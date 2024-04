POLITIC Luni, 08 Aprilie 2024, 18:48

​Europarlamentarul român Eugen Tomac susține că a fost supus „în mod abuziv și discriminatoriu” unui control al poliției pe aeroportul din Viena.

Polițiști pe aeroportul din Viena Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

​„Scandalos, este pur și simplu scandalos și revoltător. Am aterizat acum la Viena și, cum am coborât din avion, am fost supus în mod abuziv și discriminatoriu unui proces de verificare de către poliția lui Karner, în condițiile în care suntem oficial de o săptămână în Schengen. Dacă Guvernul Nehammer nu încetează această formă de discriminare imediat, voi cere viitoarei Comisii Europene, dacă va dori votul meu, să acționeze la CJUE acest abuz de putere”, a scris Eugen Tomac pe Facebook.

România a intrat în spațiul Schengen aerian și maritim începând cu 31 martie 2024, în condițiile în care Austria nu cedează și ține în continuare țara noastră la frontiera terestră a spațiului european de liberă circulație.

Asta înseamnă că începând din 31 martie persoanele care călătoresc către sau dinspre destinaţii din statele membre Schengen nu vor mai trebui să treacă prin controlul de frontieră în cele 17 aeroporturi și în porturi.