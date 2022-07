Averile miniștrilor Cabinetului Ciucă Joi, 28 Iulie 2022, 09:55

Adrian Vasilache • HotNews.ro

Averile celor 22 de membri ai Cabinetului Ciucă au crescut în majoritatea cazurilor anul trecut, iar acolo unde acestea au scăzut puternic, cum este cazul ministrului Sorin Grindeanu, care în 2020 a avut venituri mult mai mari ca șef al ANCOM, acesta a putut să împrumute pe cineva cu 540.000 de lei. Alexandru Rafila și Vasile Dîncu de la PSD și Virgil Popescu și Sorin Cîmpeanu de la PNL au cele mai impresionante averi. Majoritatea miniștrilor au mai multe surse de venit, iar, pe lângă bani în conturi și proprietăți, unii dintre ei declară bijuterii și obiecte de artă de zeci de mii de euro.

Guvernul Ciuca Foto: Guvern, Facebook

Cabinetul condus de Nicolae Ciucă, numit în noiembrie 2021, are 20 de miniștri - 9 de la PSD, 8 de la PNL și 3 de la UDMR, iar singura femeie din Executiv este Gabriela Firea. Guvernul este condus de premierul Nicolae Ciucă și de doi vicepremieri - Sorin Grindeanu (PSD) care este și ministru al Transporturilor și Hunor Kelemen (UDMR).

HotNews.ro a trecut în revistă la finele anului trecut averile miniștrilor Cabinetului Ciucă în anul 2020.

De atunci, unii miniștri au fost schimbați, în urma unor acuzații de plagiat ori acuzații DNA, iar în cele ce urmează vă prezentăm ce venituri și averi au declarat aceștia pentru anul 2021.

Averea premierului Nicolae Ciucă: Pensie militară de 215.000 de lei, mai mare decât salariul de la Guvern

Generalul în rezervă Nicolae Ciucă, unul dintre oamenii fideli președintelui Klaus Iohannis, a fost numit premier în 25 noiembrie 2021, iar în luna aprilie 2022 a fost „ales” președinte al PNL în locul lui Florin Cîțu, după un Congres extraordinar la care a fost singurul candidat.

Potrivit declarației de avere completată în iunie 2022, șeful Guvernului PNL-PSD-UDMR a raportat pentru anul trecut venituri cumulate în valoare de 166.129 de lei, pe de o parte ca ministru al Apărării (peste 148.000 de lei), iar ulterior ca premier (peste 17.000 lei).

Premierul Ciucă, care consideră că pensiile militare nu ar fi pensii speciale, ci pensii de serviciu, a încasat anul trecut de la Ministerul Apărării o pensie de serviciu de aproximativ 215.000 de lei.

Soția sa, Cristina Maria Ciucă, a încasat, de asemenea, anul trecut o pensie de serviciu de 59.500 de lei de la Ministerul Apărării.

În privința proprietăților și bunurilor deținute, situația a rămas neschimbată comparativ cu 2020. Astfel, Nicolae Ciucă și soția sa dețin o casă de 232 de metri pătrați construită în 2017 la Balotești, sat Dumbrăveni. Tot acolo, familia Ciucă are și un teren intravilan de aproape 600 de metri pătrați. Soții Ciucă mai dețin un teren intravilan de 2.829 de metri pătrați în comuna Pielești din județul Dolj.

Premierul are și două autoturisme Toyota - Corolla, fabricată în 2006, și RAV4, fabricată în 2020.

Averea vicepremierului Sorin Grindeanu: A împrumutat pe cineva cu 540.000 de lei

Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu, care din noiembrie 2021 ocupă poziția de vicepremier și ministru al Transporturilor, s-a confruntat cu o scădere puternică a veniturilor anul trecut după ce a renunțat la poziția de președinte al Autorității de reglementare în Comunicații (ANCOM).

Astfel, dacă în anul 2020 Sorin Grindeanu a raportat venituri de peste 530.000 de lei ca președinte al ANCOM, anul trecut vicepremierul a încasat în total peste 154.800 de lei, din care cea mai mare parte - peste 138.000 de lei pentru perioada cât a fost deputat și ulterior, încă peste 16.000 de lei ca ministru al Transporturilor.

Sorin Grindeanu a acordat însă unei persoane fizice un împrumut de peste 540.000 de lei, iar în 12 iulie 2021 și-a vândut apartamentul de 66 mp din Timișoara cu 82.500 de euro către Corneliu și Adriana Ritt.

Familia Grindeanu mai deține însă un teren intravilan de 503 mp în Comuna Giroc din Timiș, unde are și o casă de 205 mp.

Soția sa, Mihaela Teodora Grindeanu, a încasat anul trecut 4266 lei ca farmacistă la Timi Farm SRL din Timișoara și încă 4151 de lei ca administrator al firmei MS Mega Play din Timișoara.

