RĂZBOI ÎN UCRAINA Sâmbătă, 10 Iunie 2023, 12:41

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Un pilot rus care a fugit în Lituania pentru că nu a vrut să mai participe la „operațiunea militară specială” declanșată de președintele rus Vladimir Putin a povestit într-un interviu pentru serviciul rusesc al BBC de ce cifrele legate de echipamente militare ucrainene prezentate de armata rusă sunt exagerate.

Tanc ucrainean în Bahmut Foto: LIBKOS / AP / Profimedia

Locotenentul Dmitri Mișov, în vârstă de 26 de ani, pilot în cadrul Forțelor Aeriene Ruse, a trecut granița ilegal în Lituania pentru a scăpa de serviciul militar.

El a povestit că încearcă de mai bine de un an să dezerteze.

Înainte de a se preda autorităților din Lituania, ofițerul a povestit pentru BBC, printre altele de ce Ministerul rus al Apărării raportează periodic cifre suspect de mari despre echipamentele militare distruse.

De fapt, exagerările sunt traduse direct în bani pentru că soldații sunt recompensați pentru fiecare distrugere.

„Tanc distrus de mai multe ori”

Potrivit ofițerului, militarii pot raporta comandamentului despre distrugerea aceluiași tanc de mai multe ori.

„Să spunem că există un tanc avariat. Și mai multe elicoptere trag în el de mai multe ori, iar artileristul confirmă pentru o sumă mică de fiecare dată că a fost distrus un nou echipament. Și, de fapt, toată lumea este plătită pentru un singur tanc", a dezvăluit Mișov.

Ofițerul a spus că niciun militar rus nu crede în rapoartele transmise de generalul Igor Konașenkov, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării.

În același timp, Ministerul rus al Apărării probabil că supraestimează statisticile nu întotdeauna în mod conștient.

„Cred că acest lucru se întâmplă cu statisticile pentru că echipamentul este distrus de mai multe ori din cauza plăților. Iar comandanții de rang inferior le raportează celor de rang superior că totul este în regulă, am distrus atâtea fortărețe, atâtea echipamente, am distrus atâtea unități. Și Konașenkov probabil că adună toate aceste lucruri. Asta este ceea ce am descris, când un tanc este distrus de mai multe ori!", a spus locotenentul.

Cât primesc militari ruși pentru un echipament distrus

În noiembrie 2022, Ministerul rus al Apărării a promis soldaților plăți separate pentru echipamentele militare distruse ale trupelor ucrainene.

Militarii primesc 300.000 de ruble (3.350 de euro) pentru un avion distrus, 200.000 de ruble (2.235 de euro) pentru un elicopter și 100.000 de ruble (1.115 euro) pentru un tanc.

La începutul acestei săptămâni, Ministerul rus al Apărării a raportat omorârea a peste 1.500 de militari ucraineni și distrugerea a 28 de tancuri, inclusiv opt tancuri Leopard.

Ca dovadă, departamentul militar a publicat un videoclip cu distrugerea unuia dintre tancurile Leopard, doar că acesta era un tractor.

Nici fondatorul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, nu crede cifrele bombastice prezentate oficial și l-a ironizat pe purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării.

„Cred că baronul Munchausen se odihnește. Și, judecând după ceea ce se scrie aici, vom ajunge în curând la extratereștri. În general, ar trebui să adunăm toate cifrele pe care le dă Konașenkov. Cred că am distrus deja de cinci ori întreaga planetă Pământ", a spus Prigojin.

