Vineri, 25 Februarie 2022, 13:07

Vlad Barza • HotNews.ro

Volodimir Zelenski este unul dintre europenii cu cel mai uimitor destin, pentru că în doar câțiva ani s-a transformat dintr-un comediant, în președinte de țară pe timp de război și se găsește într-o situație în care viitorul Ucrainei este în pericol.

Volodimir Zelenski Foto: Oleh Dubyna, Dreamstime.com

Mulți l-au criticat pe Zelenski, mai ales că a ”urecheat” marile puteri Occidentale și a avut declarații contradictorii. În ultimele zile, președintele s-a încadrat însă foarte bine în ”rolul” său, clar unul dintre cele mai grele posibile în 2022. NU a tăcut și NU a fugit din țară.

Volodimir Zelenski are 44 de ani, s-a născut în orașul Krivoi Rog (în ucraineană Krîvîi Rih) și a fost comediant, scenarist, producător de filme. Limba sa materna este rusa. Foarte puțini ar fi crezut că Zelenski va ajunge președintele țării, iar acest lucru s-a întâmplat în aprilie 2019. Nimeni nu ar fi crezut însă că Zelenski va fi președinte pe timp de război, și nu orice război, ci unul cu Rusia care vrea ca Ucraina să dispară ca stat. Ucrainenii îi pronunță precumele cu î (Volodîmîr).

Ar fi o misiune grea pentru orice politician versat și cu atât mai grea pentru un om cu puțină experiență în politică. Pentru că a fost comediant, când se scrie despre Zelenski se folosesc clișee, dar el chiar își joacă acum ”rolul vieții lui” și rușii vor ”să-l scoată din scenă”, prin asasinare.

Ce spun criticii lui Zelenski

La noi, au fost analiști politici care l-au comparat indirect pe Zelenski cu Ceaușescu și s-a spus că nu este pregătit pentru o criză așa de mare.

În presa de prestigiu, unul dintre cele mai dure editoriale a fost semnat de o jurnalistă din Ucraina: Olga Rudenko, editor la The Kyiv Independent. În New York Times ea a scris recent un articol de opinie cu titlul: The Comedian-Turned-President Is Seriously in Over His Head.

Ideea principală a articolului este că Zelenski s-a dovedit a fi un președinte mediocru, cu performanțe sub așteptări. Un președinte care a promis pace în Donbas, dar nu a reușit asta, un președinte care a promis că va lupta cu corupția, dar în schimb s-a înconjurat el însuși de corupți.

Se mai spune că nu-i plac criticile, ci doar aplauzele și că a angajat oameni de al fostul studio pe poziții importante în administrația prezidențială, deși acei oameni nu aveau competențe. I se reproșează și că îi plac gesturile de show, în stilul fostelor sale emisiuni, dar și că nu-i pasă de consecințele pe termen lung ale acțiunilor sale.

Este criticat și pentru declarațiile contradictorii, și pentru relația deficitară cu presa și concluzia este că are un stil ”haotic” de a conduce țara. Este adevărat că și popularitatea sa a scăzut mult la 18 luni după ce preluase mandatul.

Zelenski a fost criticat și de politicieni importanți din statele Occidentale pentru că în ianuarie, dar și în prima parte din februarie, a spus în repetate rânduri că este exagerat să se tot spună că o invazie este iminentă și că astfel de avertismente, care au venit mai ales de la serviciile americane de informații, nu fac decât să aducă panica. Astfel de declarații i-au exasperat pe aliații din vest ai țării sale.

Aceste declarații, cum că o invazie nu este în plan, au stârnit consternare în Ucraina și unii spun că țara a pierdut câteva zile bune pentru a se pregăti, din cauza acestor afirmații ce s-au dovedit incorecte.

Diplomații occidentali au spus că astfel de declarații eșuează în a mobiliza populația. Ei i-au reproșat lui Zelenski faptul că își irosește energiile politice pentru a se lupta cu rivali politici precum fostul președinte Petro Poroșenko, în loc să se concentreze pe riscurile externe.

Au fost analiști politici care au avansat ideea că Zelenski era așa de ”relaxat” pe tema unei posibile invazii, fiindcă în serviciile secrete din Ucraina ar fi fost infiltrați agenți ruși care, dorind să inducă în eroare Kievul, au venit cu informații false cum că rușii nu vor să atace. Pe de altă parte, informațiile americanilor s-au dovedit mult mai corecte.

În ultimele zile dinaintea începerii invaziei, Zelenski și-a schimbat total declarațiile.

Ce spun cei care îl apără sau îl susțin pe președintele de la Kiev

Multe lucruri pot fi spuse și de bine despre Zelenski, iar în ultimele zile a ieșit des în conferințe de presă, a încurajat poporul ucrainean, a transmis mesaje de pace și populației ruse (în limba rusă) și a spus clar că NU va fugi din țară, deși este clar că el este ținta nr 1 pentru ruși.

În plus, deși amenințarea rusă era cât se poate de clară, președintele a spus de mai multe ori, inclusiv la conferința de pace la Munchen, că Ucraina VREA în NATO.

Tot la Munchen, pe 19 februarie el a spus: ”Actuala politică de conciliere trebuie transformată într-una de garanții de securitate și de pace”. El a cerut Occidentului să trimită mai multe arme și să impună imediat sancțiuni preventive.

Deși s-a născut într-o familie de evrei ucraineni și rusa este limba lui maternă, Zelenski a arătat că este un adevărat ucrainean. ”Sunteți de neîmblânzit! Sunteți ucraineni!”, a spus Zelenski joi, imediat după ce rușii au intrat în Ucraina.

Analiști politici din Ucraina spun că, deși Zelenski nu avea cum să fie pregătit pentru așa o criză, și-a intrat bine în rol, vrând-nevrând, fiindcă situația este extrem de gravă și era nevoie de un președinte ferm.

Când a făcut apel direct la poporul rus, trecând pe limba rusă, s-a referit la acesta cu apelativele ”vecini” și ”familie”, chiar dacă a recunoscut diferențele dintre popoare și a admis că probabil cetățenii din Rusia nu-i vor auzi cuvintele, dat fiind nivelul ridicat de cenzură.

El s-a referit și la principalele acuzații aduse ucrainenilor de către Kremlin. ”Ucrainenii nu sunt naziști”, a spus Zelenski”, al cărui bunic a activat în armata sovietică pe tot parcursul războiului mondial.

”Putin a pornit un război împotriva Ucrainei și împotriva întregii lumi democratice”, a mai spus el, pe 24 februarie. ”Vrea să ne distrugă patria și tot ce am construit. Dar noi cunoaștem forța poporului ucrainean”.

În plus, deși limba sa maternă este rusa și a devenit celebru pentru rolurile sale în limba rusă, președintele nu a fost un ”lacheu” al Moscovei, ci din contră. Nu doar că a afirmat mereu dorința Ucrainei de a intra în NATO, dar a interzis și o serie de canale TV ruse și a fost posibil și ca unul dintre prietenii lui Putin, oligarhul Viktor Medvedciuc, să fie în arestat la domiciliu. Într-o țară ”vasală” a Kremlinului președintele nu ar fi permis așa ceva.

Surse: New York Times, Guardian, Washington Post

