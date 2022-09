POLITIC Joi, 08 Septembrie 2022, 11:39

Adrian Vasilache • HotNews.ro

Premierul Nicolae Ciucă a semnat miercuri numirea unui nou consilier de stat în cadrul Cancelariei sale: Teodora Elena Preoteasa, fina lui Victor Ponta, a fost anterior director general în cadrul Ministerului Investițiilor si Proiectelor Europene (MIPE).

Teodora Preoteasa Foto: AGERPRES

Potrivit surselor HotNews.ro, Teodora Preoteasa este un bun specialist, ea fiind cea care a condus negocierile cu Bruxelles-ul pe Programele Operaționale în mandatul fostului ministru USR al MIPE, Cristian Ghinea.

Teodora Preoteasa este fina lui Victor Ponta. În 2010, când s-a căsătorit cu Claudiu Preoteasa, nașii din partea mirelui au fost, potrivit presei locale, Victor Ponta și Daciana Sârbu, iar din partea miresei Oana Niculescu Mizil.

Tatăl lui Claudiu Preoteasa - Constantin Preoteasa - era la acea vreme directorul general al Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj.

Claudiu Preoteasa a fost pana in 2004 membru in cadrul Corpului de Control al Guvernului condus de Victor Ponta, "dupa care si-a urmat cariera in Bucuresti, sub guvernarea PD-L, atat ca membru in corpul de control al Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, cat si ca vicepresedinte in comisia de apel a Federatiei Romane de Fotbal", scrie Gorj Exclusiv. In 2007 a lucrat in cabinetul europarlamentarului Daciana Sarbu, dupa care in 2008 a "activat" in cadrul Comisiei de Justitie, Afaceri interne si Libertati civile din Parlamentul European, potrivit Ziarul Gorjului.

In aprilie 2009, Preoteasa a fost numit vicepresedinte al Agentiei Romane pentru Investitii Straine, avand rangul de subsecretar de stat (Sursa). In 2012 presa locala scria ca numele sau ar fi fost vehiculat pentru ocuparea functiei de prefect de Gorj (sursa aici si aici).

Teodora Preoteasa - fina premierului Victor Ponta, a fost angajată ca șef serviciu la AM POS Mediu din data de 13 ianuarie 2013, ordinul de numire a sa in aceasta functie fiind semnat de ministrul Mediului, Rovana Plumb. În 2014, Teodora Preoteasa a ajuns director în Ministerul Fondurilor Europene.

Ce avere au avut anul trecut soții Preoteasa

Teodora Preoteasa a încasat anul trecut un salariu de peste 129.000 de lei ca director general în MIPE.

Soțul său, Claudiu Preoteasa, a ajuns angajat în ANCOM - autoritatea de reglementare în comunicații, de unde a încasat anul trecut un salariu de 82.355 de lei. Acesta a mai încasat indemnizații de peste 10.000 de lei de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și încă 15.244 de lei ca agent de asigurări în cadrul Generali România.

Cei doi soți Preoteasa dețin 3 apartamente și 3 terenuri intravilane în București și încă un teren agricol de 1300 mp în localitatea Runcu, Gorj.

Mai dețin un Audi, fabricat în 2009, metale prețioase în valoare estimată de aproape 40.000 de lei, iar anul trecut au încasat 12.000 de euro din vânzarea unui autoturism.

VEZI AICI DECLARAȚIA DE AVERE

Guvernul din umbră: Ce averi au cei 27 de oameni din Cancelaria premierului Ciucă

Generalul Nicolae Ciucă avea până în jurul său 27 de oameni care îl sfătuiesc, unii apropiați, pe care i-a adus din Ministerul Apărării, alții moșteniți și care alcătuiesc Cancelaria prim-ministrului. I-am putea spune Guvernul din umbră, ținând cont că Executivul are deja 22 de miniștri.

Șeful Cancelariei, cu rang de ministru este Mircea Abrudan, prim vicepreședinte PNL Cluj și un apropiat al lui Emil Boc, iar Director de Cabinet este Paula Cristea, general maior în rezervă și o apropiată a lui Nicolae Ciucă, căruia i-a fost consilieră în Ministerul Apărării.

Cancelaria mai are alți 4 secretari de stat, 11 consilieri de stat și încă 10 consilieri onorifici care, spre deosebire de consilierii de stat, nu încasează bani de la Guvern pentru serviciile prestate.

HotNews.ro a prezentat averile acestora în următoarele articole: