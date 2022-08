Averile din Cancelaria premierului (I) Vineri, 05 August 2022, 07:29

Adrian Vasilache • HotNews.ro

Premierul Nicolae Ciucă a fost eclipsat la veniturile încasate anul trecut de unii dintre subalternii săi din Cancelarie, deși ca ministru al Apărării și ulterior premier a încasat peste 166.000 de lei, la care s-a adăugat și pensia militară de 215.000 lei. Dacă șeful Cancelariei, Mircea Abrudean l-a întrecut la venituri, Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a câștigat cu platforma Calea Europeană de aproape două ori mai mult decât salariile și pensia lui Ciucă la un loc.

Dan Carbunaru si Mircea Abrudean Foto: Guvern, Facebook

Guvernul din umbră: Cancelaria premierului Ciucă

Generalul Nicolae Ciucă are în jurul său 27 de oameni care îl sfătuiesc, unii apropiați, pe care i-a adus din Ministerul Apărării, alții moșteniți și care alcătuiesc Cancelaria prim-ministrului. I-am putea spune Guvernul din umbră, ținând cont că Executivul are deja 22 de miniștri.

Șeful Cancelariei, cu rang de ministru este Mircea Abrudan, prim vicepreședinte PNL Cluj și un apropiat al lui Emil Boc, iar Director de Cabinet este Paula Cristea, general maior în rezervă și o apropiată a lui Nicolae Ciucă, căruia i-a fost consilieră în Ministerul Apărării.

Cancelaria mai are alți 4 secretari de stat, 11 consilieri de stat și încă 10 consilieri onorifici care, spre deosebire de consilierii de stat, nu încasează bani de la Guvern pentru serviciile prestate.

HotNews.ro vă prezintă în mai multe părți ce venituri și averi au declarat anul trecut membrii Cancelariei prim-ministrului, mai puțin consilierii onorifici, care nefiind remunerați și unii fără alte funcții publice nu și-au publicat declarațiile de avere aferente anului 2021.

Ce avere are șeful Cancelariei Mircea Abrudean: Venituri din salarii de peste 250.000 lei, peste cele ale premierului Ciucă

Mircea Abrudean, șeful Cancelariei, cu rang de ministru și prim vicepreședinte PNL Cluj, a încasat anul trecut venituri salariale de peste 251.000 de lei din următoarele surse:

12.875 lei ca prefect în Cluj-Napoca (ian-februarie 2021)

109.936 lei ca secretar general adjunct la Guvern (feb-dec. 2021) și ulterior ca șef al cancelariei (dec. 2021)

128.958 lei ca membru al Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări (CIFGA) de la EximBank.



Soția sa, Adina Abrudean, a încasat anul trecut o indemnizație de creștere copil de 61.238 lei și 11.238 lei ca auditor extern la Curtea de Conturi.

Ca o comparație , veniturile salariale încasate anul trecut de Mircea Abrudean sunt semnificativ peste cele încasate de șeful său, premierul Nicolae Ciucă , care a raportat pentru anul trecut venituri cumulate în valoare de 166.129 de lei, pe de o parte ca ministru al Apărării (peste 148.000 de lei), iar ulterior ca premier (peste 17.000 lei).

, veniturile salariale încasate anul trecut de Mircea Abrudean sunt semnificativ , care a raportat pentru anul trecut venituri cumulate în valoare de 166.129 de lei, pe de o parte ca ministru al Apărării (peste 148.000 de lei), iar ulterior ca premier (peste 17.000 lei). De menționat aici și că premierul Ciucă, care consideră că pensiile militare nu ar fi pensii speciale, ci pensii de serviciu, a încasat anul trecut de la Ministerul Apărării o pensie de serviciu de aproximativ 215.000 de lei.



Revenind la familia Abrudean, cei doi soți au mai încasat 88.655 de lei din chirii, iar Mircea Abdrudean a câștigat 10.000 de lei dividende de la Skyview SRL.

În declarația de interese apare că șeful Cancelariei lui Ciucă este asociat în Mira Consulting (100 părți sociale în valoare de 200 lei), în Romanian Diners (17 părți sociale în valoare de 10.200 lei) și în Skyview (33 părți sociale în valoare de 66,6 lei).

