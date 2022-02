Proiect USR: Cuplurile infertile ar putea beneficia de până la 3 proceduri de inseminare artificială sau de fertilizare in vitro decontate de stat

Din acelaşi fond sunt asigurate toate costurile privind procedura medicală şi medicaţia specifică inseminării artificiale sau fertilizării în vitro.





Condiții pentru beneficiari



"Statul român asigură persoanelor infertile asigurate, din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, servicii medicale de reproducere umană asistată, având ca scop stimularea şi creşterea natalităţii prin asigurarea de către stat a unor proceduri şi tratamente de fertilizare în vitro şi de inseminare artificială", prevede proiectul, citat de AFP.Se asigură cuplurilor infertile, femeilor infertile singure până la 3 proceduri de inseminare artificială sau de fertilizare in vitro, în baza biletului de trimitere de la medicul specialist în obstetrică-ginecologie cu competenţă în tratamentul infertilităţii cuplului şi reproducere umană asistată medical.Condiţiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii acestor servicii sunt: să fie parte a unui cuplu infertil sau să fie o femeie infertilă singură; cu cel puţin 12 luni înainte de data efectuării primei proceduri medicale decontate, ambii membri ai cuplului infertil sau femeia infertilă singură, după caz, să aibă calitatea de asiguraţi în conformitate cu prevederile art. 222 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; să aibă o indicaţie terapeutică pentru efectuarea unei proceduri de reproducere umană asistată medical.De asemenea, în cazul femeii din cuplu sau în cazul femeii infertile singure, după caz, aceasta trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii: la momentul efectuării primei proceduri decontate, vârsta să fie cuprinsă între 24 şi 40 de ani; în cazul femeii cu vârsta de peste 35 de ani, rezerva ovariană să fie în limite normale, probată prin valoarea AMH > 1 ng/ml; indiferent de vârsta femeii, indicele de masă corporală al acesteia să fie între 20 şi 30.Pot beneficia de serviciile prevăzute şi persoanele care fac parte dintr-un cuplu care nu este autolog, precum şi persoanele care au deja copii concepuţi pe cale naturală sau asistată medical, mai prevede proiectul.Decontarea acestor servicii medicale va începe cu data de 1 ianuarie a anului următor intrării în vigoare a prezentei legi."Este un proiect la care visez de 15 ani, când nu aveam nicio legătură cu viaţa politică şi visez la acest proiect pentru că acum 15 ani m-am lovit personal de această problemă, a trebuit să apelez la aceste proceduri de fertilizare in vitro şi dacă eu am avut norocul de a-mi permite la momentul respectiv să apelez la acele proceduri, cunosc foarte multe persoane, foarte multe cupluri care nu-şi pot permite din punct de vedere financiar să apeleze la fertilizarea in vitro. Suntem într-un moment în care natalitatea, atât la nivel naţional, cât şi european, este în continuă scădere şi statul trebuie să acţioneze proactiv, să vină în sprijinul oamenilor care îşi doresc să facă copii şi nu pot să facă natural, fără aceste proceduri medicale. În momentul de faţă, suntem în situaţia în care un cuplu din 5 are probleme de infertilitate. Chiar dacă acesta este încă un subiect tabu şi foarte multe femei nu doresc să vorbească despre subiectul respectiv, asta este situaţia şi noi trebuie să facem ceva, aşa cum fac şi alte ţări europene, să venim în sprijinul cetăţenilor pentru a-i ajuta să ajungă în îndeplinirea dorinţei de a avea un copil", a declarat deputatul Cristina Rizea.Ea a menţionat că există un subprogram la nivelul Ministerului Sănătăţii cu acest scop, dar acesta nu funcţionează, este subfinanţat şi condiţiile de eligibilitate sunt foarte greu de îndeplinit.Rizea a precizat că, împreună cu specialiştii, a stabilit că ar fi vorba de alocarea a 20.000 lei pe procedura de fertilizare, care ar include şi medicamentele necesare."Vorbim de 20 000 lei de procedură şi îşi doresc undeva la 10.000 de proceduri pe an. Impactul financiar este mic. Dacă noi creştem natalitatea, statul are numai de câştigat. (...) Acest proiect a primit sprijinul tuturor partidelor. Doamna senator PNL Gorghiu a dorit să fie neapărat co-iniţiator, la fel şi doamna ministru Gabriela Firea. Sunt convinsă că România va avea în sfârşit un program de fertilizări subvenţionat de stat, un program de care să beneficieze absolut toată lumea", a adăugat Rizea.