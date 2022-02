POLITIC Joi, 17 Februarie 2022, 13:01

Luminita Pirvu • HotNews.ro

Liderii PSD și PNL Marcel Ciolacu și Florin Cîțu s-au întâlnit din nou, joi, pe tema crizei din economie fără a ajunge la un rezultat comun. La finalul ședințeie Florin Cîțu a declarat că "situaţia este complicată în economie" iar măsurile care trebuie luate în economie nu trebuie "să distorsioneze piaţa". Reamintim că liderii PSD și PNL au avut pe parcursul săptămânii o serie de întălniri pe tema crizei economice fără a ajunge la soluții concrete.

Florin Citu Foto: Guvernul Romaniei

Potrivit surselor HotNews.ro , social-democrații au renunțat la ideea plafonării alimentelor de bază și caută soluții pentru ajuta producătorii și IMM-urile pentru a nu crește prețurile. De partea cealaltă liberalii insistă pe reducerea CAS-ului și a TVA-ului.

La finalul întâlnirii, preşedintele Senatului, liderul PNL Florin Cîţu, a atras atenţia, că "situaţia este complicată în economie" iar măsurile care trebuie luate nu trebuie "să distorsioneze piaţa" şi să fie folosite pe termen lung.

Președintele PNL a mai spus că nu a discutat cu Marcel Ciolacu despre energie, pentru că "Guvernul trebuie să vină cu soluţii". "Are toate cifrele, toate soluţiile. Nu are sens să ne ocupăm noi, în momentul ăsta. Soluţiile PNL le-am propus, le-am spus. Vom vedea când vor fi luate în calcul. Pentru noi e important să nu distrugem piaţa, pentru că, atunci când iei măsuri sub presiune şi a unei crize, de multe ori acele măsuri sunt greşite şi nu vreau să luăm iarăşi o măsură pe care ulterior să venim să o corectăm. Cel mai bine să fie nişte măsuri care să fie folosite pe termen lung şi care să nu distorsioneze piaţa. E foarte important ca această piaţă să fie funcţională pe termen lung", a explicat Florin Cîţu.

Liderii PSD și PNL au avut pe parcursul săptămânii o serie de întâlniri pe tema crizei economice fără a ajunge la soluții concrete. De precizat este că premierul Nicolae Ciucă nu a participat la niciuna dintre întâlnirile de la Parlament.