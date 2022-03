Soldatul ucrainean Roman Hribov, autorul înjurăturii antologice „du-te naibii” strigată către nava de război rusească venită să captureze Insula Șerpilor a fost decorat pentru serviciile sale, au spus autoritățile, relatează The Guardian.

#Ukraine Roman Hrybov, the Ukrainian soldier, who said the now-famous "Russian warship, go fuck yourself" phrase when asked to surrender, returned home. It was initially thought that Hrybov and all the border guards on Snake Island were killed. Hrybov was captured by Russians pic.twitter.com/RVzfzK3ii4