RĂZBOI ÎN UCRAINA Sâmbătă, 15 Octombrie 2022, 14:54

HotNews.ro

Serviciul de Securitate al Ucrainei a descoperit în Velyka Oleksandrivka, din regiunea Herson, un depozit abandonat de invadatorii ruși cu sute de muniții pentru MLRS, rachete antitanc și mine, notează Ukrainska Pravda.

munitie lasata in urma de rusi Foto: Captura

„Printre lucrurile descoperite, erau peste 500 de obuze și rachete pentru sisteme de lansare multiplă de rachete „Grad” și „Uragan”, precum și peste o sută de rachete ghidate antitanc și mine antitanc.

Depozitul era situat în Casa de Cultură din Velyka Oleksandrivka.

În plus, potrivit Serviciului de Securitate, invadatorii ar fi încercat să intimideze oamenii pentru a-i forța să dezvăluie locațiile membrilor mișcării de rezistență din sud.

De asemenea, rușii nu le-ar fi permis localnicilor să-și îngroape rudele ucise în cimitir, motiv pentru care oamenii au folosit curțile propriilor case.

De altfel, potrivit unor analiști și oficiali militari, citați de Wall Street Journal, Rusia a devenit cel mai mare furnizor de arme grele pentru Ucraina.

Armele grele capturate în timpul retragerii Rusiei din Kiev și din alte părți din nordul Ucrainei în aprilie, combinate cu cele venite în urma câștigurilor recente au transformat Moscova în cel mai mare furnizor de arme grele pentru Ucraina, cu mult înaintea SUA sau a altor aliați ca număr, potrivit analiștilor de informații din surse deschise. Totuși, armele furnizate de Occident sunt de obicei mai avansate și mai precise, notează WSJ.

Potrivit Oryx, care monitorizează distrugerea de echipament militar din Ucraina, forțele armate ale Kievului au capturat 460 de tancuri rusești, în timp ce țările occidentale au furnizat 320, 92 de tunuri autopropulsate, 448 de vehicule de luptă pentru infanterie, în timp ce 210 au venit din Occident, 195 de vehicule blindate de luptă, iar 40 au fost donate de Occident, și 44 de sisteme de rachete, în vreme ce 70 au fost furnizate de Occident.

Potrivit unui raport guvernamental american publicat recent, citat de New York Times, Armata Rusiei a pierdut 6.000 de echipamente de la invadarea Ucrainei și a folosit muniții într-un ritm amețitor și nu le poate înlocui.

Potrivit presei americane, Washingtonul a detectat încă din luna mai lipsa de aprovizionare critică a Rusiei cu motoare diesel, piese pentru motoare de elicoptere și avioane, precum și a tancurilor sale blindate.

De fapt, sancțiunile occidentale au redus drastic capacitatea Rusiei de a reface stocul de muniții pe care le folosește în Ucraina, potrivit unei analize făcute de Office of the Director of National Intelligence, forțând Moscova să își însărcineze serviciile de informații cu găsirea unor modalități de a eluda restricțiile și de a procura tehnologia și piesele esențiale pentru a-și susține armata pe front.