​Cei doi președinți ai Parlamentului Marcel Ciolacu și Florin Cîțu se contrazic în declarații când vine vorba despre modul în care a fost organizată vizita oficială în Ucraina.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu dat explicații joi despre absenţa lui Florin Cîţu, din vizita oficială efectuată în Ucraina precizând că a avut o discuţie telefonică cu acesta înainte de a pleca cu premierul.

Ciolacu a recunoscut că amândoi fuseseră invitaţi în Ucraina dar că „între timp, pe căile diplomatice, s-a creionat această deplasare împreună cu premierul”.

"Eu şi Florin Cîţu am fost invitaţi de preşedintele Ucrainei, între timp, pe căile diplomatice, s-a creionat această deplasare împreună cu prim-ministrul, din punctul meu de vedere corectă, ţinând cont de semnalul politic pe care l-a dat România Ucrainei, că au susţinerea a peste 65% din Parlamentul României în acest moment. (...) Domnul Cîţu a avut un program comun cu preşedintele Parlamentului din Elveţia, Macedonia şi prim-ministrul Bulgariei", a afirmat Ciolacu.

Liderul PSD a mai spus că au fost două delegaţii cu două obiective total separate.

"Au fost două delegaţii cu două obiective total separate. O delegaţie politică reprezentând preşedinţii celor două mari partide din România, având o majoritate de peste 65% în Parlament şi prim-ministrul cu mandat din partea preşedintelui, cum este şi normal, deoarece a fost întâlnirea şi cu preşedintele Ucrainei, şi o delegaţie la nivel european formată din mai mulţi preşedinţi de parlamente. Este corectă abordarea şi eu, personal, cu preşedintele Parlamentului (Ucrainei - n.r.) am avut discuţia că urmează a doua zi să vină domnul Cîţu.

De partea cealaltă, Florin Cîțu îl contrazice pe Ciolacu și susține ca aflat luni, de la partea ucraineană că președintele Camerei Deputaților nu mai vine în vizită pe 27 aprilie.

”Am aflat luni, de la partea ucraineană, care m-a întrebat ce se întâmplă, am aflat despre faptul că domnul preşedinte Ciolacu nu mai vine pe 27. Nu am întrebat când vine, nu am ştiut exact ce se întâmplă, nici nu era treaba mea”, a spus el, adăugând că era o invitaţie adresată Senatului şi nu să meargă împreună cu preşedintele Camerei.

Întrebat dacă Marcel Ciolacu l-a informat despre faptul că nu va mai merge în aceeaşi zi cu el în Ucraina, Florin Cîţu a spus: ”Tocmai v-am spus că am aflat de la partea ucraineană, care m-a sunat. Pe mine, partea ucraineană m-a contactat pentru că voiau neapărat să fiu la acel congres”.

Despre afirmaţiile președintelui PSD, că l-a sunat cu câteva ore înainte de a pleca în vizita oficială, Cîţu a spus: ”Nu, nu m-a sunat”.

Preşedintele Senatului a mai spus că nici premierul Nicolae Ciucă, preşedintele PNL, nu l-a informat despre faptul că va face această vizită.

”Repet, nici nu trebuia să facă aşa ceva. Premierul României, tot din motive de securitate, îşi pregăteşte propriile vizite, la fel, vizita noastră, se ştia că mergem pe 27, nu am vrut să vorbim public depre asta dar eu nu am comunicat cu premierul României, despre vizita domniei sale, pentru că nu aveam de ce”, a mai explicat Florin Cîţu.

Reamintim că în urmă cu două săptămâni a fost anunțată o vizită oficială în Ucraina, la Kiev pe data de 27 aprilie a președinților celor două Camere ale Parlamentului, Florin Cîțu și Marcel Ciolacu.

Pe 26 aprilie, premierul Nicolae Ciucă, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu și ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu au efectuat o vizită în Ucrain, fără președintele Senatului Florin Cîțu.

Ulterior, Florin Cîțu a plecat în vizită la Kiev pe 27 aprilie.