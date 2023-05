RĂZBOI ÎN UCRAINA Marți, 30 Mai 2023, 23:15

Şeful diplomaţiei britanice, James Cleverly, a declarat marţi că Ucraina are dreptul să lovească ţinte pe teritoriul rus în scop de autoapărare, informează DPA și Agerpres.

James Cleverly Foto: Pavel Golovkin / AP / Profimedia

„Ucraina are dreptul legitim să se apere. Ea are dreptul legitim de a face aceasta în interiorul propriilor sale frontiere, desigur, însă ea are de asemenea dreptul să proiecteze forţe dincolo de frontierele sale pentru a submina capacitatea Rusiei de a proiecta forţe în interiorul Ucrainei”, a spus Cleverly, membru al Partidului Conservator aflat la guvernare în Regatul Unit, în timpul unei conferinţe de presă alături de omologul său estonian Margus Tsahkna, în capitala Estoniei, Tallin.

„Prin urmare, ţintele legitime dincolo de propria sa graniţă sunt parte a autoapărării Ucrainei. Şi noi trebuie să recunoaştem aceasta”, a adăugat James Cleverly.

Şeful diplomaţiei britanice nu a dorit să comenteze asupra dronelor care au lovit Moscova, afirmând că nu va face speculaţii cu privire la cele mai recente lovituri.

Rusia a afirmat că opt drone au vizat zone civile din Moscova şi din jurul acesteia, unde trăiesc în total aproximativ 21 de milioane de oameni, la primele ore ale zilei de marţi, dar că fie dronele au fost doborâte, fie au fost deviate cu ajutorul unor echipamente electronice speciale.

Potrivit unor surse de informaţie ruse, dronele au cauzat pagube minore mai multor case şi doi oameni au fost răniţi uşor.

Preşedintele rus Vladimir Putin a susținut marţi că atacul cu drone care a vizat în zori Moscova, unul fără precedent, a fost o replică la o lovitură rusă contra cartierului general al informaţiilor militare ucrainene. Potrivit lui Putin, acest atac cu drone, cel mai mare comis de Ucraina împotriva Rusiei, a reprezentat o încercare de a intimida Rusia şi pe cetăţenii ruşi.

Mihailo Podoliak, consilier prezidenţial ucrainean, a respins acuzaţia că Ucraina ar fi implicată direct în atacul cu drone asupra Moscovei, dar a precizat că Kievul se bucură să vadă asemenea evenimente.