Averea vicepremierului Hunor Kelemen: Veniturile au crescut la peste 300.000 de lei, încasați de la guvern și UDMR

Președintele UDMR, Hunor Kelemen, vicepremier în Guvernul Ciucă, a încasat anul trecut venituri de peste 309.000 lei din două surse: peste 157.000 de lei de la guvern și peste 151.000 de lei de la UDMR. Veniturile sunt peste cele din anul 2020, când Hunor Kelemen a raportat venituri de peste 290.000 de lei.

Soția sa, Eva Czezar Kelemen a încasat de la UDMR suma de 91.404 lei anul trecut.

Soții Kelemen dețin mai multe terenuri și case, după cum HotNews.ro a relatat anul trecut.

Familia Kelmen are în conturi peste 325.000 de lei și un depozit de 30.000 de lei, precum și tablouri de la artiști contemporani estimate la 6.000 de euro.

Averea ministrului de Finanțe Adrian Câciu: Veniturile au crescut în medie la 15.245 lei pe lună, cea mai mare parte de la stat

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a câștigat în 2021, în medie, 15.245 lei pe lună, din funcția de consilier pe probleme economice la PSD, consilier al primarului din Buzău (Constantin Toma), ministru al finanțelor și drepturi de autor la Mccann Profesional, conform declarației de avere.

Veniturile lui Câciu au crescut de la peste 161.000 lei în anul 2020 la peste 182.000 de lei anul trecut.

Mai exact, Adrian Câciu a încasat anul trecut:

79.156 lei din funcția de consilier PSD

44.186 din lei din consilier al primarului din Buzău

14.601 lei din funcția de ministru al Finanțelor

45.000 lei drepturi de autor de la Mccann Profesional

Contul de la Banca Transilvania a crescut de la 21.500 lei (cât era în fosta declarație de avere), la 35.000 lei, dar cel de la Banca Românească a coborât de la 2.300 lei, la 1.300 lei.

În ceea ce privește proprietățile, au rămas aceleași: un apartament de 42 metri pătrați (50%) și tot jumătate din ceea ce se numește “spații comerciale / producție”. Interesant este că din a doua proprietate, care se află și în declarația de avere anterioară, nu apare că ar obține venituri.

Declarația de interese este acum goală, nu mai figurează că a fost mason, membru în Asociația “Marea Lojă Națională din România” și în Asociația de Administrare a Ritului Scoțian. El a declarat anul trecut că s-a retras din masonerie de câțiva ani.

Averea ministrului de interne, Lucian Bode: S-a împrumutat de 100.000 de euro. Soția sa, angajată câteva luni în Ministerul Educației

Liberalul Lucian Bode a încasat anul trecut venituri salariale de 169.128 de lei ca ministru al Afacerilor Interne, nivel similar cu veniturile din 2020 când a fost ministru al Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și apoi ministru de Interne.

Spre deosebire de situația din 2020, Lucian Bode și-a trecut în recenta declarație de avere la capitolul datorii că a luat în acest an 100.000 de euro de la o persoană fizică prin contract de împrumut notarial, împrumut care este scadent în 2023.

Soția sa, Karina Bode, a încasat 48.562 de lei ca salariat la Grădinița nr. 12 din Zalău și 13.978 de lei ca salariat în Ministerul Educației și Cercetării (str. Clucerului nr 78). În strada Clucerului 78 din București are sediul Organismul Intermediar pentru Programul Operational Capital Uman (OI POCU) din Ministerul Educației.

HotNews.ro a solicitat ministrului Bode clarificări pe tema veniturilor obținute de soția sa de la Ministerul Educației, având în vedere controversa iscată anul trecut pe acest subiect.

Mai exact, Ministerul Educației a susținut în 25 august 2021 că “nu a fost înregistrată nicio cerere de detașare în interesul învățământului pe numele doamnei Karina Bode”, după ce Edupedu.ro a scris că ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, și ministrul Internelor, Lucian Bode, ar fi instalat-o în 20 august 2021 pe educatoarea Karina Bode, soția ministrului Bode, la Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație din subordinea Ministerului Educației, „pe un post dedicat”.

Ulterior, și ministrul Educației Sorin Cîmpeanu i-a luat apărarea soției lui Lucian Bode și a negat că ar fi fost angajată în Ministerul Educației, declarând la Digi24:

„Doamna Karina Bode nu este angajată nici a Ministerului Educației, nici a Centrului Național de Evaluare și Politici în Educație. Doamna Karina Bode, din câte știu, este o educatoare cu o experiență de 26 de ani. (..) Mai mult decât atât, nu s-a înregistrat nicio cerere de detașare în interesul învățământului. (...)

Mi-a spus că nu și-a dorit și nu-și va dori vreodată vreo funcție de conducere. Este vorba de un loc de muncă pentru un om care se mută dintr-un oraș în alt oraș. Vă întreb pe dumneavoastră, ce ar trebui să facă, doar pentru că e soție de ministru să nu mai fie angajată niciunde, nu? Și 26 de ani de experiență, 26!”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Digi24, citat de Antena 3.

