POLITIC Luni, 30 Ianuarie 2023, 15:23

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Europarlamentarul Nicu Ștefănuță (Renew Europe), raportorul general al Parlamentului European pentru bugetul UE, a anunțat luni că își dă demisia din USR, afirmând că nu poate gira direcția pe care a luat-o conducerea partidului.

Nicu Stefanuta Foto: Agerpress

„Am intrat în USR exact acum 6 ani. Zi de zi, am încercat să fac politică altfel, politică bazată pe valori, pe reguli, pe idei. Din păcate, direcția pe care o are de ani buni conducerea acestui partid este una pentru care eu nu pot gira. Nu am aceeași energie, am alte valori”, afirmă Ștefănuță într-un comunicat remis presei.

„Azi pun punct pentru că trebuie să merg mai departe. Trebuie să lupt pentru oamenii care se uită la mine din Sibiu și din România”, mai menționează eurodeputatul sibian.

Acesta susține de asemenea că „nu am uitat nicicând ce am spus că vom face, atunci când voi ne-ați ridicat în 2016, 2017 sau 2019”.

„Voi, care ați înghețat pentru principii, ne-ați trimis în parlamente ca să transmitem vocea voastră răgușită. Să dăm o formă României altfel. Am crezut că atâta timp cât mai sunt oameni buni, lupta nu e pierdută. Și ei mai sunt cu miile – oameni inimoși, oameni principiali, oameni competenți. Din păcate, nu e a lor vocea care se aude, nu e a lor puterea. Acestor oameni le mulțumesc profund”, își încheie el mesajul.

Ștefănuță a fost ales în Parlamentul European la alegerile din 2019

Nicu Ștefănuță a fost numit pe 8 decembrie 2021 raportorul general din partea Parlamentului European pentru bugetul Uniunii Europene pe anul 2023.

„Este o victorie uriașă și o onoare de a lucra pe unul dintre cele mai importante dosare pe care un europarlamentar poate să lucreze! Este nu numai o onoare, dar și o responsabilitate majoră de a negocia bugetul Uniunii, mai ales în aceste vremuri când, pentru multe țări, banii europeni sunt soluția pentru a ieși din criză și pentru a face investitiții publice”, afirma el la momentul respectiv.

Nicu Ștefănuță a fost membru al Uniunii Salvați România și a fost ales europarlamentar pe lista Alianței USR- PLUS în 26 mai 2019.

Un singur eurodeputat român a mai fost numit anterior în funcția de raportor din partea Parlamentului European pentru Bugetul UE, Siegfried Mureșan în 2016.