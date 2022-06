EXCLUSIV Luni, 20 Iunie 2022, 10:38

​Într-un interviu pentru HotNews.ro, primarul din orașul ucrainean Nikolaev, Alexandr Senchevici, povestește ce înseamnă să menții funcțional un oraș care este bombardat zilnic de armata Rusiei. „ În timpul celui mai recent atac unele proiectile au nimerit într-o stație de transport public. Nouă oameni au murit pe loc, printre care și o bătrână care vinde acolo verdeață din grădină”, spune edilul.

Primarul din Nicolaev, Ucraina, Alexandr Senchevici Foto: Arhiva personala

Portul strategic Nikolaev, considerat de ucraineni, alături de Odesa, vital pentru transporturile maritime ale țării, a fost bombardat aproape zilnic de armata lui Putin, încă de la începutul războiului. Din 24 februarie până acum, în acest oraș au murit 110 persoane și aproximativ 500 au fost rănite, în timp ce mai mult de jumătate din cei 480 de mii de locuitori au plecat.

Totuși, armata ucraineană a reușit să îndepărteze trupele ruse din zonă, iar acum așteaptă mai mult armament de la partenerii externi pentru a începe și eliberarea orașului apropiat Herson.

În ciuda bombardamentelor zilnice, orașul este funcțional, oamenii au curent electric, gaze, servicii și transport public. Despre cum se gestionează un oraș aflat într-o situație de război, am stat de vorbă chiar cu primarul din Nikolaev, Alexаndr Senchevici.

Nikolaev, Ucraina. FOTO via Google Maps

În dimineața zilei de vineri, în orașul Nikolaev au avut loc noi explozii și știm că, din păcate, sunt și victime. Puteți să ne dați mai multe detalii despre aceste atacuri? Care este atmosfera acum în localitate?

Alexаndr Senchevici: Atacul au fost efectuat cu trei rachete. Din informațiile noastre, este vorba despre rachetele X-55. Două au ajuns într-un cartier, lângă o casă de locuit. De asemenea, a fost atacat și un obiectiv industrial. Acesta a fost nimicit. În urma atacului, și un club sportiv a fost distrus complet.

A treia rachetă a nimerit într-o zonă de locuit, unde cam 20 de blocuri cu cinci etaje au fost distruse, iar trei case pe pământ au fost parțial deteriorate. În acest raion doi oameni au murit - unul pe loc, iar altul - la spital. Încă 20 de persoane au fost rănite. Am fost în unul dintre blocurile afectate. Explozia a fost atât de puternică, încât chiar și ușile metalice de la scări au fost smulse.

De unde vin atacurile asupra orașului și cât de des au loc în ultima perioadă?

Din prima zi de război suntem bombardați practic zilnic. Atacurile au loc din diferite puncte. Rachete sunt lansate cel mai probabil din mare, de pe nave și submarine. În 90% din cazuri, sunt utilizate proiectile reactive care sunt lansate din zona orașului Herson. Acestea ajung în două minute și jumătate până la Nikolaev, explodând în aer. E vorba despre proiectile interzise, sunt practic bombe mici care acoperă un teritoriu destul de mare.

Practic, întreg teritoriul orașului a fost deja bombardat. Am o impresie că trupele ruse au „împărțit” orașul în pătrățele mici, fiecare dintre acestea fiind atacate.

Numărul total al celor decedați în oraș a ajuns deja la 110, încă aproape 500 de oameni au fost răniți, unii dintre ei se află în stare gravă. În ultimele două săptămâni, au loc tot mai des atacurile cu artilerie, instalații „Pion”, care împușcă la o distanță de până la 45 de kilometri.

În aceste condiții, câți locuitori ai orașului Nicolaev au mai rămas și cum reușesc să supraviețuiască într-o localitate atât de des atacată de armata rusă?

În prezent, nu putem să avem un număr exact, dar din cei 480 de mii de localnici care au fost înregistrați până la război, în jur de 230 de mii de persoane au mai rămas în oraș. Asta ne arată calculele făcute reieșind din consumul de apă potabilă și cantitatea deșeurilor menajere.

Din ce observați dumneavoastră și din analizele desfășurării luptelor, credeți că Nikolaev va ceda și va fi ocupat de forțele ruse, așa cum s-a întâmplat cu Herson?

Din primele zile Nicolaev își consolidează apărare, noi săpăm tranșee și instalăm construcții necesare pentru securizarea zonei. Eu cred că militarii ruși nu se vor mișca spre direcția Nicolaev-ului pentru că aici ei vor avea pierderi mari, iar orice atac al lor va eșua. Anume din acest motiv suntem atacați din aer, iar ei (n.r.- rușii) nu au niciun succes în operațiunile de la sol.

Luptele de artilerie au loc la distanță de 30 de kilometri de Nicolaev. Acest nivel se păstrează deja de vreo patru-cinci săptămâni. Situația se va schimba doar în cazul în care Ucraina va primi suplimentar armamentul cu care vor putea efectua atacuri la distanțe mai mari. Acest lucru este necesar ca să putem trece în atac. Noi mizăm pe faptul că astfel de armament va fi livrat în viitorul apropiat și noi vom putea să mergem spre Herson.

În Herson acum are loc un adevărat genocid. Cei care susțin Ucraina, pur și simplu dispar. Nu știm ce se întâmplă cu ei - sunt împușcați sau ținuți în subsoluri. Întreprinderile sunt jefuite, iar instituțiile medicale rămân fără medicamente. Toți militarii care se află în Nicolaev sunt foarte motivați. Ei înțeleg foarte bine pentru ce sunt aici, ei știu că luptă pentru mamele lor, pentru Patria lor, pentru independența lor.