În privința proprietăților, șeful Cancelariei lui Ciucă deține 50% dintr-un teren agricol de 4660 mp, cumpărat în 2007.

Cei doi soți Abrudean au cumpărat în 2020 un apartament de peste 213 mp în Cluj-Napoca. Mircea Abrudean mai deține ceasuri dobândite în perioada 2019-2021 estimate la 15.000 de euro, iar în 2 iulie 2021 i-a vândut un autovehicul lui Cristea Marian pentru suma de 27.600 de euro.

În privința economiilor, Mircea Abrudean are un depozit bancar de 235.037 lei deschis în anul 2008 la Banca Transilvania și un cont curent de peste 326.000 de lei deschis în anul 2020 la BCR.

În declarația de avere, mai apare că Mireca Abrudean a acordat un împrumut de 422.020 lei către firma Romanian Diners și încă 10.000 de euro către un anume Gavril C.

La capitolul datorii, șeful Cancelariei are mai multe credite:

- 25.000 lei la BT (contractat în 2017 și scadent în 2026)

- 20.000 lei la BRD (contractat în 2018, scadent în 2023)

- 975.000 lei la BCR (contractat în 2020, scadent în 2049)

- 40.000 lei la BCR (contractat în 2021, scadent în 2026)

Ce avere are directorul de cabinet Paula Cristea: General-maior cu două stele, în rezervă, a încasat peste 151.000 lei din MAPN

Paula Cristea, general-maior cu două stele, a fost trecută în rezervă în 10 decembrie 2021, printr-un decret semnat de președintele Iohannis, iar soțul ei este Ionel Cristea, și el general al Armatei, potrivit G4media.ro.

Paula Cristea este o apropiată a premierului Ciucă, ea ocupând în perioada ianuarie 2020-decembrie 2021 funcțiile de consilier al ministrului Apărării în perioada când ministru a fost Nicolae Ciucă, potrivit CV-ului de la Guvern.

Anul trecut, Paula Cristea a încasat o soldă de 151.602 lei de la Ministerul Apărării, iar soțul ei, Ionel Cristea a încasat o soldă de 158.934 de lei de la Ministerul Apărării.

Trecută în rezervă în decembrie 2021, Paula Cristea va primi și pensie militară, dar acest lucru se va vedea abia în declarația aferentă veniturilor din 2022.

Cei doi soți au mai încasat anul trecut peste 42.000 de lei de la Ministerul Apărării ca normă de hrană, de echipare și stimulent de veterani.

La capitolul proprietăți, cei doi dețin în Bolintin-Deal, județul Giurgiu, un teren intravilan de 550 mp pe care l-au cumpărat în 2008 și un teren intravilan de 550 mp cumpărat în 2020. Tot în Bolin-Deal au o casă de locuit de 120 mp, construită în 2020, și mai dețin un apartament de 32 mp în București cumpărat în 2015.

La autovehicule, cei doi și-au trecut un Mini Cooper (fabricat în 2019) și un Opel (fabricat în 2020). Cei doi mai au un depozit bancar de 17.261 euro la Unicredit.

Ce avere are purtătorul de cuvânt al Guvernului Dan Cărbunaru: Fost mason, a încasat dividende de 630.998 lei de la firma sa European Media Connecions

Dan Cărbunaru a fost numit purtător de cuvânt al Guvernului, cu rang de secretar de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului, în luna decembrie 2021.

Acesta a fost purtător de cuvânt în cadrul Marii Loje Naţionale din România timp de zece ani, de unde spune că şi-ar fi dat demisia cu două luni înainte de a fi numit în Guvern, moment la care ar fi ieșit și din Marea Lojă, potrivit declarațiilor acordate G4Media.ro.

În CV și-a trecut că în perioada 2012 - 6 decembrie 2021 a fost director general al European Media Connections, firmă înființată în anul 2012 la care este unic asociat potrivit datelor de la Registrul Comerțului.

Potrivit datelor RoTLD, prin firma Europeran Media Connections, Dan Cărbunaru operează publicația online Caleaeuropeană.ro, platformă ce promovează relațiile europene și trans-atlantice, pe care a înființat-o în anul 2006.

