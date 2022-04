Ucraina a primit de la Statele Unite drone kamikaze Switchblade, mici aparate zburătoare pilotate de la distanță, cu explozibil la bord, ce pot fi prăbușite peste inamici, vehicule sau blindate. În același timp, și Rusia dispune de drone similare însă din multe dovezi adunate până acum acestea nu au fost chiar așa de eficiente.

Imagini apărute pe rețelele sociale sâmbătă vin să ilustreze ceea ce ar putea fi prima documentare a folosirii cu succes a unei drone kamikaze rusești.

Contul de Twitter „Ukraine weapons Tracker” care urmărește și inventariază numeroasele tipuri de tehnică militară folosite de ambele armate în timpul conflictului a publicat o serie de imagini cu rămășițele unei drone ZALA KYB.

#Ukraine : The first verified successful use of a ZALA KYB "kamikaze" UAV by the Russian army - this time it at least blew up, attacking the positions of the Ukrainian forces in #Luhansk Oblast - however, as claimed, it didn't injure anybody. pic.twitter.com/kI51hWMdK7

Dronele kamikaze folosite de Rusia se numesc ZALA KYB, sunt un tip de „muniții rătăcitoare” - aeronave pilotate de la distanță ce pot sta mai mult timp în aer și pot fi prăbușite intenționat în grupuri de inamici sau vehicule militare.

Dronele ZALA KYB sunt produse de Zala Aero, o subsidiară a grupului Kalashnikov. Dronele pot transporta până la 3 kg de încărcătură (senzori și explozibil), zboară sub plafonul radar, cu o autonomie de peste jumătate de oră, o rază de circa 40 de km și pot prinde o viteză de 130 km/h.

În Ucraina până acum au apărut foarte multe imagini de-a lungul războiului cu astfel de drone care s-au prăbușit, au eșuat să se detoneze la țintă sau pur și simplu au fost doborâte prin interferențe electronice.

#Ukraine: The first proof of loitering munitions combat use by the Russian army. ZALA KYB "kamikaze" UAV fell down in #Kyiv today.



The drone didn't explode, however it is unknown if it malfunctioned or it was downed using Ukrainian electronic warfare systems. pic.twitter.com/Ju38t0Qhrp — \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 12, 2022

#Ukraine: Another Russian ZALA KYB "kamikaze" UAV fell down in #Kyiv yesterday. It is obvious that the drone did not work as it should, but nevertheless it is not clear that it malfunctioned or was shot down by EW systems. pic.twitter.com/8akC3Jdvv5 — \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 23, 2022

#Ukraine: Another ZALA KYB "kamikaze" UAV (Loitering munition) crashed today, apparently failing to detonate again. pic.twitter.com/vY2iTPwQwz — \uD83C\uDDFA\uD83C\uDDE6 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 20, 2022