„Zilele de muncă seamănă una cu alta: după fiecare noapte de bombardamente ne ocupăm de restabilirea curentului electric, a livrării gazelor naturale și conectării la apeduct a casele oamenilor.”

Clădirea administrației regionale din Nikolaev lovită de rachete rusești. FOTO: EyePress News/ Profimedia

Se observă anumite schimbări în tactica militarilor ruși, cel puțin în regiunea Nicolaev?

Rușii fug de pe câmpul de luptă, își abandonează tehnica, pentru că ei nu înțeleg de ce se află aici. De fapt, înțeleg că sunt pentru bani și pentru Putin care i-a adus aici. Dar din câte observăm, nu este cea mai bună motivare pentru a lupta și a-și pierde viața.

Referitor la tactica lor - dacă anterior ei mergeau în coloane mari fără nicio frică de artilerie și trupele noastre, acum ei nu se mai mișcă nicăieri, doar staționează și efectuează atacuri de pe poziții special amenajate. În prima luna, Nicolaev-ul a fost înconjurat în proporție de două treimi, ulterior trupele noastre i-au îndepărtat la distanța la care se află în prezent. De atunci, ei nu au înaintat.

Dumneavoastră rămâneți în Nicolaev? Cât de sigură este prezența dumneavoastră aici, având în vedere că anterior mai mulți primari au fost răpiți de militarii ruși?

E greu să te simți în siguranță când te afli în țara care luptă, iar în fiecare zi aici poate ajunge vreun proiectil. Eu sunt înarmat și singur am grijă de securitatea mea. Eu sunt în fiecare zi la primărie. Pe tot parcursul acestui război am ieșit din oraș de trei-patru ori când am fost în Kiev și asta în ultima lună.

Zilele de muncă la noi seamănă una cu alta: după fiecare noapte de bombardamente ne ocupăm de restabilirea curentului electric, a livrării gazelor naturale și conectării la apeduct a caselor oamenilor. De asemenea, de fiecare dată trebuie să restabilim orarul transportului public. Până azi, orașul dispune de tot necesarul - apă, curent electric, gaz, transport public.

Situația în Nicolaev nu este cea la care m-am așteptat când am decis să fiu primar, dar ce să facem? Viața se schimbă și trebuie să ne adaptăm la situația în care ne aflăm.

Instituțiile de învățământ mai rămân să funcționeze în regim online?

Noi îi rugăm pe toți părinții ca micuții lor să părăsească orașul pentru că procesul de studii rămâne în regim online, în plus nu este sigur să se afle în oraș.

De exemplu, în timpul celui mai recent atac care a avut loc în timpul zilei unele proiectile au nimerit într-o stație de transport public. Nouă oameni au murit pe loc, printre care și o bătrână care vinde acolo verdeață din grădină. Încă 45 de persoane au fost rănite. Dacă situația nu se va schimba, toate instituțiile de învățământ vor continua să activeze online și din 1 septembrie.

Care este situația cu produse alimentare în oraș?

După ce trupele noastre au împins ocupanții până la direcția spre Herson, avem căi de acces și spre Dnipro, și spre Kiev, și spre Odesa, adică practic avem toate căile necesare pentru livrarea produselor alimentare și medicamente. Magazinele funcționează.

„În Rusia sunt mulți oameni care pot să se considere carne de tun și care sunt gata să vină într-o țară străină pentru a lua mașini de spălat și televizoare”

Localnic rănit în urma bombardamentelor din Nikolaev. FOTO: EyePress News/ Profimedia

După estimările dumneavoastră, când se va întoarce orașul la o viață normală? Când se vor finaliza luptele, cel puțin în preajmă orașului?

Eu nu am așa prognoze, pentru că Rusia este o țară mare. Acolo sunt mulți oameni care pot să se considere carne de tun și care sunt gata să vină într-o țară străină pentru a lua de acolo mașini de spălat și televizoare. Asta vedem din felul în care se comportă ocupanții.

Astfel, noi nu cunoaștem câți oameni o să mai vină aici ca să-și termine viață. Părerea mea este că acest război poate să se termine dacă Putin va muri sau dacă vor muri toți cei care vor veni aici. Din păcate, niciuna dintre aceste variate nu este pașnică. Eu nu cred că Vladimir Putin intenționează să finalizeze cu pace această “operațiune militară”, așa cum o numește.

Acest război a demonstrat lumii întregi calitatea armatei ruse, cât de jalnică ea este. Ar fi o variantă ca poporul rus să se trezească și să-și dea jos dictatorul, dar acest scenariu este unul din categoria „ficțiune”. Asta pentru că încă nu am văzut cum o turmă s-a răsculat împotriva ciobanului.

Credeți că relațiile interumane dintre ruși și ucraineni vor putea să se restabilească vreodată și cât timp ar fi necesar pentru asta?

Dacă analizăm istoria, la peste 77 de ani de la Cel de-al Doilea Război Mondial, Rusia și Ucraina au relații de prietenie cu Germania. Acum Germania chiar ne livrează armament pentru războiul cu Rusia.

La dimensiunile istoriei mondiale, relațiile ar putea să se restabilească aproximativ peste 50-70 de ani și doar în cazul în care Rusia își va recunoaște greșeala și își va cere iertare, așa cum a făcut-o Germania. Dar dacă vorbim de ziua de astăzi, Putin a făcut totul ca ucrainenii să urască rușii și tot ce este legat de Rusia.

Pentru ca răul să câștige este suficient ca oameni buni să nu facă nimic. Dacă în Rusia sunt oameni buni, ei precis nu fac nimic. Tot ce ne lega până acum se transformă în ură.

