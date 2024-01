POLITIC Vineri, 19 Ianuarie 2024, 14:07

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, că după alegerile din acest an, Uniunea ar trebui să intre la guvernare pentru că actualul guvern "nu are viziune, nu are curaj şi nu are bun simţ".

Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă și Kelemen Hunor Foto: Inquam Photos / George Calin

"După 2024, dacă vom avea succes la aceste alegeri, ar trebui să intrăm la guvernare, trebuie să profităm de oportunitatea de a fi din nou la guvernare, pentru că guvernarea este un instrument prin care putem lupta pentru noi în primul rând, dar şi pentru toţi cetăţenii ţării. Am dovedit deja că suntem mânaţi de binele poporului la guvernare, avem experienţa, avem curajul şi bunul simţ. Şi avem o viziune clară asupra obiectivelor strategice pe care ţara ar trebui să le urmărească. Actualul executiv pare să fie lipsit de trei dintre aceste patru lucruri. Nu are viziune, nu are curaj şi nu are bun simţ. Acestea trebuie recuperate la sfârşitul anului. Noi trebuie să fim gata să facem aceste lucruri", a declarat Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.

Declarația liderului UDMR vine în contextul în care acesta și-a prezentat în ședința Consiliului Reprezentanţilor Unionali (CRU), raportul de activitate dar și criteriile pe care trebuie să le îndeplinească viitorii candidaţi ai Uniunii pentru alegerile europarlamentare, locale şi parlamentare din anul 2024.