Anul trecut Dan Cărbunaru a încasat de la această firmă dividende în valoare de 630.998 de lei, potrivit declarației de avere. Cu un an în urmă, în 2020, Dan Cărbunaru a încasat dividende de 560.500 de lei de la firma sa.

Datele de la Registrul Comerțului arată că firma European Media Connections a avut anul trecut un profit net de 983.248 de lei cu un număr mediu de 5 salariați.

În 2020, profitul net al firmei sale a fost de 125.140 de lei cu 4 salariați, iar în 2019 a avut un profit net de 804.860 de lei cu un număr mediu de 4 salariați.

În declarația de avere aferentă anului 2021, Dan Cărbunaru a trecut următoarele venituri salariale:

8.407 lei - de la Secretariatul General al Guvernului

5.000 lei - Banca de Export Import a României Eximbank

16.950 lei de la European Media Connections

Soția sa, Alina Daniela Cărbunaru, a încasat un salariu de 72.425 lei de la Inspectoratul General al Poliției Române.

În declarația de interese, Dan Cărbunaru și-a trecut că a încasat 20.000 de lei ca membru CIFGA la Eximbank și că este membru președinte al Asociației Calea Europeană și membru suspendat al IPA (Asociația Internațională a Polițiștilor). În acest sens amintim că Dan Cărbunaru a condus departamentul de relații publice al MAI între anii 2005 și 2007.

În privința proprietăților, cei doi soți Cărbunaru dețin în Popești Leordeni un teren intravilan de 50 mp cumpărat în 2020 și încă un teren intravilan de 12 mp cumpărat în 2021.

În aceeași localitate au o casă de locuit de 125 mp, cumpărată în 2020, iar în București au un apartament de 58 mp cumpărat în anul 2017.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a mai declarat că deține un Hyundai fabricat în 2007 și că a vândut un alt autoturism cu 34.230 lei către firma Chance Synergy SRL.

La capitolul economii, Dan Cărbunaru are deschise 3 conturi curente la Banca Transilvania: un credit de 48.536 lei deschis în 2013, un credit de 20.261 de euro deschis în 2013 și încă un credit de 27.564 de lei deschis în 2022.

Ce avere are consilierul de stat Gheorghiță Agafiței: Aproape 230.000 de lei din tranzacții cu criptomonede

Gheorghiță Agafiței se numără printre consilierii MAPN pe care generalul Nicolae Ciucă i-a adus la Palatul Victoria după ce a fost numit premier. Agafiței a fost numit în funcție de consilier de stat al premierului Ciucă în data de 2 decembrie 2021.

Gheorghe Agafiței și-a trecut că este membru PNL în declarația de interese din luna mai 2021, când era consilier MAPN. Informația privind apartenența politică nu mai apare în recentele declarații de interese.

Cea mai recentă declarație de avere este semnată chiar în luna iulie 2022, după ce a preluat și funcția de membru în Consliul de Administrație al Transgaz.

Gheorghiță Agafiței a încasat anul trecut 68.566 lei de la Ministerul Apărării Naționale, 12,045 de lei de la Consiliul Local Sector 5 și 8.476 lei de la Secretariatul General al Guvernului.

La venituri din alte surse, Agafiței a trecut că a încasat 228.999 lei din tranzacții de criptomonede din Olanda.

În privința proprietăților, acesta deține împreună cu Gramada Vanessa un teren intravilan de 2200 mp cumpărat în anul 2020 în localitatea Cobiuța, județul Dâmbovița.

Gheorghiță Agafiței deține un autovehicul Lexus fabricat în anul 2013 și un scuter Honda fabricat în 2021, iar în luna aprilie din acest an a vândut un alt mijloc de transport cu 27.000 lei către Matei Alexandru Mihai.

Acesta a acordat anul trecut un împrumut de 22.000 de euro către firma Sisters Jump SRL, dar are și datorii la 2 persoane fizice:

- 20.000 euro, bani împrumutați de la G.P. Tufan în anul 2018, cu scadența în 2033.

- 25.000 lei, bani împrumutați de la D.E. Vlăsceanu în anul 2020, cu scadență în 2030.

