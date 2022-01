Marcel Ciolacu, în carantină după ce a fost contact direct al unui caz COVID-19

Președintele PSD, Marcel Ciolacu se află în carantină, după ce s-a întâlnit cu ministrul Culturii, Lucian Romașcanu, care este infectat cu COVID. Marcel Ciolacu a intrat în izolare pe o perioadă de cinci zile, au declarat pentru HotNews.ro surse social-democrate.







"Este contact direct, s-a întâlnit cu Lucian Romașcanu. Nu are simptome, și-a făcut mai multe teste care au dat un rezultat negativ. După week-end se termină și carantină", au explicat sursele citate.





Marcel Ciolacu s-a aflat în vacanță week-endul trecut. La fel și ministrul Culturii, Lucian Romașcanu care, în urmă cu o zi a anunțat că este în carantină după ce s-a infectat cu noua variantă Omicorn.







"După revenirea dintr-un scurt concediu, în vederea reluării activităților curente, am făcut un test RT-PCR care s-a dovedit a fi pozitiv. Sigur că m-am izolat imediat urmând un regim de tele-muncă până luni, când expiră carantina legală. Am mai avut un episod de Covid19 în noiembrie 2020, sunt vaccinat cu două doze, m-am protejat rezonabil, totuși Omicron se descurcă mai bine. Simptomele sunt minime, analizele OK, abia aștept întoarcerea între colegi", a anunțat în urmă cu o zi, ministrul Culturii pe pagina sa de socializare.





Ședința Coaliției care urma să aibă loc în cursul acestei săptămâni a fost amânată. Pe agenda discuțiilor se află scandalul facturilor la energie.