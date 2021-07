Ludovic Orban, despre investiţii: Alocarea este pentru 62 de miliarde, trebuie atins acest obiectiv / Suntem încă departe / Există posibilitatea ca foarte multe şantiere să se închidă, dacă nu se încheie contracte adiţionale

„Suntem încă departe de obiectivul de investiţii şi aici este necesară mobilizarea tuturor autorităţilor contractante pentru a derula cât mai rapid procedurile de achiziţie, de asemenea, manaementul proiectelor trebuie să fie impecabil pentru a reuşi absorbţia”, a mai adăugat el.

Liderul PNL, Ludovc Orban, afirmă, joi, că ”suntem încă departe de obiectivul de investiţii”, fiind alocate 62 de miliarde de lei în acest sens, din care au fost realizare doar 21,3. ”Este necesară mobilizarea tuturor autorităţilor contractante”, afirmă liderul PNL care a precizat, de asemenea, că este necesară încheierea de acte adiţionale la contracte, altfel se vor bloca şantierele, scrie news.ro. ”Alocarea pentru investiţii este pentru 62 de miliarde, trebuie atins acest obiectiv. Încă din guvernarea monocoloră PNL, când eram prim-ministru, am decis că motorul principal trebuie să fie investiţiile”, a declarat, joi, Ludovic Orban.Acesta a mai afirmat că trebuie încheiate acte adiţionale la contracte, pentru a nu se bloca şanierele.”Am atras atenţia de două luni că Guvernul are are obligaţia de a emite OUG pentru a îmbunătăţi sistemul de încheiere de acte adiţionale la contracte ca urmare a exploziei preuui la materialele de construcţie. Astăzi există riscul ca, dacă nu se semneaă acte adiţionale care să aducă valoarea lucrărilor la valoarea reală () există posibilitatea ca foarte multe şantiere să se închidă că niciun constructor nu poate să-şi permită să lucreze în pierdere”, a mai declarat Orban.Premierul Florin Cîţu a afirmat, marţi, că investiţiile publice au crescut cu 32,4% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2020.”Investiţiile publice au crescut: 21,35 de miliarde de lei în primele 6 luni din 2021, cu 32,4% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2020. Românii trebuie să ştie: investim în România”, a scris, marţi, pe Facebook, Florin Cîţu.Miercuri, i s-a atras atenţia că au fost programate investiţii de 62 de miliarde şi a răspuns: ”Pe de o parte, dacă mă uit la ce s-a întâmplat anul trecut cu investiţiile şi faţă de ultimii zece ani, da, investiţiile sunt la un nivel record. Dacă mă uit la execuţia bugetară se putea mai mult”.