Ce spune acum Lucian Bode despre angajarea soției sale la Ministerul Educației

La solicitarea HotNews.ro de a clarifica modul în care a ajuns Karina Bode angajată în Ministerul Educației, ministrul Lucian Bode a declarat:

„În perioada ianuarie-octombrie 2021 Karina Bode și-a desfășurat activitatea în cadrul Grădiniței nr 12 Zalău; în octombrie 2021 a fost detașată în cadrul Direcției OI POCU din Ministerul Educației, pe un post contractual de execuție, pe perioada octombrie 2021-aprilie 2022. Așadar, este vorba despre o procedură transparentă, permisă de lege și de care pot beneficia cadrele didactice”.

Din primăvara acestui an, Karina Bode, fostă directoare de grădiniță în Zalău, a preluat prin concurs un post de director de grădiniță din București.

Averea ministrului de Externe, Bogdan Aurescu: Un apartament mai puțin decât în 2020, cel al soției

Ministrul Afacerilor externe, Bogdan Aurescu, și-a trecut în declarația de avere aferentă anului 2021 că deține doar două apartamente în București: unul de 60 metri pătrați dobândit în anul 1991 și un apartament de 77,35 mp dobândit în 2014.

În declarația de avere semnată la finele anului 2021, care viza veniturile din 2020, Bogdan Aurescu raportase și un al 3-lea apartament de 50,83 mp dobândit în 2011, dar al cărui titular este Aurescu Garofița, soția sa.

Acest apartament nu mai apare în declarația de avere semnată în 14 iunie 2022, deși în dreptul veniturilor obținute în anul 2021 de soția sa apare suma de 4.950 de lei obținută din închiriere apartament.

De notat că, potrivit legii, se declară bunurile deținute la momentul semnării declarației de avere, în timp ce veniturile raportate sunt aferente ultimului an fiscal întreg, care în acest caz este 2021.

HotNews.ro a solicitat către MAE o clarificare privind această situație și vom reveni cu răspunsuri imediat ce le vom primi.

În privinta veniturilor salariale, Bogdan Aurescu a încasat anul trecut venituri aproape similare cu cele din 2020, astfel:

166.089 lei de la Ministerul Afacerilor Externe

94.553 de lei de la Universitatea din București

18.051 de lei de la SNSPA

9.000 de lei de Universitatea 'Nicolae Titulescu'.

Aurescu a mai avut anul trecut venituri și din activități independente, încasând din drepturi de autor suma de 4.802 de lei de la Editura C.H. Beck, precum și suma de 6.480 de lei de la Universitatea din București.

Soția sa, angajată tot în Ministerul Afacerilor Externe, a câștigat anul trecut 87.241 de lei.

Averea ministrului Justiției, Cătălin Predoiu: Venituri de peste 320.000 de lei din servicii de avocatură și ceasuri și tablouri de 45.000 de euro

Liberalul Cătălin Predoiu, care a fost numit ministru al Justiției în noiembrie 2021, a raportat pentru anul trecut venituri de 118.896 de lei ca deputat, apoi 11.407 lei ca membru CSM și 14.600 lei ca ministru.

În plus, Predoiu a declarat venituri de peste 320.000 de lei din servicii de avocatură. Aceste venituri au fost cel mai probabil obținute anterior numirii sale ca ministru al Justiției și membru CSM.

La Baroul București apare, de altfel, că Predoiu și-a încetat dreptul de exercitare a profesiei de avocat la 25 noiembrie 2021 pe motiv de incompatibilitate.

Cătălin Predoiu și-a trecut în CV-ul de la Guvern că a fost titular la cabinetul său de avocatură în perioada februarie 2021-25 noiembrie 2021, după ce a fost ministru al Justiției și membru CSM în perioada noiembrie 2019-decembrie 2020 și apoi din noiembrie 2021 până în prezent.

Cătălin Predoiu nu declară terenuri ori apartamente sau case de vacanță, dar mai deține ceasuri și obiecte de artă, tablouri, cărți dobândite în perioada 2000-2022 și estimate la 45.000 de euro.

Averea ministrului Apărării, Vasile Dâncu: Depozite de peste 2 milioane lei și tablouri și bijuterii de peste 45.000 de euro

Ministrul PSD al Apărării, Vasile Dîncu, a încasat anul trecut venituri salariale de peste 243.000 de lei, din următoarele surse:

3.083 lei de la Ministerul Apărării

130.333 lei de la Senat

106.076 lei de la Universitatea București

1909 lei - indemnizație doctorat de la Universitatea Babeș Bolyai

1909 lei - salariu 2020 de la IRES

Soția sa, Maria Dîncu, a încasat anul trecut 62.140 de lei din activitatea didactică desfășurată la Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr.

Vasile Dîncu, unul dintre cei mai bogați miniștri PSD din Guvernul Ciucă, și-a deschis anul trecut două depozite în valoare de 2 milioane de lei la Unicredit Bank. La aceeași bancă, Dîncu a deschis în 2010 un depozit de 184.000 de lei și un cont curent de peste 46.000 de euro.

În plus, acesta mai deține tablouri, bijuterii din aur, sculpturi, gravuri și timbre, dobândite în perioada 2008-2015 cu o valoare estimată la 45.000 de euro.