Ce avere are consilierul onorific Daniel Anghel: Colonel în rezervă are o pensie militară de peste 111.000 de lei, mai mare decât veniturile

Un alt consilier MAPN pe care generalul Nicolae Ciucă l-a adus la Palatul Victoria după ce a fost numit premier este Daniel Anghel.

Inițial acesta a fost adus în Cancelaria premierului pe post de consilier de stat în data de 2 decembrie 2021. În prezent, acesta apare că este doar consilier onorific.

Spre deosebire de consilierii de stat, consilierii onorifici nu sunt plătiți de către Guvern.

Colonel în rezervă, Daniel Anghel are o experiență de peste 20 de ani în domeniul informării și relațiilor publice în MAPN (activând și în Kosovo, Macedonia de Nord, Lille Franța potrivit CV-ului său).

Anghel și-a desfășurat activitatea în cadrul Biroului de presă al MApN timp de 15 ani, pe care l-a și condus din 2010 până la trecerea sa în rezervă, la finele anului 2016. În 2020, când Nicolae Ciucă era ministru al Apărării, Daniel Anghel a fost numit purtător de cuvânt al MAPN.

În CV-ul de la Guvern, Daniel Anghel și-a trecut că a fost consilier al ministrului Apărării în perioada 6 iulie 2020 - 25 noiembrie 2021.

Pensionat la finele anului 2016, Daniel Anghel a încasat anul trecut o pensie militară în valoare de 111.836 de lei, în creștere față de anul 2020 când pensia încasată de acesta a fost de 100.836 de lei, conform declarației de avere semnate în anul 2021 când era consilier MAPN.

Pe lângă pensia militară, Daniel Anghel a avut anul trecut următoarele venituri din salarii:

88.452 de lei ca și consilier în MAPN

7964 de lei ca și consilier de stat de la Secretariatul General al Guvernului

Soția sa, Gabriela Anghel, funcționar public în Ministerul Apărării, a încasat 65.955 lei anul trecut din MAPN, dar a mai avut și venituri din activități independente. Astfel, aceasta a încasat 25.664 lei ca și colaborator al Editurei Trei și încă 9382 lei ca și colaborator al Editurei Vellant.

Daniel Anghel mai deține în Constanța un apartament de peste 73 mp obținut prin hotărâre judecătorească în anul 2012, iar în București deține împreună cu soția un apartament de peste 53 mp, cumpărat în anul 2020.

Familia Anghel mai deține 2 autovehicule - un Ford Fiesta, fabricat în 2017 și un Ford Ecosport, fabricat în 2018.

În privința economiilor, Daniel Anghel are un depozit bancar de 16.512 lei deschis în anul 2015 la BCR.

La capitolul datorii, Daniel Anghel are la BCR un credit de 224.895 lei, contractat în anul 2014, scadent în 2030, și încă un credit de 298.000 lei, contractat în 2020, cu scadența în 2032. În plus, acesta mai are un credit de 53.000 lei contractat în anul 2018 de la CEC Bank, a cărui scadență este în 2023.

În declarația de interese a menționat că este acționar cu 100 de acțiuni în valoare de 100 lei la firma Record Communication din Domnești, Ilfov.

Ce avere are consiliera de stat Mara Mareș: Venituri de peste 116.000 lei de la Guvern și de la o companie de stat

Mara Mareș, președinta Tineretului Național Liberal (TNL) din octombrie 2017 și până în prezent, a fost numită consilier de stat la Cancelaria premierului în februarie 2021, potrivit CV-ului de la Guvern.

Anterior a fost deputat în legislatura 2016-2020, dar la finalul de mandat nu a mai prins loc pe liste la următoarele alegeri.

Ea este fiica lui Ioan Mareș, un important om de afaceri, consilier judeţean PNL în Brașov și fost lider al PNL Făgăraș.

Mara Mareș este absolventa a Liceului "St. Clare's" din Oxford si a Facultatii de Studii Europene si Internationale din cadrul King's College, University of London.

Anul trecut, Aceasta a încasat venituri salariale de peste 116.000 lei din următoarele surse:

- 101.720 lei ca și consilier de stat la Guvern

- 14.370 lei ca membru în Consiliul de adminstrație al companiei de stat Formenerg (societate de formare profesională a energeticienilor).

