Vineri, 17 Februarie 2023, 12:51

Alexandra Coșlea

Retailerul francez Auchan, care și-a continuat activitatea în Rusia după izbucnirea războiului, ar fi aprovizionat armata rusă din Ucraina, sub pretextul ajutorului umanitar, și ar fi ajutat, de asemenea, comitetele militare să își trimită angajații pe front în timpul mobilizării, potrivit unei investigații comune a publicațiilor The Insider, Le Monde și Bellingcat, citată de The Moscow Times.

Magazin Auchan din Rusia Foto: Alexandr Kryazhev / Sputnik / Profimedia Images

La 15 martie 2022, Natalia Seltzer, controlor la biroul Auchan - Sankt Petersburg, le-a cerut colegilor săi să colecteze ajutor umanitar și a atașat la scrisoarea sa o listă de articole, care includea șosete, țigări, brichete și aparate de ras.

Lista nu includea articole pentru femei și copii, spre exemplu, în timp ce cantitatea (1.000 de tuburi de pastă de dinți, 500 de brichete) ar fi putut fi suficientă pentru unul sau două batalioane, potrivit investigației.

„Ajutorul umanitar” a fost formalizat ca o achiziție de către zece firme, potrivit corespondenței ulterioare dintre Seltzer și sediul central al companiei Auchan.

Elmira Ivanova, managerul de logistică al Auchan St. Petersburg, a declarat că nu știe cine a fost destinatarul final al transportului, dar a subliniat că bunurile au fost alocate gratuit.

La Auchan, era clar pentru toată lumea, spune Alexei R, recepționer la unul dintre magazine.

„Am spus încă de la primul e-mail că nu mă voi apropia deloc de el, iar atunci când l-au expediat, am întrebat-o pe Seltzer unde se duce acest „ajutor umanitar". A spus: „Gândește-te la asta". Am insistat: „Unde?". Și ea a răspuns: „La o operațiune militară specială", apoi a adăugat: „Din păcate", a povestit Alexei.

Galina Baranova, directorul general al companiei rusești Energiya-3000, care a fost unul dintre destinatarii ajutorului umanitar, a confirmat că încărcătura a ajuns la armata rusă. Dar alți reprezentanți ai companiei au refuzat să confirme acest lucru.

„Ajutorul umanitar” a ajuns în Ucraina prin rețeaua de transport local din Sankt Petersburg

Toate companiile alese pentru livrări au fost conectate prin intermediul Întreprinderea Unitară de Stat Sankt Petersburg Passazhiravtotrans, societatea de transport local a orașului.

Aleksandr Liubimov, vicepreședinte al Comitetului pentru politică socială al orașului, a declarat anterior că, îndeplinind un ordin al guvernatorului Aleksandr Beglov, „împreună cu colegii săi din Comitetul de transport (care administrează societatea de transport local)" a colectat și a livrat 280 de tone de „ajutor umanitar" de la diverse organizații către Ministerul rus al Apărării.

Colectarea de „ajutoare umanitare pentru Donbas" în incinta centrelor comerciale deținute de Auchan a fost observată și în Samara, Rybinsk și Vladimir.

În plus, Auchan a ajutat birourile militare de înregistrare și înrolare să lupte împotriva celor încercau să fugă de recrutare. Magazinele au colectat și au predat birourilor de înregistrare și înrolare militară date despre angajații lor, iar după ce a fost anunțată mobilizarea, i-au ajutat.

Angajaților li se înmânau citații chiar la locul de muncă și li se propunea să demisioneze, scrie The Insider, citând un martor ocular.

Conducerea Auchan, „foarte surprinsă”

După izbucnirea războiului din Ucraina, Auchan a refuzat să părăsească Rusia.

„Coacem pâine proaspătă în magazinele noastre în fiecare zi pentru ucraineni și ruși, ceea ce este vital în acest moment", a declarat compania.

Auchan are 230 de magazine în Rusia, care generează aproximativ 10% din cifra de afaceri a lanțului internațional, adică aproximativ 3,2 miliarde de euro pe an.

Conducerea Auchan a declarat că este „foarte surprinsă" de acuzațiile publicate de Le Monde, potrivit 20 minutes.

„Suntem în curs de verificare a elementelor afirmate, dar, până în prezent, elementele aflate în posesia noastră nu se coroborează", precizează grupul francez.