Averea ministrului Digitalizării, Sebastian Burduja: două terenuri și două apartamente primite prin donație, plus o casă cumpărată în SUA

Liberalul Sebastian Burduja, fiul bancherului Marinel Burduja, fost vicepresedinte Bancorex, a preluat în luna mai 2022 funcția de ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Sebastian Burduja declară două terenuri agricole în localitatea Dochia din județul Neamț - unul de peste 25.000 de metri pătrați, iar altul de 16.400 metri pătrați, dobândite prin donație în anul 2017.

Sebastian Burduja mai deține un apartament de 163 metri pătrați în București, dobândit tot prin donație, în anul 2013, un alt apartament de 131 metri pătrați în Năvodari, dobândit tot prin donație în anul 2014 și o casă de locuit de 175 metri pătrați în SUA, cumpărată în anul 2013 împreună cu soția sa Emmaline Holland Gayk.

La capitolul autoturisme, Burduja deține un Chrysler fabricat în 1979 și o Honda CBR fabricată în 2006, ambele dobândite prin contract de vânzare cumpărare. Ministrul liberal a mai declarat ceasuri și bijuterii de 9.000 de euro dobândite în perioada 2015-2022.

În privința activelor financiare, Sebastian Burduja are la Bank of America un cont curent de 13.518 dolari și un depozit de 59.228 de dolari, ambele deschise în 2008. Acesta mai are două conturi curente deschise în 2016 la Raiffeisen Bank - unul de 2226 euro, iar altul de 40.456 de lei și două conturi curente la Revolut - unul de 2406 lei, iar altul de 3928 de dolari, deschise în 2019.

La împrumuturi pe care le-a acordat în nume personal apare suma de 85.050 de euro cu explicația „promisiune bilaterală vânzare cumpărare apartament conform încheiere nr. 1671 din 2021”.

În privința datoriilor, Sebastian Burduja are un credit ipotecar de 476.355 dolari contractat în anul 2015 la Chase Bank SUA pentru o perioadă de 30 de ani, scadența fiind anul 2045.

La capitolul venituri, Sebastian Burduja a raportat pentru anul trecut venituri din salarii de aproape 235.000 de lei de la Camera Deputaților, în timp ce soția sa, Emmaline Burduja, a încasat venituri de peste 275.000 de lei ca expert senior la Banca Mondială.

Cei doi au mai raportat venituri din închirierea bunurilor în valoare de 55.106 lei și respectiv 60.000 de dolari. Pentru terenurile agricole din Dochia date în arendă, Burduja a încasat 2.370 de lei.

Averea ministrului MIPE, Marcel Boloș: Conturi și depozite de peste 1,01 milioane de lei

Marcel Boloș care a intrat în Guvernul Ciucă abia în acest an deține un apartament de 63,5 mp în Bihor, cumpărat în anul 2003, încă un apartament de 66,7 mp în Cluj-Napoca, cumpărat în anul 2019 și un teren extravilan de 751 mp în Măgești (Bihor), cumpărat în 2010.

Boloș are deschise conturi curente curente și depozite în lei la mai multe bănci în valoare de peste 1,01 milioane de lei, iar la capitolul datorii are un credit de 200.000 de lei contractat în anul 2019 la BT, a cărui scadență este în 2029.

În privința veniturilor, Marcel Boloș a încasat anul trecut peste 391.000 de lei, din următoarele surse:

279.212 lei ca director general la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest

111.754 lei ca profesor universitar doctor la Universitatea din Oradea

857 lei ca membru în comisia de doctorat la Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia.

Întrebat luna trecută la Antena 3 care este 'secretul' unui bugetar care a adunat în conturi un milion de lei, Boloș a spus că a avut câte două locuri de muncă și funcţii de conducere şi că nu are pe nimeni în întreţinere. Ministrul a mai precizat că nu este singurul bugetar care reușește să facă mulți bani, iar întrebat ce trebuie să facă o persoană care vrea să strângă un milion de lei, aşa cum a făcut el, a spus că aceasta trebuie „să se pregătească din tinereţe”.

Averea ministrului Economiei, Florin Spătaru: Venituri de peste 305.000 lei de la Damen Workforce România

Florin Spătaru, care a preluat Ministerul Economiei în noiembrie 2021 la propunerea PSD, a coordonat 12 ani Departamentele HR & Legal, HSE, Administrativ a Santierului Naval Damen Galati, lucrând în domeniul naval (proiectare și ulterior în cadrul diferitelor departamente ale Damen) din 1995.

Acesta a declarat că a încasat anul trecut venituri de peste 305.000 de lei de la Damen Workforce România și 14.616 lei pentru ultima luna din 2021 ca ministru al Economiei.

Florin Spătaru este absolvent al unui curs specializat pe HR al London Business School, iar în ultimii 8 ani a ocupat postul de președinte al ANCONAV, Asociatia nationala a Constructorilor de Nave din Romania.

Soția sa, Beatrice Butucescu, a încasat un salariu de 52.450 de lei de la Liceul de Arte Dimitrie Cuclin din Galați.

