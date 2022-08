Ucraina și țările imediat apropiate ar avea cel mai mult de suferit dacă material radioactiv de la centrala nucleară de la Zaporojie ar fi aruncat în aer în urma unui incident, potrivit unei simulări făcut de Institutul Hidrometeorologic ucrainean.

Simularea a fost făcută pentru zilele 15-18 august și arată cum s-ar fi dispersat în aer un nor cu material radioactiv (CS-137) rezultat în urma unui incident de la atomocentrala de la Zaporojie, potrivit Pravda.

Concentrațiile radioactive cele mai mari s-ar fi deplasat spre vest, deasupra teritoriului Ucrainei și s-ar fi dispersat încet spre Belarus, Polonia, Slovacia și Țările Baltice.

O parte din materialul radioactiv ar fi acoperit și țara noastră, inițial nordul țării apoi nord-vestul și sud-vestul țării.

În ultimele ore ale simulării material radioactiv ar fi urmat să se îndrepte spre Rusia și spre zona Mării Azov.

Ukrainian scientists modeled the spread of radiation in the event of an accident at the Zaporizhzhia NPP.



Under the weather conditions of August 15-18, radioactive contamination would primarily affect Ukraine, but would also affect neighboring states.