Nu deține proprietăți ori mașini. Are un cont curent de peste 5.600 de euro deschis la ING Bank, iar la datorii are trecut un împrumut studențesc de 15.235 de lire sterline contractat în anul 2013 în marea Britanie, care este scadent în anul 2040.

Ce avere are consilierul de stat Mădălina Turza: Venituri de peste 115.000 lei de la Guvern

Mădălina Turza, vicepreședinte PNL Sector 6, este o militantă pentru drepturile copiilor cu dizabilități din România, cu peste 15 ani de experiență în domeniul drepturilor omului și educației incluzive. A fost numită consilier de stat în Cancelaria premierului din 1 martie 2021 (în Guvernul Cîțu) și până în prezent.

Anterior a fost președinte, cu rang de secretar de stat, la Autoritatea națională pentru drepturile persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții.

Potrivit declarației de avere, anul trecut a încasat venituri din salarii de 115.200 de lei de la Secretariatul General al Guvernului. Soțul său, Silviu Turza a încasat peste 120.000 de lei de la Inspectoratul General pentru Imigrări.

Soții Turza dețin un apartament de 76 mp în București, cumpărat în anul 2008 și 2 mașini - un BMW Seria 1 fabricat în 2012 și un Opel Astra fabricat în 2008.

La capitolul datorii figurează un credit de 55.000 de euro contractat în anul 2008 la Unicredit, care este scadent în anul 2038.

Ce avere are consiliera de stat Alina Pădeanu: Împrumut de 25.000 de euro și apartament cumpărat în București

Alina Pădeanu a fost numită la data de 6 ianuarie 2022 în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului Ciucă.

Este diplomat de carieră şi a lucrat în serviciul central al Ministerului Afacerilor Externe (1998-2003), dar şi la Reprezentanța Permanentă a României la UE (2003-2011).

Din 2012, s-a alăturat Serviciului European de Acțiune Externă, iar pentru o perioada de un an (2013-2014) a avut funcția de consilier detașat de UE la Oficiul Președintelui Adunării Generale a ONU.

Potrivit declarației de avere, Alina Pădeanu a încasat anul trecut venituri salariale de 75.910 lei de la Ministerul Afacerilor Externe, iar de la Serviciul European de Acțiune Externă a încasat peste 9.500 de euro.

Anul trecut s-a împrumutat cu 25.000 de euro de la Camelia Oaida, împrumut care este scadent în 2023 și și-a cumpărat un apartament de 46,5 mp în București. Aceasta mai deține o cotă parte (1/8) într-un alt apartament de 70 mp tot în București, dobândit prin moștenire.

Conduce o mașină Ford fabricată în 1998. La capitolul economii, deține un depozit bancar de 7000 de euro la ING Bruxelles și încă 5.000 de euro în fonduri de investiții (inclusiv pensii private) la aceeași bancă.

Ce avere are consilierul de stat Mihnea Claudiu Drumea: Venituri de peste 213.000 lei

Mihnea Claudiu Drumea, profesor universitar la Universitatea Spiru Haret din Constanța și la Academia Navală 'Mircea cel Bătrân' din Constanța, a fost numit consilier de stat la Cancelaria premierului Ciucă în data de 2 martie.

Anterior, acesta a fost secretar de stat la Ministerul Muncii, potrivit CV-ului de la Guvern.

Conform declarației de interese, acesta este vicepreședinte PNL Constanța.

Anul trecut acesta a încasat venituri salariale de peste 213.000 lei din următoarele surse:

- 87.300 lei de la Ministerul Muncii

- 120.000 de lei de la Universitatea Spiru Haret

- 6000 de lei de la Academia Navală Mircea cel Bătrân.

Claudiu Drumea deține împreună cu Roxana Elena Topor un apartament de 100 mp în Constanța, cumpărat în anul 2002.

Acesta a mai declarat două mașini: un Volkswagen Passat fabricat în 2001 și un BMW Seria 3, fabricat în 2013.

În privința economiilor, acesta a a declarat că are în conturi curente peste 22.000 de lei și 10.000 de euro, la care se mai adaugă 95.000 de lei în fonduri de investiții (inclusiv pensii private).

În privința datoriilor, acesta are un credit de 95.000 de euro contractat în anul 2002 la Raiffeisen, care este scadent în 2032.