Cei doi dețin două case de locuit în Galați, una de 94 mp, iar alte de 211 mp, dobândite în anii 2011 și 2013. În plus, aceștia mai dețin 3 terenuri intravilane, agricole și extravilane cu o suprafață cumulată de peste 20.000 de mp.

Ministrul Spătaru mai deține bijuterii și obiecte de artă estimate la 35.000 de euro, dobândite în perioada 2001-2022, peste 300.000 de lei în conturi curente și depozite și 1.000 de acțiuni în valoare de 10.000 lei la Electrica SA.

La capitolul datorii, Florin Spătaru are două credite în euro contractate la BCR, unul de 33.000 de euro contractat în 2015 și scadent în 2036, iar altul de 5.000 de euro contractat în 2006 și scadent în 2026. Ministrul mai are și un credit de 30.000 de lei contractat în 2015 la unicredit bank, care este scadent în 2024.

Averea ministrului Energiei, Virgil Popescu: Multe proprietăți și depozite. El e acționar la MKB Romexterra bank, iar soția la OMV Petrom

Virgil Popescu, ministrul PNL al Energiei, este unul dintre cei mai bogați miniștri din Cabinetul Ciucă, acesta deținând multe proprietetăți, multe dintre ele fiind din moșteniri și partaj succesoral, precum și depozite în bănci și acțiuni la multe firme.

La acest capitol, situația nu s-a schimbat cu mult în 2021 comparativ cu cea din 2020.

Astfel, Virgil Popescu a raportat pentru 2021: cinci terenuri intravilane cu o suprafață cumulată de peste 25.000 de metri pătrați (mp) în Drobeta Turnu Severin și într-un sat din Mehedinți, trei terenuri forestiere cu o suprafață cumulată de 7.400 mp în trei sate din județul Mehedinți și încă șapte terenuri agricole cu o suprafață cumulată de aproape 95.000 de mp în mai multe sate din judetul Mehedinți.

De asemenea, deține o casă de locuit de 61,5 mp în Drobeta Turnu Severin, o casă de vacanță de 200 mp (donație de la părinți) în satul Vrancea din Mehedinți și două apartamente (având ca titular pe soția sa Negulescu Laura) în București și Drobeta Turnu Severin, ambele cumpărate în anul 2007.

În privința plasamentelor și investițiilor, în declarația de avere a ministrului Energiei apare că Virgil Popescu și soția sa, Laura Negulescu, dețin acțiuni sau părți sociale la 10 societăți, printre care și Petrom (171 acțiuni în valoare de 77 lei) și Lavist SRL (9 părți sociale - 190 lei).

În 2019, Profit.ro scria că Virgil Popescu deține 5% din părțile sociale ale firmei Lavist SRL, care operează trei benzinării Petrom în județul Mehedinți, la Cujmir, Vânju Mare și Șimian. Soția sa, Laura Negulescu, controla 95% din capitalul firmei și este și administrator al acesteia.

Potrivit Profit.ro, Laura Negulescu este fiica fostului primar al Orșovei din perioadele 1986-1989 și 2004-2008, Constantin Negulescu, totodată colonel SRI în rezervă și fost director executiv al Regiei RASIROM a SRI în anii ’90.

Contactat acum de HotNews.ro pentru detalii pe acest subiect, ministrul Virgil Popescu a spus că și-a vândut acțiunile și părțile sociale de la Petrom și Lavist SRL încă de la finele lui 2019 și că acțiunile și participațiile menționate acum în declarația de avere la Petrom și Lavist SRL aparțin soției sale.

De altfel, în declarația de interese aferentă anului 2021, Virgil Popescu a trecut că este asociat sau acționar doar în firmele: Automotors SRL Mehedinți (16 părți sociale - 160 lei), Rolavist SRL Mehedinți (20 părți sociale), MKB Romextera Bank București (998 acțiuni - 2495 lei) și Vilago Design SRL (6 părți sociale).

În privința veniturilor din salarii, Virgil Popescu a încasat anul trecut peste 164.000 de lei din următoarele surse:

127.760 lei ca ministru al Energiei,

25.552 lei ca ministru al Economiei

11.208 de la Universitatea din Craiova.

Soția sa a încasat 43.276 de lei de la firma Vilast Consult, dar și dividende de 133.200 lei de la firma Lavist SRL, 19.988 lei de la firma Vilast Consult SRL și încă 8.400 de lei din închirierea unui apartament.

Averea ministrului Mediului, Barna Tanczos: Venituri de peste 170.000. O casă și mai multe terenuri

Ministrul UDMR al Mediului, Barna Tanczos, a încasat anul trecut venituri salariale de peste 170.000 de lei ca ministru al Mediului, în ușoară creștere față de salariul de peste 148.000 de lei obținut în 2020 ca senator.

Soția sa, Szidonia Katalin Tanczos, a avut venituri salariale de peste 46.000 de lei de la Universitatea Sapientia din Cluj Napoca.

Averea celor doi soți Tanczos nu a suferit mari modificări anul trecut comparativ cu situația din 2020.

