serviciilor secrete britanice, face asta Tower Bridge o țintă legitimă? Pentru mine, cam așa este”, a scris ea luni după-amiaza pe canalul său de Telegram.

Comentariul său a venit după ce mai devreme în cursul zilei Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de externe, a acuzat Ucraina de comiterea atacului asupra podului care leagă Rusia de Crimeea, cu implicarea Marii Britanii și a Statelor Unite.

„Deciziile sunt luate de oficialii ucraineni și de armată cu participarea directă a agențiilor de informații și a politicienilor americani și britanici. Statele Unite și Marea Britanie sunt la conducerea unei structuri de stat teroriste", a mai spus Zaharova cu referire la exploziile care au avariat podul în cursul nopții de duminică spre luni.

Incidentul a atras o reacție furioasă și din partea fostului președinte și premier rus Dmitri Medvedev, acesta vorbind pe canalul său de Telegram de un răspuns „complet inuman” față de atacul pe care Moscova îl atribuie Ucrainei.

„Experiența noastră și cea mondială arată că nu se poate lupta împotriva teroriștilor cu sancțiuni internaționale, intimidare sau îndemnuri. Ei înțeleg doar limbajul forței. Doar metode personale și complet inumane”, a transmis Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei.

„De aceea, este necesar să li se facă să explodeze propriile case și casele rudelor lor. Să fie căutați și eliminați complicii lor, renunțând la ideea naivă a unui proces judiciar împotriva lor. Dar cel mai important este să fie distrusă conducerea superioară a formațiunilor teroriste, în orice fisuri s-ar ascunde aceste insecte”, a adăugat el.

Kremlinul în schimb a anunțat anularea acordului privind exporturile de cereale prin Marea Neagră, insistând însă că măsura nu are de-a face cu avarierea Podului Kerci.

