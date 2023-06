RĂZBOI ÎN UCRAINA Sâmbătă, 03 Iunie 2023, 16:18

HotNews.ro

3

Rusia va reveni la respectarea deplină a tratatului New START privind măsurile pentru reducerea şi limitarea în continuare a armelor strategice ofensive (Treaty on Measures for the Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms) dacă Washingtonul va renunţa la „poziţia sa ostilă” faţă de Moscova, au relatat agenţiile de presă ruse, citându-l pe ministrul adjunct de externe Serghei Riabkov, transmit sâmbătă Reuters și Agerpres.

​Serghei Riabkov Foto: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

Statele Unite au anunţat la începutul acestei săptămâni că vor înceta să mai furnizeze Rusiei unele notificări cerute în cadrul tratatului, între care actualizări privind locaţia rachetelor şi a lansatoarelor lor, ca represalii pentru „încălcările continue” ale Moscovei faţă de acord.

Potrivit lui Serghei Riabkov, anunţul nu a fost o surpriză pentru Moscova, iar decizia Rusiei de a suspenda tratatul New START rămâne valabilă în ciuda oricăror contramăsuri.

„Indiferent de orice măsuri sau contramăsuri din partea SUA, decizia noastră de a suspenda Tratatul START este de neclintit”, a declarat acesta, citat de agenţia de presă TASS.

„Iar propria noastră condiţie pentru a reveni la un tratat pe deplin operaţional este ca SUA să renunţe la poziţia fundamental ostilă faţă de Rusia”, a mai spus Riabkov.

___