Astfel, familia Tanczos deține deține la Sincrăieni, județul Harghita, două terenuri intravilane (de 549 metri pătrați, respectiv 346 metri pătrați) și trei terenuri agricole (4.000 de metri pătrați, 24.500 de metri pătrați și 20.900 de metri pătrați). În aceeași comună, ministrul Tanczos are o casă de locuit de 283 mp.

Soția ministrului Mediului, Szidonia Tanczos, este asociat unic al firmei Green Farm SRL, către care a fost acordat și un împrumut de 763.400 de lei anul trecut.

Averea ministrului Dezvoltării, Attila Cseke: Venituri de peste 150.000 de lei, un teren și o casă

Ministrul Dezvoltării, Attila Cseke, a încasat anul trecut venituri salariale de peste 150.000 de lei ca ministru al Mediului, în ușoară creștere față de cei peste 141.000 de lei încasați în 2020 ca senator.

Soția sa, Iuliana Cseke, a încasat anul trecut 64.641 de lei ca și consilier parlamentar în Camera Deputaților.

În rest, Attila Cseke deține în continuare un teren intravilan cu o suprafață de 1684 metri pătrați în Oradea, județul Bihor, și o casă de locuit de 191 mp în aceeași localitate. Familia Cseke are două autoturisme: Skoda Superb fabricat în 2017 și VW Golf fabricat în 2019.

Averea ministrului Muncii, Marius Budăi: A cumpărat două autoturisme și a vândut alte două mașini

Ministrul PSD al Muncii, Marius Budăi, a încasat anul trecut venituri salariale de peste 155.000 de lei, ca deputat și ulterior ministru, nivelul veniturilor fiind similar celor din 2020.

Nu sunt schimbări nici în privința proprietăților. Marius Budăi deține împreună cu soția sa, Veronia Simona Budăi, un teren intravilan de 464 mp și o casă de locuit de 142 mp în comuna Curtești, județul Botoșani, ambele luate prin programul Prima Casă.

Schimbări apar însă la capitolul autoturisme. Familia Budăi avea anul trecut 3 autoturisme: un Mercedes fabricat în 2017, un Audi A3 fabricat în 2006 și un BMW X1 fabricat în 2010 (acesta din urmă apărea și în declarația de anul trecut).

În plus, în noua declarație de avere, ministrul Budăi a trecut 2 autoturisme vândute anul trecut: unul cu 20.000 de lei către Constantin Grădinaru și altul vândut cu 1000 de euro către Pintilei Lăcrămioara.

Contactat de HotNews.ro, ministrul Budăi a explicat că într-adevăr în 2021 a cumpărat 2 autoturisme (Mercedes-ul fabricat în 2017 și Audi A3 din 2006) și a vândut alte două autoturisme ale familiei: cel de 20.000 de lei era un X3, iar cel de 1000 de euro era un Renault, ambele fabricate în 2004 care apar în declarațiile anterioare de avere.

Averea ministrului Sănătății, Alexandru Rafila: A vândut un teren cu peste 510.000 euro și a împrumutat o rudă cu 235.000 euro

Ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rafila, medic microbiolog, fost șef al Laboratorului de microbiologie al Institutului Matei Balș, este unul dintre cei mai bogați miniștri ai Cabinetului Ciucă.

Anul trecut, Rafila a împrumutat o rudă cu 235.000 de euro, a vândut un teren intravilan cu 510.000 euro și un apartament cu 67.500 de euro.

După aceste tranzacții, Alexandru Rafila a rămas anul trecut cu 2 terenuri intravilane, unul cu suprafață de 800 mp în Otopeni și unul cu o suprafață de 1040 mp în Râșnov, Brașov.

Mai deține un teren agricol de 2,3 hectare (ha) în Crevedia și un teren extravilan de 1420 mp (moștenire) în Corbeanca. Alexandru Rafila are două apartamente, unul de 127 mp în București, iar altul de 140 mp în Voluntari și o casă de locuit de 330 mp în Râșnov.

Rafila are un autoturism Volkswagen, fabricat în 2018.

La capitolul active financiare, Rafila are printre altele un cont curent de peste 256.000 de euro la Banca Transilvania, un depozit bancar de peste 200.000 de euro la Raiffeisen. Rafila mai avea anul trecut un cont curent de peste 15.000 de dolari la Raiffeisen, un cont curent de peste 132.000 de lei la BT și încă un depozit de peste 120.000 de lei la Raiffeisen.

Nu în cele din urmă, Alexandru Rafila mai deține 103.500 de euro în numerar - casetă valori.

La capitolul plasamente și investiții, Rafila deținea anul trecut acțiuni la Transgaz (în valoare de 430.200 de lei), la Banca Transilvania (în valoare de 148.935 lei), la Teraplast (ăn valoare de 370.562 lei).

Acesta a încasat și dividende anul trecut de la Transgaz - 7733 lei și de la banca Transilvania - 4650 lei.

