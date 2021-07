Kelemen Hunor: Procedura privind Avocatul Poporului s-a închis, trebuie să fii un pic inconştient să o deschizi din nou

„Acceptăm toate deciziile instituţiilor statului, pentru că altfel facem ţara varză”













„Nu am avut nicio discuţie. Persoana domnului Fabian Gyula nu are nicio legătură cu ce s-a întâmplat (...) Nu am discutat, nici nu intenţionam să discutam despre acest subiect”, a declarat Kelemen la Parlament, la finalul unei şedinţe a coaliţiei de guvernare, relatează Agerpres și News.ro.El a adăugat că procedura nu va mai fi reluată.„Eu nu doresc nimic în acest moment legat de Avocatul Poporului. S-a dat decizia CCR, acceptăm. Ne place sau nu ne place, acceptăm toate deciziile instituţiilor statului, pentru că altfel facem ţara varză. S-a închis, deci este o decizie a CCR. Ar trebui să fii un pic inconştient să deschizi din nou procedura. Nu propunem noi aşa ceva”, a precizat liderul UDMR.