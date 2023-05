RĂZBOI ÎN UCRAINA Miercuri, 03 Mai 2023, 18:34

Sebastian Jucan • HotNews.ro

​Forțele aeriene ale Ucrainei au comentat ironic miercuri că explozia deasupra Kremlinului pe care Moscova o atribuie unui atac cu drone al Kievului ar fi fost provocată de un OZN, relatează The New Voice of Ukraine.

Yuri Ignat Foto: Ukraine Media Center

„La prima vedere, să spun că a fost... probabil un OZN. Dacă Rusia încearcă să arate un fel de 'escaladare' din partea Ucrainei în acest fel, atunci Rusia face întotdeauna asta. Deasupra centrului capitalei, deasupra clădirii în care stă dictatorul, se întâmplă lucruri atât de ciudate - mie mi se pare cel puțin ciudat”, a declarat miercuri după-amiaza purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ale Ucrainei, Iuri Ignat.

De asemenea, ofițerul ucrainean a pus sub semnul întrebării autenticitatea înregistrării video cu momentul în care drona ar exploda deasupra Kremlinului, afirmând că steagul de pe clădire nu pare să fi fost deteriorat, deși a fost cuprins de suflul detonării.

El a adăugat că este posibil ca forțele rusești să pregătească provocări după acest presupus atac.

Ucraina neagă responsabilitatea pentru atac

Comentariile lui Ignat vin după ce și alți oficiali ucraineni au negat miercuri după-amiaza că Kievul ar fi în vreun fel implicat în acest incident.

Secretarul de presă al președintelui Volodimir Zelenski, Serghei Nikiforov, a declarat că Ucraina nu atacă teritoriile altor țări și că „nu avem informații despre așa-numitele atacuri nocturne asupra Kremlinului”.

„Dar, așa cum a declarat în repetate rânduri președintele Zelenski, Ucraina direcționează toate forțele și mijloacele disponibile pentru a-și elibera propriile teritorii, nu pentru a le ataca pe cele ale altora”, a declarat Nikiforov.

El a reacționat și la declarațiile purtătorului de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, care a calificat atacul cu drone asupra Kremlinului drept un „act terorist".

„Un act terorist sunt loviturile asupra caselor din Dnipro și Uman sau atacul cu rachete asupra gării din Kramatorsk și multe alte tragedii. Iar ceea ce s-a întâmplat la Moscova este în mod evident o pregătire pentru 9 mai. O lovitură așteptată din partea adversarilor noștri”, a afirmat el.

Consilierul prezidențial Mihailo Podoliak a declarat pentru Reuters că acuzația că Kievul s-ar afla în spatele atacului și arestarea de către Rusia a presupușilor sabotori ucraineni în Crimeea ar putea indica faptul că Moscova se pregătește pentru un atac „terorist" la scară largă împotriva Ucrainei în zilele următoare.

Furie la Moscova după explozia deasupra Kremlinului

Viaceslav Volodin, președintele Dumei de Stat de la Moscova, a declarat miercuri că va cere folosirea unor arme „capabile să distrugă regimul de la Kiev” după atacul cu dronă asupra Kremlinului pe care Moscova îl atribuie Ucrainei.

„Un act terorist împotriva președintelui este un atac asupra Rusiei”, a acuzat el pe canalul său de Telegram.

„Regimul nazist de la Kiev trebuie recunoscut ca organizație teroristă. Zelenski, dând ordine să comită atacuri teroriste, este la egalitate cu alți teroriști internaționali. Regimul de la Kiev astăzi nu este mai puțin periculos decât al-Qaeda, Jabhat al-Nusra, ISIS”, a mai scris Volodin.

Acuzând că „regimul terorist de la Kiev” reprezintă o amenințare pentru „securitatea Rusiei, a Europei și a întregii lumi”, Volodin a declarat că politicieni occidentali care decid furnizarea de arme Ucrainei „au devenit nu doar sponsori, ci și complici direcți ai activităților teroriste”.

„Nu pot exista negocieri cu regimul Zelenski. Vom cere folosirea de arme capabile să oprească și să distrugă regimul terorist de la Kiev”, a amenințat Viaceslav Volodin.