În privința veniturilor, acesta a încasat peste 370.000 de lei, din următoarele surse:

41.842 de lei de la Camera Deputaților

14.602 de lei de la Ministerul Sănătății

110.614 lei de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”

103.649 lei de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila

Averea ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu: Venituri anuale de peste 413.000 lei

Ministrul al Educației, Sorin Cîmpeanu, care este și vicepreședinte al PNL, a încasat anul trecut venituri salariale în valoare de peste 413.000 lei din următoarele surse:

235.058 lei de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

24.804 lei de la Academia de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu Sisești

153.312 lei ca ministru al Educației

Soția sa, Carmen Laura Cîmpeanu, a încasat 252.444 lei din activitatea didactică și de cercetare de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și încă 19.878 lei din activități de evaluare de la Agenția Română de Asicurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

În privința proprietăților și a bunurilor deținute, lucrurile nu s-au schimbat mult față de de 2020. Astfel, familia Cîmpeanu deține un teren intravilan de 1479 de mp în orașul Otopeni, Ilfov. Tot aici aceștia mai au o casă de 486 mp. În plus, cei doi mai dețin un apartament de 72 mp în București.

Mai au în continuare aceleași 3 mașini: o Dacia fabricată în 1980, cumpărată cu 2.400 de lei și un Fiat din 1973 cumpărat cu 20.000 de lei, ambele mașini pe numele soției. El deține un BMW fabricat în 2013 pe care a plătit 20.000 de euro (schimb +diferență).

În privința activelor financiare, cei doi dețin în conturi curente peste 284.000 de lei și mai au și un cont curent de peste 94.000 de euro.

Cîmpeanu mai deține acțiuni în valoare de 1.000 de lei la SC ITM Amiro, a împrumutat cu 8.000 de euro pe un anume Radu Cătălin.

În privința datoriilor, familia Cîmpeanu are 3 credite contractate în anul 2017 la Banca Transilvania în valoare cumulată de 255.000 de lei care sunt scadente în acest an.

Tot în acest an sunt scadente alte 2 credite în valoare cumulată de 24.800 de lei, care au fost contractate în 2018 și 2019 de la BCR. Un alt credit de 34.000 de lei, care a fost contractat tot de la BCR în 2019 va fi scadent la anul.

Averea ministrului Turismului, Daniel Cadariu: 4 terenuri, un apartament și o casă în Gura Humorului

Ministrul PNL al Turismului, Daniel Cadariu, a încasat anul trecut venituri de peste 138.000 de lei, astfel:

124.388 de lei ca senator

14.481 lei ca ministru în ultima lună din 2021.

Soția sa, Gabriela Adriana Cadariu, a încasat 21.644 lei ca administrator al firmei SC Danadi Prod com SRL din Păltinoasa. De altfel, familia Cadariu a acordat în decembrie 2021 un împrumut de 221.500 de lei către această firmă la care deține acțiuni.

Daniel Cadariu deține, potrivit declarației de avere, patru terenuri intravilane de mii de metri pătrați, un apartament de 72 mp și o casă de 180 mp în Gura Humorului, Suceava.

Acesta are 3 conturi curente deschise la Raiffeisen Bank în care are 45.000 de dolari, 85.000 de euro și 3046 de lei.

Daniel Cadariu a primit înapoi anul trecut de la PNL suma de 99.954 de lei, contribuția la campania electorală parlamentară din 2020.

Averea ministrului Familiei, Gabriela Firea: Bijuterii și tablouri estimate la 240.000 de euro

Gabriela Firea, ministrul PSD al Familiei, a încasat anul trecut aproximativ 140.000 de lei, ca senator (124.609 lei în perioada ianuarie-noiembrie 2021) și ulterior ca ministru (14.692 lei).

Soțul său, Florentin Costel Pandele, a încasat anul trecut peste 116.000 lei ca primar al orașului Voluntari.

Gabriela Firea deține alături de soțul ei, Florentin Pandele, un teren intravilan (1.500 mp) și unul extravilan (60.000 mp) în Sinești, județul Ilfov, precum și două terenuri intravilane în Petrăchioaia (2.260 mp). De asemenea, cei doi au o casă cu o suprafață de 240 mp în Petrăchioaia, județul Ilfov.

Firea are un autoturism Mercedez Benz, fabricat în 2010, și deține bijuterii și tablouri în valoare estimată la 240.000 de euro.

După căsătorie, Gabriel Firea a împrumutat cu 41.000 de euro trei persoane fizice (Gheorghe Corina, Tarcevschi Alina și pe Cobzaru Angelica). Familia Pandele-Firea nu avea datorii anul trecut.

Averea ministrului Culturii, Lucian Romașcanu: O casă și un teren în Mogoșoaia. Ceasuri și bijuterii estimate la 15.000 de euro

Ministrul PSD al Culturii, Lucian Romașcanu, a încasat anul trecut 141.775 lei ca senator și i-a fost returnată de către PSD și suma de 130.000 de lei - contribuția sa la campania electorală din 2020.

Soția sa, Gabriela Otilia Romașcanu, a încasat 75.600 de lei ca indemnizație de creștere copil. Cei doi dețin o casă de 216 mp și un teren intravilan de peste 500 mp în Mogoșoaia, Ilfov.

Soții Romașcanu mai dețin și 2 autoturisme: un Mercedes fabricat în 2008 și o Toyota fabricată în 2020, precum și ceasuri și bijuterii estimate la 15.000 euro.

Averea ministrului Sportului, Eduard Novak: Premiu de peste 544.000 lei pentru medalia de argint de la Tokyo

Eduard Novak, singurul campion paralimpic din istoria României, a încasat anul trecut peste 170.000 de lei ca ministru al Sportului în Guvernul PNL-PSD-UDMR condus de Nicolae Ciucă.

Soția sa, Laura Novak, a câștigat 3171 lei ca secretar general la Club Sportiv intersport din Miercurea Ciuc, încă 67.026 lei de lei ca psiholog și tehnician protezist la SC Medexpert din Miercurea Ciuc.

Eduard Novak deține singur ori împreună cu soția sa, Laura Novak, patru terenuri intravilane de mii de metri pătrați în Harghita Băi, Miercurea Ciuc și Sântimbru, dobândite prin cumpărare ori donație.

Familia Novak mai deține un teren agricol de 2000 mp și un teren extravilan de 2800 mp în Miercurea Ciuc. Cei doi mai dețin trei apartamente în Miercurea Ciuc și unul în Budapesta.

Cei doi au în conturi curente la BCR și CEC peste 580.000 de lei.

Eduard Novak are un autoturism Skoda Octavia, fabricată în 2012. Controlează împreună cu soția sa, în cote egale, firma SC Medconsult SRL, în timp ce soția sa deține integral firma SC Medexpert SRL.

Anul trecut, la Tokyo, Eduard Novak a înregistrat a cincea participare la Jocurile Paralimpice și a cucerit medalia de argint în proba de urmărire individuală 4.000 m.

În declarația de avere, Eduard Novak și-a trecut că a încasat 554.344 lei de la Ministerul Sportului ca premiere pentru rezultatul de la jocurile paralimpice de la Tokyo.

Averea ministrului Agriculturii, Petre Daea: Mai multe terenuri și case. Icoane, cruciulițe și tablouri estimate la 4.850 de euro

Petre Daea a preluat în această lună funcția de ministru al Agriculturii, post rămas vacant după ce fostul ministru, Adrian Chesnoiu, acuzat de DNA că ar fi intervenit într-un concurs de angajare, și-a dat demisia.

Petre Daea, apropiat de Liviu Dragnea, a mai fost ministru al Agriculturii în Guvernele Grindeanu, Tudose și Dăncilă, dar și în cabinetul lui Adrian Năstase.

Potrivit declarației de avere semnate la 14 iunie 2022, când deținea funcția de membru în Consiliul de Administrație al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Petre Daea a încasat anul trecut 17.000 lei, drepturi salariale de la PSD.

Ca membru în CA-ul acestui Fond, Daea a trecut în declarația de interese beneficii de 7.056 de lei.

În plus, acesta a raportat 19.200 de lei ca activitate deputat, Legea nr. 96, precum și o pensie de 62.400 de lei.

Actuala soție a lui Petre Daea, Camelia Luchian, a încasat un salariu de 143.882 de lei de la Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură (APIA).

În privința proprietăților, Petre Daea deține un teren intravilan de 2891 mp în localitatea Sisești, județul Mehedinți, teren pe care l-a moștenit. În aceeași localitate, Petre Daea mai deține și un teren forestier de 8450 mp.

Soția sa, Camelia Luchian, deține un teren intravilan de 1803 mp în localitatea Buftea, județul Ilfov, pe care l-a cumpărat în anul 2010.

Petre Daea deține împreună cu fosta sa soție, Elena Daea, un apartament de 64 mp în Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, dar și un alt imobil de 211 mp în localitatea Sisești din Mehedinți.

Tot în Sisești Petre Daea deține integral o casă de vacanță de 170 mp pe care a moștenit-o.

Petre Daea deține împreună cu actuala soție, Camelia Luchian, un apartament de 113 mp în București, cumpărat în anul 2019.

Camelia Luchian mai deține 50% dintr-un apartament de 79 mp din Vaslui, încă 50% dintr-un apartament de 61 mp din București. În plus, Camelia Luchian mai deține singură o casă de vacanță de 84 mp în Buftea, Ilfov.

Familia Daea are un autoturism Peugeot fabricat în 2014 și bunuri de preț (obiecte sticla Murano, diverse icoane, cruciulișe și tablouri) estimate la 4850 de euro.

Familia Daea are un depozit bancar de 115.000 de lei și conturi curente de peste 47.000 lei, plus ăncă unul de peste 4.000 de euro.

La capitolul datorii, Petre Daea a trecut 2 credite contractate în 2019 la Raiffeisen, unul de 22.000 de lei care are scandeța în acest an, iar altul de 36.000 de lei cu scandența în 2024.

În plus, Petre Daea mai are un credit de 403.920 lei contractat în anul 2019 la ING care are scadența în 2031. O altă datorie de 9800 lei are scandeță în 2023.